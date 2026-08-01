Зову вас в город, исчезнувший с карты, но сохранившийся в легендах и деталях фасадов.
Мы будем искать следы старого Кёнигсберга прямо в центре современного Калининграда и собирать его по фрагментам.
Обсудим тайны исчезнувшей Янтарной комнаты и необычного закладного камня, поговорим о великих медицинских открытиях Латинского квартала и поднимемся на гору ведьм.
Мы будем искать следы старого Кёнигсберга прямо в центре современного Калининграда и собирать его по фрагментам.
Обсудим тайны исчезнувшей Янтарной комнаты и необычного закладного камня, поговорим о великих медицинских открытиях Латинского квартала и поднимемся на гору ведьм.
Описание экскурсии
Начнём с кёнигсбергского Бродвея — самой шумной и блестящей улицы довоенного города. Здесь назначали встречи, заключали сделки и обсуждали городские сплетни.
Поднимемся на гору, где, по легенде, жили ведьмы. Обсудим, почему подобные байки закреплялись за конкретными местами. И заодно выясним, зачем в Кёнигсберг приезжал Николай Коперник.
Попытаемся разгадать тайну Янтарной комнаты. Увидим место, которое считают одним из тайников, где её тщательно скрывали, и обсудим самые интригующие версии исчезновения.
Окажемся в районе, где когда-то была самая высокая концентрация медицинских клиник и врачей, совершавших большие открытия.
Рассмотрим довоенную архитектуру и почувствуем дух респектабельного Кёнигсберга.
в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Румянцева
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — аттестованный гид по Калининграду и Калининградской области. Всю жизнь я живу в Калининграде и, подобно Канту, искренне считаю, что в нашем городе есть практически все, что только может найти человек для себя. Приглашаю и вас познакомиться с ним!
Входит в следующие категории Калининграда
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