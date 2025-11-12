Мои заказы

Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау

Узнайте о тайнах Амалиенау, наслаждаясь архитектурой и историей Кёнигсберга. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Прогулка по Амалиенау откроет перед вами уникальный мир довоенного Кёнигсберга. Исследуйте роскошные виллы в стилях модерн и необарокко, узнайте о судьбах их владельцев. Погрузитесь в историю кирхи королевы Луизы и часовни Святого Адальберта.

Этот район славится своими садами и архитектурными принципами, которые следовало соблюдать при застройке. Присоединяйтесь к экскурсии и ощутите дух времени
5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Архитектура модерна и необарокко
  • 📜 История довоенного Кёнигсберга
  • 🌳 Прогулка по тихим улочкам
  • ⛪ Кирха королевы Луизы
  • 🕍 Часовня Святого Адальберта
Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау© Инна
Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау© Инна
Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау© Инна

Что можно увидеть

  • Кирха королевы Луизы
  • Часовня Святого Адальберта
  • Виллы Амалиенау

Описание экскурсии

Начнём прогулку в Центральном парке и осмотрим снаружи его главную доминанту — кирху королевы Луизы.

Углубимся в тихие улочки Амалиенау: будем рассматривать виллы богатых горожан, выполненные в разных архитектурных стилях: модерн, необарокко и романтизм.

Поговорим о «королеве сердец» и «гении Пруссии» — королеве Луизе. Вспомним, как она снискала всенародную любовь.

Выясним, почему район Амалиенау называли городом-садом и какие принципы следовало неукоснительно соблюдать при его застройке.

Проследим, как развивались судьбы некоторых владельцев роскошных вилл Амалиенау.

Поймём, почему в этом районе так много детских садиков.

Обсудим, как непросто складывалась судьба католической часовни Святого Адальберта и что размещалось в ней в советские годы.

Организационные детали

По запросу можно расширить маршрут: начать экскурсию с площади Победы, пройти по «парадной миле» Кёнигсберга — нынешнему проспекту Мира, и завершить её прогулкой по Амалиенау.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 567 туристов
Меня зовут Инна, я дипломированный и аттестованный гид-переводчик по Калининграду и Калининградской области. Коренная жительница Калининграда, по основному образованию я переводчик, много лет работала в судоходном бизнесе, однако интерес к
читать дальше

истории и искусству, любовь к родному городу и желание исследовать его до мельчайших деталей не оставили мне шансов — в один поистине прекрасный момент я превратила свое замечательное хобби в профессию и стала гидом. И теперь на каждой экскурсии я вместе с вами, гостями города и неравнодушными к его жизни калининградцами, с огромным удовольствием погружаюсь в волнующий мир истории и архитектуры Кёнигсберга-Калининграда и искренне верю, что отныне вы тоже будете связаны с нашим прекрасным городом узами большой и светлой любви. Провожу экскурсии на русском, английском и итальянском языках. Приходите, будет интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Галина)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Наталья)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Наталья)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Анастасия)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Анастасия)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Анастасия)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Анастасия)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Анастасия)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Анастасия)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Анастасия)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Анастасия)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Анастасия)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Китаева)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Китаева)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Китаева)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Лариса)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Лариса)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Лариса)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Лариса)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Лариса)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Лариса)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Лариса)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Лариса)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Лариса)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Лариса)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Вера)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Вера)Красивая жизнь по-кёнигсбергски: район Амалиенау (Вера)
Е
Екатерина
12 ноя 2025
Экскурссия очень понравилась. И маршрут, и программа, и подача информации. Инна прекрасный гид. Спасибо большое за прекрасно проведённое время и замечательную познавательную прогулку.
Светлана
Светлана
15 окт 2025
Спокойная прогулка по красивейшему району Калининграда с замечательным гидом. Хорошая подача материала, грамотная речь, тактичность гида сделали экскурсию интересной и комфортной. Было жаль, когда время экскурсии закончилось - спешили на самолёт. Спасибо, Инна, так держать!!!
С
Светлана
14 окт 2025
Инна гид потрясающий. Доступно, динамично. Всё по теме. Много интересных нюансов.
А
Александра
20 сен 2025
С уверенностью рекомендую Инну! Приятный собеседник. Душевная экскурсия с учетом персональных интересов и потребностей клиента и уже имеющихся у него знаний и впечатлений о городе. Экскурсия - неспешная прогулка с
читать дальше

детальным осмотром и рассказом о районе Амалиенау, его истории, прежних и нынешних жителях. Обратите внимание, что экскурсию можно расширить и изменить место встречи. Это очень удобно. В Трипстере я эту информацию не сразу заметила.

Г
Галина
15 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Инна увлекательно рассказывает, чувствуются глубокие знания истории в целом и истории Калининграда
Очень понравилась экскурсия. Инна увлекательно рассказывает, чувствуются глубокие знания истории в целом и истории Калининграда
Н
Наталья
3 сен 2025
Хотелось бы выразить огромную благодарность экскурсоводу Инне за прекрасную экскурсию по району Амалиенау, которую она проводила 2 сентября. Она вежлива и внимательна к экскурсантам. Она указывала точку, с которой объект,
читать дальше

о котором идет рассказ, будет смотреться интереснее, заботилась о том, чтобы мы могли рассмотреть все детали, старалась вовлечь нас в интересую беседу по теме экскурсии. На все наши вопросы, которые были заданы, давала подробные и развернутые ответы. Грамотно и интересно построен и маршрут экскурсии и подача информации. Очень увлекательно и ярко, что создает особенное впечатление и представление, как об архитектуре самих вилл, так о об их обитателях. Очень хорошо, что в городе сохранилось такое место, которое дает возможность увидеть каким был Кёнигсберг и почувствовать его дух. Еще раз огромное спасибо!

Хотелось бы выразить огромную благодарность экскурсоводу Инне за прекрасную экскурсию по району Амалиенау, которую она проводилаХотелось бы выразить огромную благодарность экскурсоводу Инне за прекрасную экскурсию по району Амалиенау, которую она проводила
А
Анастасия
1 сен 2025
Экскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчивая настоящим временем. Всё сопровожалось фотографиями, историями, историческими фактами.
Экскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчиваяЭкскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчиваяЭкскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчиваяЭкскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчиваяЭкскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчиваяЭкскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчиваяЭкскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчиваяЭкскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчиваяЭкскурсия замечательная. Инна провела нас по замечательнейшим местам, рассказала историю каждого дома, начиная с довоенного, заканчивая
е
елена
28 авг 2025
В этой день совпало всё: красивый старинный район Амалиенау, чудесная погода и прекрасный гид Инна. Было познавательно и полезно послушать рассказ об одном из самых аутентичных районов Калининграда. Инна очень доступно и красиво рассказала об архитектуре и истории маленьких и больших вилл. Погрузила в историю Пруссии и современность русского анклава. Однозначно, рекомендуем прекрасного гида Инну и посещение данной экскурсии.
К
Китаева
23 авг 2025
Инна очень интересно рассказывает, есть наглядные материалы, фото. Всем очень понравилась экскурсия, было много ответов на наши вопросы, смеха, много деталей. Рекоммендуем однозначно 👍
Инна очень интересно рассказывает, есть наглядные материалы, фото. Всем очень понравилась экскурсия, было много ответов наИнна очень интересно рассказывает, есть наглядные материалы, фото. Всем очень понравилась экскурсия, было много ответов наИнна очень интересно рассказывает, есть наглядные материалы, фото. Всем очень понравилась экскурсия, было много ответов на
В
Виталий
22 авг 2025
Инна, спасибо огромное за великолепную экскурсию! Маршрут, история и все, что мы увидели было на высоте!
И
Ирина
16 авг 2025
Инна отличный гид. Интересный маршрут,"богатая жизнь начала 20 века". Чтоб я так жил, как говориться… Спасибо за познавательную экскурсию.
Л
Лариса
11 авг 2025
Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!
Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!Однозначно рекомендуем Инну и ее программу. Очень интересная экскурсия!
А
Андрей
11 авг 2025
Экскурсию нам провела экскурсовод Инна, которая отлично знает историю города, может ответить на любой вопрос.
В первый раз были в Калининграде, было очень интересно, информация изложена в доступной, понятной форме,была дополнена историческими фотографиями. Спасибо большое, за увлекательную историю, все прошло отлично.
К
Кристина
9 авг 2025
Интереснейшая экскурсия района Амалиенау, трогательная и захватывающая.
Прекрасный экскурсовод и рассказчик, с первой же минуты погрузила нас в атмосферу былого Кëнигсберга.
Наша компания осталась под приятным впечатлением, и,после, ещё долго обсуждали эту экскурсию. Советую!
Н
Наталья
6 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия, которую провела Инна по району Амалиенау. Инна очень приятный человек и собеседник, она интересно и подробно рассказывала про историю и архитектурные особенности зданий, их современное состояние,
читать дальше

показывала нам старые фотографии, отвечала на все наши вопросы. Слушать было интересно и детям, 13 и 15 лет, и взрослым. Мы получили большое удовольствие от экскурсии, и время пролетело незаметно, несмотря на дождь и прохладную погоду. Хотим теперь пойти на другую экскурсию с Инной, по острову Канта.

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Пешком по Амалиенау
Пешая
2 часа
33 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Пеший тур по тайнам Калининграда
Прогулка по Амалиенау - это возможность погрузиться в историю и атмосферу Калининграда, узнать о жизни меценатов и увидеть уникальные виллы
Начало: У Театра кукол
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00 и 11:30, в субботу в 10:00 и 12:30
15 ноя в 10:00
18 ноя в 09:00
1000 ₽ за человека
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Амалиенау - уникальный район Калининграда, где модерн сочетается с историей и ботаникой. Откройте для себя его тайны и архитектурные шедевры
Начало: У парка им. Калинина на пр. Мира
15 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Пешая
2 часа
66 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Затерянный уголок Пруссии: прогулка по Амалиенау
Прогулка по Амалиенау перенесёт вас в эпоху 19 века. Откройте для себя архитектуру, историю и уютные уголки этого уникального района
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
1335 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде