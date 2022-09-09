Амалиенау: модерн, история и ботаника

Погулять по району немецких вилл, разобраться в его архитектуре и полюбоваться редкими растениями

5
2 отзыва
Амалиенау — очаровательный немецкий район, построенный в эпоху модерна как город-сад.

Мы не только рассмотрим все его самые интересные здания, но и отыщем необычные деревья, подземные гидранты и очаровательного хомлина.

По пути я не дам вам заскучать и поделюсь занимательными историями: о владельцах вилл, знаменитых архитекторах и простых жителях.
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау: модерн, история и ботаника
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Описание

Что вас ожидает

Самобытная архитектура

Вы увидите главные достопримечательности старинного Южного Амалиенау: кирху королевы Луизы, ротонду, имение Луизенваль, приют Адальберта и дом фрау Дюрен. Я расскажу, кто в них жил и чем занимался, кто делал проекты этих зданий и можно ли было заказчикам их править. А также помогу расшифровать важные архитектурные детали: маскароны, девизы, орнаменты и порталы. В соседнем Северном Амалиенау мы погуляем по кварталу «благородных доходных домов» и познакомимся с хомлином Антоном.

Экзотические растения и урбанистика прошлых столетий

Амалиенау — это не только сказочные немецкие виллы и кирхи. Вместе мы найдем декроттуары, фридрихштадскую плитку, старинные подземные гидранты и входные порталы «в стиле дракона». Разберемся в типах мощения брусчаткой и полюбуемся редкими деревьями: краснолистным буком, каштаном, тсугом, сумом и остролистом. Я раскрою, что владельцы особняков сажали в своих садах в прошлом веке и как эти растения вписаны в современный ландшафтный декор.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка им. Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
9 сен 2022
Первый раз в Калининграде.
Евгения помогла познакомиться с районом Амалиенау.
Гид любезно согласилась начать экскурсию из нашего отеля Вилла Тоскана.
Было очень интересно узнать про виллы, научились отличать старинные эксинтерьеры от современных.
Нам очень повезло с гидом, прогулка пролетело на одном дыхании,
Рекомендую
С
6 авг 2022
Большое спасибо Евгении за экскурсию! Были семьей с детьми и остались очень довольны! Увлекательная прогулка и экскурсовод, которая рассказывает о городе с большой любовью! Получили ответы на многие вопросы, которые возникали у нас на протяжении всего путешествия в Калининградскую область (гостили две недели и экскурсию брали в последний день своего путешествия). По Амалиенау нужно точно гулять в сопровождении экскурсовода - столько интереснейших деталей, старые фото и неожиданные открытия - за все это хочется сказать спасибо Евгении! На трипстере берём экскурсии часто и нам есть с чем сравнить - на этой прогулке точно стоит побывать!

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