Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Мистический Кёнигсберг

Призраки, подземный город, готические легенды и секретная лаборатория за один день

Vasili
Vasili – Гид из Калининграда
Приглашаю открыть Калининград с необычной стороны! Вы проедете по его самым таинственным местам, услышите о немецких призраках и домовых и расшифруете загадочные символы на старинных домах.

А еще раскроете тайны организации «Кёнигсберг-13», связанной с мистикой, астрологией и разработкой психического оружия.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 60004 200 ₽ за экскурсиюскидка30%

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Мистический Кёнигсберг
Мистический Кёнигсберг

Что вас ожидает

Домовые, оживающие памятники и русалка без лица
В уютном районе Розенау вы пройдете по бывшей улице Иерусалимштрассе, увидите старинные ремесленные гербы над домами и кирху, в которой ныне располагается церковь ⛪ Покрова Пресвятой Богородицы. А также услышите легенды о немецких домовых и отыщете «оживающий» памятник. Далее пройдете по Биржевому скверу и набережной, посмотрите с неожиданного ракурса на Кафедральный собор и раскроете, почему на его шпиле не крест, а русалка без лица.

Старинная усадьба и загадочная лаборатория
Вы посетите бастионы Южного вокзала и Фридландские ворота, увидите одну из самых молодых улиц Кёнигсберга Ноендорферстрассе и услышите легенду о призраке девушки в усадьбе. Прогуляетесь 👣 по живописному предместью Нойендорф и раскроете историю 📖 строительства и принципы функционирования его домов и воинских казарм. Кроме того, узнаете, какие исследования проводила загадочная лаборатория «Кёнигсберг-13».

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у Биржевого сквера
Мистический Кёнигсберг
Мистический Кёнигсберг
Мистический Кёнигсберг
Мистический Кёнигсберг
Мистический Кёнигсберг
Мистический Кёнигсберг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vasili
Vasili
Меня зовут Василий, в прошлом я журналист. Живу в Калининграде давно, иногда уезжал из него, но всегда возвращался. В детстве у меня был бедовый друг, мы с ним лазили по заброшенным фортам и бастионам, раскапывали немецкие развалины и находили тайники. А еще запойно разговаривали с немцами, которые возвращались в 90-е в места своего детства и порой жили у нас в гостях. Экскурсии провожу для души: люблю встречаться с новыми людьми, показывать Калининград с необычного ракурса и рассказывать необыкновенные истории.
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