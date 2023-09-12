Калининград — очень популярное туристическое направление. Но и в нём есть атмосферные уголки, где вы не встретите толп людей, зато увидите много любопытного. Марауненхоф — как раз такое место. Он

почти не пострадал во время войны, сохранив особый шарм. Мы пройдём тихими улочками, полюбуемся черепичными крышами, рассмотрим особняки в югендстиле, найдём довоенные гидранты, распутаем детективные истории и обсудим, чем живёт район сегодня.

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Описание экскурсии

Нетронутый кусочек Кёнигсберга в Калининграде

Марауненхоф — район изысканных вилл, раскинувшийся на берегах Верхнего озера. Он мало пострадал во время войны, поэтому вас ждёт не просто прогулка, а маленькое путешествие в прошлое. За 3 часа вы:

Пройдёте по мощёным улочкам меж домов с черепичными крышами.

меж домов с черепичными крышами. Научитесь дешифровать надписи на довоенных люках и познакомитесь с немецкими гидрантами (да, у них есть имена).

и познакомитесь с (да, у них есть имена). Узнаете об особенностях особняков в югендстиле : в каком сохранились старинные фрески? Зачем нужны окна на крыше, а деревянная черепица на фасаде?

: в каком сохранились старинные фрески? Зачем нужны окна на крыше, а деревянная черепица на фасаде? Отыщите экзотические растения : одно носит парик, другое с ловкостью геккона карабкается на дома, третье украшает оленьи рога.

: одно носит парик, другое с ловкостью геккона карабкается на дома, третье украшает оленьи рога. Распутаете детективные истории : почему Тельман отобрал постамент у Канта? Что делали два писателя Эрнста Вихерта в одном Марауненхофе? Как Калининград недосчитался нескольких площадей, которые были в Кёнигсберге?

: почему Тельман отобрал постамент у Канта? Что делали два писателя Эрнста Вихерта в одном Марауненхофе? Как Калининград недосчитался нескольких площадей, которые были в Кёнигсберге? Узнаете, чем живет район сегодня : какой особняк отреставрировал известный писатель, а в каком родилась первая леди России; как в банковском отделении открылась кофейня с депозитарием и в чьём цветущем саду можно полистать редкие книги.

: какой особняк отреставрировал известный писатель, а в каком родилась первая леди России; как в банковском отделении открылась кофейня с депозитарием и в чьём цветущем саду можно полистать редкие книги. При желании зайдёте в модную кофейню «Сейф» , чтобы передохнуть и подкрепиться.

, чтобы передохнуть и подкрепиться. Если повезёт, побываете в фотогеничной парадной . Либо же я покажу вам на фото, что скрывает это здание.

. Либо же я покажу вам на фото, что скрывает это здание. Поймаете умиротворение и дзен — то, ради чего создавался этот район-сад. Аутентичный Марауненхоф далёк от туристических маршрутов, и в этом его очарование.

Закончим экскурсию на берегу Верхнего озера

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и довольно активная, подходит взрослым и подросткам от 16 лет. Детки быстро устанут и не всё поймут.