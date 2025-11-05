Экскурсия по острову Канта - это уникальная возможность перенестись в прошлое.
Участники смогут увидеть готическую архитектуру Кафедрального собора и узнать, как образовался Кёнигсберг. Посещение Музея Канта откроет двери в мир философии и истории. Залы с редкими экспонатами и макет района Кнайпхофа позволят ощутить дух старого города. Это путешествие вдохновит и подарит новые знания о знаменитом философе и его эпохе
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Готическая архитектура
- 📚 Музей Канта
- 🗺️ История Кёнигсберга
- 🕍 Лютеранская часовня
- 🧭 Путешествие во времени
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Музей Канта
- Валленродская библиотека
Описание экскурсии
Погуляем по острову
Вы рассмотрите готическую архитектуру Кафедрального собора и заглянете в лютеранскую часовню. Я расскажу:
- Как образовался Кёнигсберг и что было до него
- Кто сохранил и восстановил собор в 1990-е годы, ведь многие тогда подумали бы, что это невозможно
- Почему его шпиль венчает русалка, а не крест
- Как проходила церковная реформация
Зайдём в Музей Канта
Здесь хранятся фрагменты истории острова. Знаменитая Валленродская библиотека, редкие предметы — хранители прошлого, зал нумизматики, макет района Кнайпхоф и залы, посвящённые самому знаменитому сыну Кёнигсберга — Иммануилу Канту.
Мы обсудим, чем философ прославился на весь мир и, может, порассуждаем о звёздном небе над головой.
Организационные детали
Дополнительные расходы — билеты в музей: для взрослых — 300 ₽ за чел., для школьников и студентов — 100 ₽ за чел., для детей до 6 лет — бесплатно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 34 туристов
Привет, меня зовут Виктория, я гид. Мир путешествий — не просто моя профессия, это давно мой образ жизни. Моя работа гидом — это переживать историю снова и снова, дарить эмоцииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
5 ноя 2025
Очень информативная экскурсия, приятная в общении экскурсовод Виктория, профессионал. Благодарим от всей семьи.
Я
Яна
21 авг 2025
Мы с сыном ходили на замечательную экскурсию по острову Кнайпхоф. Экскурсовод Виктория смогла нас заинтересовать, рассказала информацию о возникновении города и его истории, затем посетили музей Канта, где узнали много нового. После экскурсии удалось посетить органный мини-концерт в Кафедральном соборе. Спасибо за положительные эмоции и интересный вечер. Однозначно рекомендуем.
О
Ольга
29 июн 2025
Экскурсия очень понравилась!
Сергей
7 мая 2025
Виктории досталась тяжелая задача, мы до нее уже много слышали про историю города от других экскурсоводов, все таки вторая неделя экскурсий пошла. Но она с ней справилась, в ее рассказе было много нового и интересного.
А
Александр
5 мая 2025
Хорошая экскурсия - для нас объем и разнообразие оказались в самый раз (было интересно начать с истории места, как появился и осваивался остров и потом про закончить про Канта, в честь которого он соотв. называется сейчас)
А
Алёна
11 апр 2025
Супер информативная экскурсия! Узнали все от пруссов до рыцарей, про Канта, про Гофмана. В общем, однозначно рекомендую в первые дни, чтобы понимать где находитесь. Мы как раз в самый последний день попали на экскурсию, зато многие вещи встали на свои места. При следующем посещении с удовольствием на другие экскурсии с Викторией сходим
