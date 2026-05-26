Амалиенау - уникальный район Калининграда, где модерн сочетается с историей и ботаникой. Откройте для себя его тайны и архитектурные шедевры
Амалиенау - это не просто район, а настоящий город-сад, созданный в эпоху модерна. Здесь можно увидеть кирху королевы Луизы, ротонду и имение Луизенваль. Архитектурные детали, такие как маскароны и орнаменты, читать дальшеуменьшить
поражают воображение. Уникальные растения, такие как краснолистный бук и остролист, украшают этот район.
В Северном Амалиенау можно встретить хомлина Антона и прогуляться по кварталу благородных доходных домов. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов
Июнь, июль и август идеально подходят для прогулок по Амалиенау благодаря комфортным условиям для пеших экскурсий. Эти месяцы позволяют в полной мере насладиться архитектурой и зелеными насаждениями. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, так как в это время можно ощутить особую атмосферу переходных сезонов, когда природа меняет свои краски, а исторические здания выглядят особенно живописно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кирха королевы Луизы
Ротонда
Имение Луизенваль
Приют Адальберта
Дом фрау Дюрен
Описание экскурсии
Самобытная архитектура
Вы увидите главные достопримечательности старинного Южного Амалиенау: кирху королевы Луизы, ротонду, имение Луизенваль, приют Адальберта и дом фрау Дюрен. Я расскажу, кто в них жил и чем занимался, кто делал проекты этих зданий и можно ли было заказчикам их править. А также помогу расшифровать важные архитектурные детали: маскароны, девизы, орнаменты и порталы. В соседнем Северном Амалиенау мы погуляем по кварталу «благородных доходных домов» и познакомимся с хомлином Антоном.
Экзотические растения и урбанистика прошлых столетий
Амалиенау — это не только сказочные немецкие виллы и кирхи. Вместе мы найдем декроттуары, фридрихштадскую плитку, старинные подземные гидранты и входные порталы «в стиле дракона». Разберемся в типах мощения брусчаткой и полюбуемся редкими деревьями: краснолистным буком, каштаном, тсугом, сумом и остролистом. Я раскрою, что владельцы особняков сажали в своих садах в прошлом веке и как эти растения вписаны в современный ландшафтный декор.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 7 лет. Для детей обязательно сопровождение взрослых
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка им. Калинина на пр. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 355 туристов
Меня зовут Евгения, я профессиональный гид. У меня профильное высшее образование, всю жизнь живу в Калининграде. Совершила множество открытий в городе и области для себя — теперь готова делиться ими с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
все понравилось, компания у нас была из взрослых и детей, встреча прошла комфортна. успели посмотреть многое 👍👍👍советую
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Александр
Вдумчиво изучали красивейший район Кёнигсберга с Евгенией. При тщательном рассмотрении район раскрылся перед нами с новой стороны. Красивые особняки сменяли один, за другим, перед нами раскрывались эпохи, человеческие судьбы. Супруга удовлетворила своё любопытство читать дальшеуменьшить
в части растений(она в этом понимает), произрастающих вокруг домиков. Мы собственно и до этого были с групповой экскурсий в Амалиенау, считали, что район видели. Увы. Как оказалось - даже и не начинали смотреть. В общем если вы хотите посмотреть на старый город К, окунуться в его атмосферу - однозначно берите эту индивидуальную экскурсию, даже не думайте.
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Н
Наталья
Евгения - замечательный гид! Узнвла много интересного и нового. И не только по району - Евгения прекрасно знает историю города. Очень приятный и легкий в общении человек, позитивный и улыбчивый. От всей души рекомендую. Еагения, спасибо!
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А
Анастасия
Спасибо Евгении за очень познавательную экскурсию: интересный маршрут, увлекательный рассказ о зданиях,растениях и обитателях района
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Мария
Отличная экскурсия! Погуляли по красивому району и получили массу новой информации. Спасибо!
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Н
Наташа
Это было супер!!! Очень интересно рассказывает!! И рассказывает обо всем!! Знает все!! Защитила диссертацию по биологии (если не ошибаюсь). Что это за дерево, что это за птица, что это за читать дальшеуменьшить
ягоды. . она все знает и все рассказала!! Даже про лишайники нам рассказала)) это очень интересно))) Это то что мы узнали по мимо района Амалиенау. Об этом тоже многое узнали))) архитектура.. года..жители.. современная жизнь Амалиенау!! Спасибо большое!!!
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