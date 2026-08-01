Зову вас в город, исчезнувший с карты, но сохранившийся в легендах и деталях фасадов. Мы будем искать следы старого Кёнигсберга прямо в центре современного Калининграда и собирать его по фрагментам. Обсудим тайны исчезнувшей Янтарной комнаты и необычного закладного камня, поговорим о великих медицинских открытиях Латинского квартала и поднимемся на гору ведьм.

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Описание экскурсии

Начнём с кёнигсбергского Бродвея — самой шумной и блестящей улицы довоенного города. Здесь назначали встречи, заключали сделки и обсуждали городские сплетни.

Поднимемся на гору, где, по легенде, жили ведьмы. Обсудим, почему подобные байки закреплялись за конкретными местами. И заодно выясним, зачем в Кёнигсберг приезжал Николай Коперник.

Попытаемся разгадать тайну Янтарной комнаты. Увидим место, которое считают одним из тайников, где её тщательно скрывали, и обсудим самые интригующие версии исчезновения.

Окажемся в районе, где когда-то была самая высокая концентрация медицинских клиник и врачей, совершавших большие открытия.

Рассмотрим довоенную архитектуру и почувствуем дух респектабельного Кёнигсберга.