Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Домовые, оживающие памятники и русалка без лица

В уютном районе Розенау вы пройдете по бывшей улице Иерусалимштрассе, увидите старинные ремесленные гербы над домами и кирху, в которой ныне располагается церковь ⛪ Покрова Пресвятой Богородицы. А также услышите легенды о немецких домовых и отыщете «оживающий» памятник. Далее пройдете по Биржевому скверу и набережной, посмотрите с неожиданного ракурса на Кафедральный собор и раскроете, почему на его шпиле не крест, а русалка без лица.

Старинная усадьба и загадочная лаборатория

Вы посетите бастионы Южного вокзала и Фридландские ворота, увидите одну из самых молодых улиц Кёнигсберга Ноендорферстрассе и услышите легенду о призраке девушки в усадьбе. Прогуляетесь 👣 по живописному предместью Нойендорф и раскроете историю 📖 строительства и принципы функционирования его домов и воинских казарм. Кроме того, узнаете, какие исследования проводила загадочная лаборатория «Кёнигсберг-13».

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.