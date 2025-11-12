Узнайте о тайнах Амалиенау, наслаждаясь архитектурой и историей Кёнигсберга. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Прогулка по Амалиенау откроет перед вами уникальный мир довоенного Кёнигсберга. Исследуйте роскошные виллы в стилях модерн и необарокко, узнайте о судьбах их владельцев. Погрузитесь в историю кирхи королевы Луизы и часовни Святого Адальберта.
Этот район славится своими садами и архитектурными принципами, которые следовало соблюдать при застройке. Присоединяйтесь к экскурсии и ощутите дух времени
5
18 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Архитектура модерна и необарокко
📜 История довоенного Кёнигсберга
🌳 Прогулка по тихим улочкам
⛪ Кирха королевы Луизы
🕍 Часовня Святого Адальберта
Что можно увидеть
Кирха королевы Луизы
Часовня Святого Адальберта
Виллы Амалиенау
Описание экскурсии
Начнём прогулку в Центральном парке и осмотрим снаружи его главную доминанту — кирху королевы Луизы.
Углубимся в тихие улочки Амалиенау: будем рассматривать виллы богатых горожан, выполненные в разных архитектурных стилях: модерн, необарокко и романтизм.
Поговорим о «королеве сердец» и «гении Пруссии» — королеве Луизе. Вспомним, как она снискала всенародную любовь.
Выясним, почему район Амалиенау называли городом-садом и какие принципы следовало неукоснительно соблюдать при его застройке.
Проследим, как развивались судьбы некоторых владельцев роскошных вилл Амалиенау.
Поймём, почему в этом районе так много детских садиков.
Обсудим, как непросто складывалась судьба католической часовни Святого Адальберта и что размещалось в ней в советские годы.
Организационные детали
По запросу можно расширить маршрут: начать экскурсию с площади Победы, пройти по «парадной миле» Кёнигсберга — нынешнему проспекту Мира, и завершить её прогулкой по Амалиенау.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 567 туристов
Меня зовут Инна, я дипломированный и аттестованный гид-переводчик по Калининграду и Калининградской области. Коренная жительница Калининграда, по основному образованию я переводчик, много лет работала в судоходном бизнесе, однако интерес к читать дальше
истории и искусству, любовь к родному городу и желание исследовать его до мельчайших деталей не оставили мне шансов — в один поистине прекрасный момент я превратила свое замечательное хобби в профессию и стала гидом. И теперь на каждой экскурсии я вместе с вами, гостями города и неравнодушными к его жизни калининградцами, с огромным удовольствием погружаюсь в волнующий мир истории и архитектуры Кёнигсберга-Калининграда и искренне верю, что отныне вы тоже будете связаны с нашим прекрасным городом узами большой и светлой любви. Провожу экскурсии на русском, английском и итальянском языках. Приходите, будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
–
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
12 ноя 2025
Экскурссия очень понравилась. И маршрут, и программа, и подача информации. Инна прекрасный гид. Спасибо большое за прекрасно проведённое время и замечательную познавательную прогулку.
Светлана
15 окт 2025
Спокойная прогулка по красивейшему району Калининграда с замечательным гидом. Хорошая подача материала, грамотная речь, тактичность гида сделали экскурсию интересной и комфортной. Было жаль, когда время экскурсии закончилось - спешили на самолёт. Спасибо, Инна, так держать!!!
С
Светлана
14 окт 2025
Инна гид потрясающий. Доступно, динамично. Всё по теме. Много интересных нюансов.
А
Александра
20 сен 2025
С уверенностью рекомендую Инну! Приятный собеседник. Душевная экскурсия с учетом персональных интересов и потребностей клиента и уже имеющихся у него знаний и впечатлений о городе. Экскурсия - неспешная прогулка с читать дальше
детальным осмотром и рассказом о районе Амалиенау, его истории, прежних и нынешних жителях. Обратите внимание, что экскурсию можно расширить и изменить место встречи. Это очень удобно. В Трипстере я эту информацию не сразу заметила.
Г
Галина
15 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Инна увлекательно рассказывает, чувствуются глубокие знания истории в целом и истории Калининграда
Н
Наталья
3 сен 2025
Хотелось бы выразить огромную благодарность экскурсоводу Инне за прекрасную экскурсию по району Амалиенау, которую она проводила 2 сентября. Она вежлива и внимательна к экскурсантам. Она указывала точку, с которой объект, читать дальше
о котором идет рассказ, будет смотреться интереснее, заботилась о том, чтобы мы могли рассмотреть все детали, старалась вовлечь нас в интересую беседу по теме экскурсии. На все наши вопросы, которые были заданы, давала подробные и развернутые ответы. Грамотно и интересно построен и маршрут экскурсии и подача информации. Очень увлекательно и ярко, что создает особенное впечатление и представление, как об архитектуре самих вилл, так о об их обитателях. Очень хорошо, что в городе сохранилось такое место, которое дает возможность увидеть каким был Кёнигсберг и почувствовать его дух. Еще раз огромное спасибо!
А
Анастасия
1 сен 2025
Экскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчивая настоящим временем. Всё сопровожалось фотографиями, историями, историческими фактами.
е
елена
28 авг 2025
В этой день совпало всё: красивый старинный район Амалиенау, чудесная погода и прекрасный гид Инна. Было познавательно и полезно послушать рассказ об одном из самых аутентичных районов Калининграда. Инна очень доступно и красиво рассказала об архитектуре и истории маленьких и больших вилл. Погрузила в историю Пруссии и современность русского анклава. Однозначно, рекомендуем прекрасного гида Инну и посещение данной экскурсии.
К
Китаева
23 авг 2025
Инна очень интересно рассказывает, есть наглядные материалы, фото. Всем очень понравилась экскурсия, было много ответов на наши вопросы, смеха, много деталей. Рекоммендуем однозначно 👍
В
Виталий
22 авг 2025
Инна, спасибо огромное за великолепную экскурсию! Маршрут, история и все, что мы увидели было на высоте!
И
Ирина
16 авг 2025
Инна отличный гид. Интересный маршрут,"богатая жизнь начала 20 века". Чтоб я так жил, как говориться… Спасибо за познавательную экскурсию.
Л
Лариса
11 авг 2025
Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!
А
Андрей
11 авг 2025
Экскурсию нам провела экскурсовод Инна, которая отлично знает историю города, может ответить на любой вопрос. В первый раз были в Калининграде, было очень интересно, информация изложена в доступной, понятной форме,была дополнена историческими фотографиями. Спасибо большое, за увлекательную историю, все прошло отлично.
К
Кристина
9 авг 2025
Интереснейшая экскурсия района Амалиенау, трогательная и захватывающая. Прекрасный экскурсовод и рассказчик, с первой же минуты погрузила нас в атмосферу былого Кëнигсберга. Наша компания осталась под приятным впечатлением, и,после, ещё долго обсуждали эту экскурсию. Советую!
Н
Наталья
6 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия, которую провела Инна по району Амалиенау. Инна очень приятный человек и собеседник, она интересно и подробно рассказывала про историю и архитектурные особенности зданий, их современное состояние, читать дальше
показывала нам старые фотографии, отвечала на все наши вопросы. Слушать было интересно и детям, 13 и 15 лет, и взрослым. Мы получили большое удовольствие от экскурсии, и время пролетело незаметно, несмотря на дождь и прохладную погоду. Хотим теперь пойти на другую экскурсию с Инной, по острову Канта.