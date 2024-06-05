Авторские экскурсии от местных гидов Калининграда

Найдено 28 экскурсий в категории «Авторские» в Калининграде, цены от 1 100 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
255 отзывов
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520 за всё до 8 чел.
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
57 отзывов
Авторский фототур по уникальным местам Балтийского побережья Калининграда
Погрузитесь в мир красоты и истории с индивидуальной фото-прогулкой по секретным уголкам Калининграда
Начало: В Светлогорске
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
71 отзыв
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Авторская прогулка по оригинальному району Калининграда с погружением в его до - и послевоенные эпохи
Начало: В районе рынка Московского района Калининграда
11 июня в 11:00
12 июня в 12:00
1 340 за человека
О Кёнигсберге на языке ароматов
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
«📜 Проведу авторский мастер-класс, после которого каждый участник унесёт с собой уникальное парфюмерное воспоминание в лаконичном флаконе, а также другие сувениры»
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
9 июня в 10:00
11 июня в 14:00
2 400 за человека
Кирхи и замки Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
Начало: На набережной Петра Великого
«На моей авторской экскурсии вы увидите старинные корабли и плавучий маяк, крылатые ракеты и диверсионную подлодку»
19 июня в 20:00
20 июня в 18:00
от 2 700 за всё до 5 чел.
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Прикоснуться к рыцарским традициям Калининграда и попробовать аутентичную местную кухню
Начало: У маяка в Рыбной деревне
«Это легло в основу моей авторской экскурсии»
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 500 за всё до 5 чел.
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
64 отзыва
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Открыть тайны гестапо, «Энигмы» и рыцарей-тевтонцев на авторской прогулке по центру города
Начало: На площади Победы, у Триумфального столпа
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 100 за человека
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
78 отзывов
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
«По субботам мы также можем посетить производство пивоварни авторского пива и продегустировать 7 сортов крафтового пива прямо из пивоваренных баков»
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200 за человека
Авторская экскурсия по Амалиенау
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Авторская экскурсия по Амалиенау
О выдающемся проекте, великих людях и истории вилл, хранящих тайны своих владельцев
Начало: В районе Центрального парка культуры и отдыха
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
45 отзывов
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 190 за человека
Поразительное Прусское Полесье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Поразительное Прусское Полесье
История, природа и прусская архитектура в авторском путешествии по северо-востоку области
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600 за всё до 3 чел.
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
По-настоящему увидеть достояние Калининградской области
Начало: В Рыбной деревне или по договоренности
9 июня в 11:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Четыре войны»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Начало: Калининград или Зеленоградск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 900 за всё до 5 чел.
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Авторская прогулка для тех, кто не любит многолюдные автобусные поездки, зато получает удовольствие от свежего воздуха, покатушек на велосипеде и экскурсий с элементами игры»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
Понарт - другой Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Понарт - историческое путешествие по Калининграду
Исследуйте уникальный район Понарт, открывая тайны прошлого и наслаждаясь атмосферой старого Кенигсберга на экскурсии «Понарт - другой Калининград»
Начало: На улице Киевская 71
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 000 за всё до 10 чел.
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Понять логику развития города и его характер на авторской экскурсии по районам Хуфен и Амалиенау
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 300 за человека
На седьмом небе от Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
«А если ещё не знаете про них, на авторской обзорной экскурсии от нашей команды мы покажем вам места их обитания и расскажем истории»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
Под руководством лучшего городского мастера создать свой авторский витраж
Начало: на улице ген-лейтенанта Озерова
Расписание: в будние дни в 11:30 и 14:00
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
2 500 за человека
В направлении берега. Самбия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
«Через 7-10 дней после фотосессии вы получите не менее 154 фото в авторской обработке в двух форматах — максимальном разрешении и оптимизированные для интернета»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
1 отзыв
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Начало: От вашего отеля
«Замковое имение «Лангендорф» — авторская кухня и эстетичные интерьеры»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1300011 700 за всё до 3 чел.
Некрополи Кёнигсберга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Некрополи Кёнигсберга
Посетить старинные кладбища и по-новому раскрыть историю города на авторской экскурсии
Начало: У Дома Советов
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
88888 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям
Узнать, почему форт пригодился 1 раз за 143 года существования, и выяснить другие интересные детали
Начало: У форта «Дёнхофф»
«Вас ждёт насыщенная авторская экскурсия»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
от 83507 515 за всё до 10 чел.
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
1 отзыв
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
«В этой авторской программе вы проследите путь города К эпоха за эпохой: каждый час будете участвовать в разных интерактивах, встречаться с «живыми» историческими персонажами, открывать любимые места горожан, слушать рассказы и рассуждать»
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по Багратионовскому району «Ешь, молись, люби»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Авторская экскурсия по Багратионовскому району «Ешь, молись, люби»
Открыть для себя новые места, услышать романтические истории из прошлого и отведать блюда из дичи
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
Полюбоваться страной рек, озёр и старинных мостов и сделать волшебные фото
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
1880016 920 за всё до 3 чел.
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
Погружение в историю города на авторской прогулке в мини-группе
Начало: У Южного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 150 за человека
Авторский фототур по Балтийскому побережью
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Авторский фототур по Балтийскому побережью
Оказаться в удивительных местах с невероятной энергией и остановить мгновение
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 490 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
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    Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень интересно и увлекательно знакомиться с городом с человеком, влюбленным в свой город! Спасибо огромное Евгению!!!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Прогулка неспешная, с различными объектами, завершилась у хомлина Антошки 😍Удивило, что так много особняков используется для детских садов
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
    Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской
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    области! Антон, очень интересный рассказчик, с профессиональным образованием, интересным взглядом на жизнь, ну и автор необычного маршрута! Спасибо большое за шикарное путешествие!!!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    В направлении берега. Самбия
    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
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    Экскурсия "В направлении берега. Самбия" - была моим подарком на День рождение от мужа. Все совпало, как загадывала: солнце, море, дюны, замечательная компания и интересная беседа с Юлией и Юрием, дегустация напитков из бузины (мы в восторге), посещение нескольких красивейших локаций (море, дюны, лес) и даже небольшой заплыв в море. Ну а красивейшие фото еще ждем. Но то что получилось уже даже на телефон, бесподобно. 100% рекомендуем съездить с этой командой на фото прогулку. Интересно, познавательно, комфортно и очень красиво. P.S. Отдельное спасибо за изменение маршрута, по нашей просьбе.

    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
    Несмотря на погоду, которая не позволила нам полноценно прогуляться по маршруту, экскурсии я говорю ДА. В очень сложной ситуации, когда
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    турист не видит объекты из- за дождя - Станислав смог дать нам с помощью старинных и современных фотографий представление об истории района, зданий, человеческих судьбах. Великолепное владение материалом, живой язык. Экскурсия запомнится не многочасовым ливнем(хотя это тоже фактор запоминающийся), а интересным, глубоким погружением в историю. Спасибо, благодарю от души. Получила удовольствие от нашей встречи.

  • В
    Вера
    2 июня 2024
    О Кёнигсберге на языке ароматов
    Спасибо большое Александру за очень интересный рассказ об истории Калининграда и ароматах! Очень рекомендую!
  • К
    Карина
    1 июня 2024
    Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
    Отличная информативная прогулка с интересными фактами
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Гуляли с Евгением по прекрасному району Амалиенау, увидели много интересных деталей, на которые сами бы не обратили внимания. Ценно то,
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    что Евгений не просто показывал те или иные строения снаружи, но и показывал на чертежах, как дома устроены внутри. Кроме того, Евгений рекомендовал интересные ракурсы для фото. Не пожалели, что пошли на прогулку с гидом, много узнали и увидели благодаря Евгению.

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
    Экскурсия впечатлила и порадовала! Совершенно не заезженный маршрут, без толп туристов. Станислав помог погрузиться в историю Калининграда по полной
  • А
    Алеся
    31 мая 2024
    Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
    В мае провели замечательную фото прогулку с Анастасией. Получили море удовольствия, интересной информации и впечатлений. Анастасия предлагала разные локации для съёмки. Уверены, что фотографии будут фантастическими!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Авторские»

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  1. Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
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  3. Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
  4. О Кёнигсберге на языке ароматов
  5. Кирхи и замки Восточной Пруссии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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