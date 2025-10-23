Эта экскурсия предлагает путешествие по самым атмосферным районам Калининграда.
Вы посетите старинные подъезды с метлахской плиткой и коваными перилами, прогуляетесь по улочкам, где жили архитекторы и художники, и увидите единственный дом с горгульей.
Узнаете, как современное искусство спасло историческую застройку, и найдете плющ, занесённый в Красную книгу. Не упустите шанс узнать, как Калининград связан с Пабло Пикассо
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🖼️ Связь с искусством
- 🌿 Редкие растения
- 🏰 Исторические здания
- 🎨 Современное искусство
Что можно увидеть
- Виллы Амалиенау
- Подъезды Хуфена
- Дом с горгульей
- Дом-колодец
Описание экскурсии
Мы заглянем в старинные подъезды, сохранившие дух начала 20 века, и рассмотрим детали отделки — метлахскую плитку, кованые перила.
Пройдём по улочкам, где когда-то жили архитекторы, врачи, промышленники и художники.
Рассмотрим виллы и особняки Амалиенау, в том числе самые известные.
Познакомимся с редкими стилями архитектуры — от неоготики и модерна до функционализма.
Увидим единственный дом в Калининграде, где живёт горгулья.
Найдём таинственный дом-колодец, самого младшего хомлина города и плющ, занесённый в Красную книгу Калининградской области.
Вы узнаете:
- Как современное искусство спасло историческую застройку
- Как понять статус жителей того или иного дома
- Как с Калининградом связан Пабло Пикассо
И многое другое!
Организационные детали
При желании сделаем паузу в кафе на кофе/чай/какао. Напитки вы оплачиваете самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шиллера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 73 туристов
Всем привет! Меня зовут Арина. Я — профессиональный гид по Калининграду и области. Провожу душевные экскурсии, во время которых вы сможете погрузиться в атмосферу города и узнать то, что скрыто от
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
23 окт 2025
Остались в приятных впечатлениях и эмоциях по экскурсии. Арина увлеченно рассказывала о истории районов и с удовольствием отвечала на наши вопросы. Время пробежало незаметно. Энергичная и приятная в общении. Материал подает, ссылаясь на историзмы, архивные фото, заводит в парадные, обращает наше внимание на вещи, скрытые от посторонних глаз, вовлекает в разгадки ребусов. В общем от масонов до хомлининов 🔥❤️
А
Ангелина
23 сен 2025
Хотелось бы поблагодарить нашего гида за такую содержательную экскурсию. Наша группа была маленькая но разновозрастная. Экскурсия была очень содержательной и интересной. Узнали много фактов, о которых мало где говорят. Арина с большим удовольствием рассказывает о своем городе, ее очень приятно слушать. Обязательно обращайтесь❤️
Е
Елена
23 сен 2025
Арина прекрасный гид. Отвечает на все вопросы, знает много интересного. Провела увлекательную экскурсию. Рады что выбрали экскурсию именно с Ариной.
Е
Екатерина
23 сен 2025
Арина провела для нашей компании отличную экскурсию. Познакомила с новым для нас районом Хуфен - очень понравился! Мы побывали в подъездах домов, а это отличная возможность увидеть не только парадные
Д
Дарина
22 сен 2025
Арина - замечательный гид! Не знаю, как нам так повезло, но мы выбирали между несколькими экскурсиями и попали в самую точку. Человек действительно отлично знает историю своего города, очень интересно
Елена
2 сен 2025
Арина - очень приятная в общении девушка, грамотная, эрудированная, одно удовольствие было прогуляться с ней по Калининграду!
Арина влюбила меня в потрясающий Хуфен и Амалиенау 😍
Вера
31 авг 2025
Очень красивая и интересная экскурсия.
Арина очень интересно рассказывала и отвечала на все вопросы.
Очень понравился Хуфен.
Были с детьми 9 и 13 лет, и за почти 3 часа они ни разу не спросили, когда закончится экскурсия)) а это прямо показатель для нас))
Спасибо
Иван
25 авг 2025
Отличная экскурсия, действительно заходили в подъезды, видно что Арина сама живо интересуется историей своего родного города. Охотно отвечает на все вопросы. Большое спасибо.
Анастасия
18 авг 2025
Ариночка прекрасный экскурсовод, я бы даже сказала прирожденный. Информация подавалась легко и с определенной долей юмора. Учитывались все наши пожелания, после экскурсии нам скинули дополнительную информацию по интересующим нас локациям. Если бы можно было бы поставить больше баллов мы бы поставили. Спасибо за прекрасно проведенное время, которое пролетело незаметно!!!!
Н
Наталья
13 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия и сама Арина. Было приятно слушать грамотную речь и интересные истории!!! Советую от души
Елена
9 авг 2025
Спасибо Арине за очень насыщенный и интересный маршрут🤗 Оочень много домов, историй, фактов👌👍👍
Тихие зелёные улицы, неспешная прогулка - то, что надо в солнечный день☺️ Арина много знает фактов, которые к экскурсии и не имеют отношения, так что было вдвойне интересно😊♥️
В
Волкова
30 июл 2025
Арина провела для нас экскурсию по Амалиенау. Могу с уверенностью рекомендовать этого экскурсовода. Многие дают информацию, но не всех интересно слушать. С Ариной мы отдыхали на экскурсии:красивая речь, красивая девушка, красивый рассказ.
С
Светлана
28 июл 2025
Арина - просто находка! Так интересно, познавательно прошла прогулка, что с нетерпением ждем новых встреч с замечательным экскурсоводом! Обязательно воспользуйтесь возможностью влюбиться в Калининград благодаря Арине!
L
Leonid
20 июл 2025
Тот случай, когда выбрал и не пожалел нисколько. Время пролетело незаметно, с большой пользой для ума и души. Арина мало того, что очень красива и обаятельна, так еще настолько увлечена
Входит в следующие категории Калининграда
