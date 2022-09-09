Амалиенау — очаровательный немецкий район, построенный в эпоху модерна как город-сад. Мы не только рассмотрим все его самые интересные здания, но и отыщем необычные деревья, подземные гидранты и очаровательного хомлина. По пути я не дам вам заскучать и поделюсь занимательными историями: о владельцах вилл, знаменитых архитекторах и простых жителях.

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Описание

Что вас ожидает

Самобытная архитектура

Вы увидите главные достопримечательности старинного Южного Амалиенау: кирху королевы Луизы, ротонду, имение Луизенваль, приют Адальберта и дом фрау Дюрен. Я расскажу, кто в них жил и чем занимался, кто делал проекты этих зданий и можно ли было заказчикам их править. А также помогу расшифровать важные архитектурные детали: маскароны, девизы, орнаменты и порталы. В соседнем Северном Амалиенау мы погуляем по кварталу «благородных доходных домов» и познакомимся с хомлином Антоном.

Экзотические растения и урбанистика прошлых столетий

Амалиенау — это не только сказочные немецкие виллы и кирхи. Вместе мы найдем декроттуары, фридрихштадскую плитку, старинные подземные гидранты и входные порталы «в стиле дракона». Разберемся в типах мощения брусчаткой и полюбуемся редкими деревьями: краснолистным буком, каштаном, тсугом, сумом и остролистом. Я раскрою, что владельцы особняков сажали в своих садах в прошлом веке и как эти растения вписаны в современный ландшафтный декор.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.