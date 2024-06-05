1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Авторский фототур по уникальным местам Балтийского побережья Калининграда
Погрузитесь в мир красоты и истории с индивидуальной фото-прогулкой по секретным уголкам Калининграда
Начало: В Светлогорске
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Авторская прогулка по оригинальному району Калининграда с погружением в его до - и послевоенные эпохи
Начало: В районе рынка Московского района Калининграда
11 июня в 11:00
12 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
«📜 Проведу авторский мастер-класс, после которого каждый участник унесёт с собой уникальное парфюмерное воспоминание в лаконичном флаконе, а также другие сувениры»
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
9 июня в 10:00
11 июня в 14:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
Начало: На набережной Петра Великого
«На моей авторской экскурсии вы увидите старинные корабли и плавучий маяк, крылатые ракеты и диверсионную подлодку»
19 июня в 20:00
20 июня в 18:00
от 2 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Прикоснуться к рыцарским традициям Калининграда и попробовать аутентичную местную кухню
Начало: У маяка в Рыбной деревне
«Это легло в основу моей авторской экскурсии»
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Открыть тайны гестапо, «Энигмы» и рыцарей-тевтонцев на авторской прогулке по центру города
Начало: На площади Победы, у Триумфального столпа
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 100₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
«По субботам мы также можем посетить производство пивоварни авторского пива и продегустировать 7 сортов крафтового пива прямо из пивоваренных баков»
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по Амалиенау
О выдающемся проекте, великих людях и истории вилл, хранящих тайны своих владельцев
Начало: В районе Центрального парка культуры и отдыха
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 190₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Поразительное Прусское Полесье
История, природа и прусская архитектура в авторском путешествии по северо-востоку области
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
По-настоящему увидеть достояние Калининградской области
Начало: В Рыбной деревне или по договоренности
9 июня в 11:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Начало: Калининград или Зеленоградск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Авторская прогулка для тех, кто не любит многолюдные автобусные поездки, зато получает удовольствие от свежего воздуха, покатушек на велосипеде и экскурсий с элементами игры»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Понарт - историческое путешествие по Калининграду
Исследуйте уникальный район Понарт, открывая тайны прошлого и наслаждаясь атмосферой старого Кенигсберга на экскурсии «Понарт - другой Калининград»
Начало: На улице Киевская 71
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Понять логику развития города и его характер на авторской экскурсии по районам Хуфен и Амалиенау
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
«А если ещё не знаете про них, на авторской обзорной экскурсии от нашей команды мы покажем вам места их обитания и расскажем истории»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
Под руководством лучшего городского мастера создать свой авторский витраж
Начало: на улице ген-лейтенанта Озерова
Расписание: в будние дни в 11:30 и 14:00
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
2 500₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
«Через 7-10 дней после фотосессии вы получите не менее 154 фото в авторской обработке в двух форматах — максимальном разрешении и оптимизированные для интернета»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Начало: От вашего отеля
«Замковое имение «Лангендорф» — авторская кухня и эстетичные интерьеры»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1300011 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Некрополи Кёнигсберга
Посетить старинные кладбища и по-новому раскрыть историю города на авторской экскурсии
Начало: У Дома Советов
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
88888 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям
Узнать, почему форт пригодился 1 раз за 143 года существования, и выяснить другие интересные детали
Начало: У форта «Дёнхофф»
«Вас ждёт насыщенная авторская экскурсия»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
от 83507 515₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
«В этой авторской программе вы проследите путь города К эпоха за эпохой: каждый час будете участвовать в разных интерактивах, встречаться с «живыми» историческими персонажами, открывать любимые места горожан, слушать рассказы и рассуждать»
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Авторская экскурсия по Багратионовскому району «Ешь, молись, люби»
Открыть для себя новые места, услышать романтические истории из прошлого и отведать блюда из дичи
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
Полюбоваться страной рек, озёр и старинных мостов и сделать волшебные фото
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
1880016 920₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
Погружение в историю города на авторской прогулке в мини-группе
Начало: У Южного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 150₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Авторский фототур по Балтийскому побережью
Оказаться в удивительных местах с невероятной энергией и остановить мгновение
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 490₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
- ННаталья5 июня 2024Прогулка неспешная, с различными объектами, завершилась у хомлина Антошки 😍Удивило, что так много особняков используется для детских садов
- ДДмитрий5 июня 2024Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
- ЕЕлена2 июня 2024Несмотря на погоду, которая не позволила нам полноценно прогуляться по маршруту, экскурсии я говорю ДА. В очень сложной ситуации, когда
- ВВера2 июня 2024Спасибо большое Александру за очень интересный рассказ об истории Калининграда и ароматах! Очень рекомендую!
- ККарина1 июня 2024Отличная информативная прогулка с интересными фактами
- ЛЛариса1 июня 2024Гуляли с Евгением по прекрасному району Амалиенау, увидели много интересных деталей, на которые сами бы не обратили внимания. Ценно то,
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия впечатлила и порадовала! Совершенно не заезженный маршрут, без толп туристов. Станислав помог погрузиться в историю Калининграда по полной
- ААлеся31 мая 2024В мае провели замечательную фото прогулку с Анастасией. Получили море удовольствия, интересной информации и впечатлений. Анастасия предлагала разные локации для съёмки. Уверены, что фотографии будут фантастическими!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Авторские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Авторские" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 1 100 до 28 600 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 780 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 28 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Авторские», 780 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август