Калининград — очень популярное туристическое направление. Но и в нём есть атмосферные уголки, где вы не встретите толп людей, зато увидите много любопытного. Марауненхоф — как раз такое место. Он
Описание экскурсии
Нетронутый кусочек Кёнигсберга в Калининграде
Марауненхоф — район изысканных вилл, раскинувшийся на берегах Верхнего озера. Он мало пострадал во время войны, поэтому вас ждёт не просто прогулка, а маленькое путешествие в прошлое. За 3 часа вы:
- Пройдёте по мощёным улочкам меж домов с черепичными крышами.
- Научитесь дешифровать надписи на довоенных люках и познакомитесь с немецкими гидрантами (да, у них есть имена).
- Узнаете об особенностях особняков в югендстиле: в каком сохранились старинные фрески? Зачем нужны окна на крыше, а деревянная черепица на фасаде?
- Отыщите экзотические растения: одно носит парик, другое с ловкостью геккона карабкается на дома, третье украшает оленьи рога.
- Распутаете детективные истории: почему Тельман отобрал постамент у Канта? Что делали два писателя Эрнста Вихерта в одном Марауненхофе? Как Калининград недосчитался нескольких площадей, которые были в Кёнигсберге?
- Узнаете, чем живет район сегодня: какой особняк отреставрировал известный писатель, а в каком родилась первая леди России; как в банковском отделении открылась кофейня с депозитарием и в чьём цветущем саду можно полистать редкие книги.
- При желании зайдёте в модную кофейню «Сейф», чтобы передохнуть и подкрепиться.
- Если повезёт, побываете в фотогеничной парадной. Либо же я покажу вам на фото, что скрывает это здание.
- Поймаете умиротворение и дзен — то, ради чего создавался этот район-сад. Аутентичный Марауненхоф далёк от туристических маршрутов, и в этом его очарование.
Закончим экскурсию на берегу Верхнего озера
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и довольно активная, подходит взрослым и подросткам от 16 лет. Детки быстро устанут и не всё поймут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе парка «Юность»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 868 туристов
Привет, я Анна! Журналист и сибирячка. Влюбилась в город К. с первого крика чаек, и он перевернул мою жизнь. Стала водить экскурсии и получила диплом гида. Моя суперспособность — рассказывать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была прекрасная пешеходная прогулка по району Марауненхоф. Легкая, не смотря на ее продолжительность в 4,5 часа. Стоял теплый, солнечный день. Мы с Анной непринужденно бродили по улочкам под ее
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О
Анна с большой теплотой, вниманием и особой чуткостью ведёт свой увлекательнейший рассказ об этом восхитительном районе Марауненхоф!!!!! Не почувствовать его особый шарм и не влюбиться в него просто невозможно!!! Атмосфера
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Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
Анна, спасибо за эмпатию к собаке, за понимание к рабочим звонкам, прерывающих прогулку, за отсутсвие туристического конвеера, за дружелюбие, интерпактив и 50 грамм;)
Калининград как он есть, не парадных, но очень живой и настоящий.
Анна, спасибо за эмпатию к собаке, за понимание к рабочим звонкам, прерывающих прогулку, за отсутсвие туристического конвеера, за дружелюбие, интерпактив и 50 грамм;)
Калининград как он есть, не парадных, но очень живой и настоящий.
+2
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Отличная, очень познавательная и интересная экскурсия!
Сама Анна - отличный рассказчик с приятным голосом, теплой энергией, поставленной речью и великим опытом работы в сфере журналистики.
В течение экскурсии мы заходили в старые
Сама Анна - отличный рассказчик с приятным голосом, теплой энергией, поставленной речью и великим опытом работы в сфере журналистики.
В течение экскурсии мы заходили в старые
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Анна-отличный рассказчик! Это увлечённый и знающий человек, слушать её одно удовольствие. Речь грамотная, информация подаётся в простой и понятной форме. Анна- общительная и очень душевная. Даже не верится, что она
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Е
Район Марауненхоф действительно гораздо реже посещается туристами, чем Амалиенау. Но мы нисколько не пожалели, что остановили свое внимание на этом по-домашнему уютном месте. Мы благодарны нашему замечательному гиду - Анне.
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