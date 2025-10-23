Светлана Остались в приятных впечатлениях и эмоциях по экскурсии. Арина увлеченно рассказывала о истории районов и с удовольствием отвечала на наши вопросы. Время пробежало незаметно. Энергичная и приятная в общении. Материал подает, ссылаясь на историзмы, архивные фото, заводит в парадные, обращает наше внимание на вещи, скрытые от посторонних глаз, вовлекает в разгадки ребусов. В общем от масонов до хомлининов 🔥❤️

А Ангелина Хотелось бы поблагодарить нашего гида за такую содержательную экскурсию. Наша группа была маленькая но разновозрастная. Экскурсия была очень содержательной и интересной. Узнали много фактов, о которых мало где говорят. Арина с большим удовольствием рассказывает о своем городе, ее очень приятно слушать. Обязательно обращайтесь❤️

Е Елена Арина прекрасный гид. Отвечает на все вопросы, знает много интересного. Провела увлекательную экскурсию. Рады что выбрали экскурсию именно с Ариной.

Е Екатерина читать дальше фасады. Арина замечательный рассказчик, нам всю экскурсию было интересно. Видно, что Арина очень увлечена историей города и чувство вовлеченности и сопричастности к делам давно минувших дней сопровождало нас всю нашу прогулку. Арина провела для нашей компании отличную экскурсию. Познакомила с новым для нас районом Хуфен - очень понравился! Мы побывали в подъездах домов, а это отличная возможность увидеть не только парадные

Д Дарина читать дальше это все подаёт и продолжает изучать,"копаться" в новых деталях. Сама экскурсия впечатлила - самостоятельно и не догадаешься сколько всего может стоять за симпатичными зданиями. Мы остались очень довольны и не пожалели, что выбор наш пал именно на этого гида и именно эту экскурсию! Арина - замечательный гид! Не знаю, как нам так повезло, но мы выбирали между несколькими экскурсиями и попали в самую точку. Человек действительно отлично знает историю своего города, очень интересно

Елена Арина - очень приятная в общении девушка, грамотная, эрудированная, одно удовольствие было прогуляться с ней по Калининграду!

Арина влюбила меня в потрясающий Хуфен и Амалиенау 😍

Вера Очень красивая и интересная экскурсия.

Арина очень интересно рассказывала и отвечала на все вопросы.

Очень понравился Хуфен.

Были с детьми 9 и 13 лет, и за почти 3 часа они ни разу не спросили, когда закончится экскурсия)) а это прямо показатель для нас))

Спасибо

Иван Отличная экскурсия, действительно заходили в подъезды, видно что Арина сама живо интересуется историей своего родного города. Охотно отвечает на все вопросы. Большое спасибо.

Анастасия Ариночка прекрасный экскурсовод, я бы даже сказала прирожденный. Информация подавалась легко и с определенной долей юмора. Учитывались все наши пожелания, после экскурсии нам скинули дополнительную информацию по интересующим нас локациям. Если бы можно было бы поставить больше баллов мы бы поставили. Спасибо за прекрасно проведенное время, которое пролетело незаметно!!!!

Н Наталья Нам очень понравилась экскурсия и сама Арина. Было приятно слушать грамотную речь и интересные истории!!! Советую от души

Елена Спасибо Арине за очень насыщенный и интересный маршрут🤗 Оочень много домов, историй, фактов👌👍👍

Тихие зелёные улицы, неспешная прогулка - то, что надо в солнечный день☺️ Арина много знает фактов, которые к экскурсии и не имеют отношения, так что было вдвойне интересно😊♥️

В Волкова Арина провела для нас экскурсию по Амалиенау. Могу с уверенностью рекомендовать этого экскурсовода. Многие дают информацию, но не всех интересно слушать. С Ариной мы отдыхали на экскурсии:красивая речь, красивая девушка, красивый рассказ.

С Светлана Арина - просто находка! Так интересно, познавательно прошла прогулка, что с нетерпением ждем новых встреч с замечательным экскурсоводом! Обязательно воспользуйтесь возможностью влюбиться в Калининград благодаря Арине!