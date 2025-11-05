Экскурсия по острову Канта - это уникальная возможность перенестись в прошлое. Участники смогут увидеть готическую архитектуру Кафедрального собора и узнать, как образовался Кёнигсберг. Посещение Музея Канта откроет двери в мир философии и истории. Залы с редкими экспонатами и макет района Кнайпхофа позволят ощутить дух старого города. Это путешествие вдохновит и подарит новые знания о знаменитом философе и его эпохе

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Калининграде

Виктория Ваш гид в Калининграде

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Погуляем по острову

Вы рассмотрите готическую архитектуру Кафедрального собора и заглянете в лютеранскую часовню. Я расскажу:

Как образовался Кёнигсберг и что было до него

Кто сохранил и восстановил собор в 1990-е годы, ведь многие тогда подумали бы, что это невозможно

Почему его шпиль венчает русалка, а не крест

Как проходила церковная реформация

Зайдём в Музей Канта

Здесь хранятся фрагменты истории острова. Знаменитая Валленродская библиотека, редкие предметы — хранители прошлого, зал нумизматики, макет района Кнайпхоф и залы, посвящённые самому знаменитому сыну Кёнигсберга — Иммануилу Канту.

Мы обсудим, чем философ прославился на весь мир и, может, порассуждаем о звёздном небе над головой.

Организационные детали

Дополнительные расходы — билеты в музей: для взрослых — 300 ₽ за чел., для школьников и студентов — 100 ₽ за чел., для детей до 6 лет — бесплатно.