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Близнец Амалиенау: прогулка по нетуристическому району вилл

Изучить аутентичный Марауненхоф, его архитектуру, таинственные люки и экзотические растения
Калининград — очень популярное туристическое направление. Но и в нём есть атмосферные уголки, где вы не встретите толп людей, зато увидите много любопытного. Марауненхоф — как раз такое место. Он
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почти не пострадал во время войны, сохранив особый шарм.

Мы пройдём тихими улочками, полюбуемся черепичными крышами, рассмотрим особняки в югендстиле, найдём довоенные гидранты, распутаем детективные истории и обсудим, чем живёт район сегодня.

5
13 отзывов
Близнец Амалиенау: прогулка по нетуристическому району вилл
Близнец Амалиенау: прогулка по нетуристическому району вилл
Близнец Амалиенау: прогулка по нетуристическому району вилл

Описание экскурсии

Нетронутый кусочек Кёнигсберга в Калининграде

Марауненхоф — район изысканных вилл, раскинувшийся на берегах Верхнего озера. Он мало пострадал во время войны, поэтому вас ждёт не просто прогулка, а маленькое путешествие в прошлое. За 3 часа вы:

  • Пройдёте по мощёным улочкам меж домов с черепичными крышами.
  • Научитесь дешифровать надписи на довоенных люках и познакомитесь с немецкими гидрантами (да, у них есть имена).
  • Узнаете об особенностях особняков в югендстиле: в каком сохранились старинные фрески? Зачем нужны окна на крыше, а деревянная черепица на фасаде?
  • Отыщите экзотические растения: одно носит парик, другое с ловкостью геккона карабкается на дома, третье украшает оленьи рога.
  • Распутаете детективные истории: почему Тельман отобрал постамент у Канта? Что делали два писателя Эрнста Вихерта в одном Марауненхофе? Как Калининград недосчитался нескольких площадей, которые были в Кёнигсберге?
  • Узнаете, чем живет район сегодня: какой особняк отреставрировал известный писатель, а в каком родилась первая леди России; как в банковском отделении открылась кофейня с депозитарием и в чьём цветущем саду можно полистать редкие книги.
  • При желании зайдёте в модную кофейню «Сейф», чтобы передохнуть и подкрепиться.
  • Если повезёт, побываете в фотогеничной парадной. Либо же я покажу вам на фото, что скрывает это здание.
  • Поймаете умиротворение и дзен — то, ради чего создавался этот район-сад. Аутентичный Марауненхоф далёк от туристических маршрутов, и в этом его очарование.

Закончим экскурсию на берегу Верхнего озера

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и довольно активная, подходит взрослым и подросткам от 16 лет. Детки быстро устанут и не всё поймут.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе парка «Юность»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 868 туристов
Привет, я Анна! Журналист и сибирячка. Влюбилась в город К. с первого крика чаек, и он перевернул мою жизнь. Стала водить экскурсии и получила диплом гида. Моя суперспособность — рассказывать
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легко и играючи. Я беру интервью у каждого района. Беседую с жителями, а с некоторыми дружу. На моих прогулках звучат голоса старых домов, гидранты рассказывают истории, а закрытые люки подобны открытым книгам. Я пешеход и искренне верю — понять и почувствовать город можно только пройдя его ножками. Засунув любопытный нос в приоткрытые двери. Потрогав шероховатость кирпича и плавные изгибы ограды. А может и надкусив спелый плод. Поверьте, в каждом сезоне город будет разным на вкус! И если вам кажется, что мы в чем-то похожи - предлагаю встретиться и погулять вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Светлана
Это была прекрасная пешеходная прогулка по району Марауненхоф. Легкая, не смотря на ее продолжительность в 4,5 часа. Стоял теплый, солнечный день. Мы с Анной непринужденно бродили по улочкам под ее
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увлекательный рассказ, заходили в парадные особняков, куда было возможно попасть, рассматривали сохранившиеся фрески, мозаичные полы, деревянные двери, кованые перила лестниц. Случайно попали на закрытую территорию с развалинами двух вилл, посетили местного художника. Анна научила меня расшифровывать предназначение немецких канализационных люков и познакомила меня с неизвестными мне ранее растениями. Я получила огромное удовольствие от общения с таким прекрасным гидом и увлеченным, активным и неравнодушным жителем Калининграда.

Это была прекрасная пешеходная прогулка по району Марауненхоф. Легкая, не смотря на ее продолжительность в 4,5
Это была прекрасная пешеходная прогулка по району Марауненхоф. Легкая, не смотря на ее продолжительность в 4,5
Это была прекрасная пешеходная прогулка по району Марауненхоф. Легкая, не смотря на ее продолжительность в 4,5
Это была прекрасная пешеходная прогулка по району Марауненхоф. Легкая, не смотря на ее продолжительность в 4,5
Это была прекрасная пешеходная прогулка по району Марауненхоф. Легкая, не смотря на ее продолжительность в 4,5
Это была прекрасная пешеходная прогулка по району Марауненхоф. Легкая, не смотря на ее продолжительность в 4,5
Это была прекрасная пешеходная прогулка по району Марауненхоф. Легкая, не смотря на ее продолжительность в 4,5
Это была прекрасная пешеходная прогулка по району Марауненхоф. Легкая, не смотря на ее продолжительность в 4,5
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О
Анна с большой теплотой, вниманием и особой чуткостью ведёт свой увлекательнейший рассказ об этом восхитительном районе Марауненхоф!!!!! Не почувствовать его особый шарм и не влюбиться в него просто невозможно!!! Атмосфера
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на экскурсии у Анны очень солнечная и лёгкая! Анна прекрасный рассказчик!!!
Я получила огромное удовольствие от прогулки и общения с Анной и пребываю в восхищении от созданных ею картин и образов этого респектабельного района Кёнинсберга. Анна, большое Вам спасибо!!!
С Уважением и благодарностью, а также в предвкушении новых маршрутов от Вас, Олеся.

Анна с большой теплотой, вниманием и особой чуткостью ведёт свой увлекательнейший рассказ об этом восхитительном районе
Анна с большой теплотой, вниманием и особой чуткостью ведёт свой увлекательнейший рассказ об этом восхитительном районе
Анна с большой теплотой, вниманием и особой чуткостью ведёт свой увлекательнейший рассказ об этом восхитительном районе
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Наталья
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
Анна, спасибо за эмпатию к собаке, за понимание к рабочим звонкам, прерывающих прогулку, за отсутсвие туристического конвеера, за дружелюбие, интерпактив и 50 грамм;)
Калининград как он есть, не парадных, но очень живой и настоящий.
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.+2
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
Два часа удовольствия: от картинки перед глазами, от истории, историй, легенд и воспоминаний.
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Василиса
Отличная, очень познавательная и интересная экскурсия!
Сама Анна - отличный рассказчик с приятным голосом, теплой энергией, поставленной речью и великим опытом работы в сфере журналистики.
В течение экскурсии мы заходили в старые
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особняки немецкого времени, узнали много нового о быте того времени, гидрантах и даже о люках! Также Анна много рассказывала об растениях того района, его истории.
Посередине экскурсии мы посетили очень необычную кофейню с большим ассортиментом напитков, а также десертов на любой вкус!
В конце мы также зашли в дом художника - знакомого Анны, побывали в старом немецком доме и насладились великолепной коллекцией картин.
По нашей просьбе маршрут экскурсии был изменен, Анна пошла нам навстречу, за что ей огромная благодарность.
Подытоживая, хочется ещё раз сказать Анне спасибо за такую великолепную, необычную и очень интересную экскурсию! Все прошло на одном дыхании. И взрослому, и мне (14 лет) было очень интересно!

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Ольга
Анна-отличный рассказчик! Это увлечённый и знающий человек, слушать её одно удовольствие. Речь грамотная, информация подаётся в простой и понятной форме. Анна- общительная и очень душевная. Даже не верится, что она
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не коренной житель Калининграда. Маршрут интересный, продолжительный, насыщенный. Район Марауненхоф нам полюбился, благодаря такой интересной прогулке с Анной.
По нашей просьбе мы зашли в мастерскую к интересному художнику. Это было очень необычно и познавательно. Рекомендую данную экскурсию с Анной.

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Е
Район Марауненхоф действительно гораздо реже посещается туристами, чем Амалиенау. Но мы нисколько не пожалели, что остановили свое внимание на этом по-домашнему уютном месте. Мы благодарны нашему замечательному гиду - Анне.
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Она показала нам самые удивительные уголки этого района. Рассказала много интересного о домах и людях, живших в них и живущих сейчас. Мы действительно побывали в "райском саду". Прониклись его тишиной и спокойствием.

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