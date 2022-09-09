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Описание
Что вас ожидает
Самобытная архитектура
Вы увидите главные достопримечательности старинного Южного Амалиенау: кирху королевы Луизы, ротонду, имение Луизенваль, приют Адальберта и дом фрау Дюрен. Я расскажу, кто в них жил и чем занимался, кто делал проекты этих зданий и можно ли было заказчикам их править. А также помогу расшифровать важные архитектурные детали: маскароны, девизы, орнаменты и порталы. В соседнем Северном Амалиенау мы погуляем по кварталу «благородных доходных домов» и познакомимся с хомлином Антоном.
Экзотические растения и урбанистика прошлых столетий
Амалиенау — это не только сказочные немецкие виллы и кирхи. Вместе мы найдем декроттуары, фридрихштадскую плитку, старинные подземные гидранты и входные порталы «в стиле дракона». Разберемся в типах мощения брусчаткой и полюбуемся редкими деревьями: краснолистным буком, каштаном, тсугом, сумом и остролистом. Я раскрою, что владельцы особняков сажали в своих садах в прошлом веке и как эти растения вписаны в современный ландшафтный декор.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у парка им. Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Провела 11 экскурсий для 30 туристов
Меня зовут Евгения, я профессиональный гид. У меня профильное высшее образование, всю жизнь живу в Калининграде. Совершила множество открытий в городе и области для себя — теперь готова делиться ими с путешественниками!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
9 сен 2022
Первый раз в Калининграде. Евгения помогла познакомиться с районом Амалиенау. Гид любезно согласилась начать экскурсию из нашего отеля Вилла Тоскана. Было очень интересно узнать про виллы, научились отличать старинные эксинтерьеры от современных. Нам очень повезло с гидом, прогулка пролетело на одном дыхании, Рекомендую
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Светлана
6 авг 2022
Большое спасибо Евгении за экскурсию! Были семьей с детьми и остались очень довольны! Увлекательная прогулка и экскурсовод, которая рассказывает о городе с большой любовью! Получили ответы на многие вопросы, которые возникали у нас на протяжении всего путешествия в Калининградскую область (гостили две недели и экскурсию брали в последний день своего путешествия). По Амалиенау нужно точно гулять в сопровождении экскурсовода - столько интереснейших деталей, старые фото и неожиданные открытия - за все это хочется сказать спасибо Евгении! На трипстере берём экскурсии часто и нам есть с чем сравнить - на этой прогулке точно стоит побывать!
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