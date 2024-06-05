читать дальше

Экскурсия "В направлении берега. Самбия" - была моим подарком на День рождение от мужа. Все совпало, как загадывала: солнце, море, дюны, замечательная компания и интересная беседа с Юлией и Юрием, дегустация напитков из бузины (мы в восторге), посещение нескольких красивейших локаций (море, дюны, лес) и даже небольшой заплыв в море. Ну а красивейшие фото еще ждем. Но то что получилось уже даже на телефон, бесподобно. 100% рекомендуем съездить с этой командой на фото прогулку. Интересно, познавательно, комфортно и очень красиво. P.S. Отдельное спасибо за изменение маршрута, по нашей просьбе.