Амалиенау - это не просто район, а настоящий город-сад, созданный в эпоху модерна. Здесь можно увидеть кирху королевы Луизы, ротонду и имение Луизенваль. Архитектурные детали, такие как маскароны и орнаменты,

поражают воображение. Уникальные растения, такие как краснолистный бук и остролист, украшают этот район. В Северном Амалиенау можно встретить хомлина Антона и прогуляться по кварталу благородных доходных домов. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Июнь, июль и август идеально подходят для прогулок по Амалиенау благодаря комфортным условиям для пеших экскурсий. Эти месяцы позволяют в полной мере насладиться архитектурой и зелеными насаждениями. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, так как в это время можно ощутить особую атмосферу переходных сезонов, когда природа меняет свои краски, а исторические здания выглядят особенно живописно.

Сейчас август — это идеальное время.