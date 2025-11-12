Прогулка по Амалиенау откроет перед вами уникальный мир довоенного Кёнигсберга. Исследуйте роскошные виллы в стилях модерн и необарокко, узнайте о судьбах их владельцев. Погрузитесь в историю кирхи королевы Луизы и часовни Святого Адальберта. Этот район славится своими садами и архитектурными принципами, которые следовало соблюдать при застройке. Присоединяйтесь к экскурсии и ощутите дух времени

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Калининграде

Инна Ваш гид в Калининграде

Описание экскурсии

Начнём прогулку в Центральном парке и осмотрим снаружи его главную доминанту — кирху королевы Луизы.

Углубимся в тихие улочки Амалиенау: будем рассматривать виллы богатых горожан, выполненные в разных архитектурных стилях: модерн, необарокко и романтизм.

Поговорим о «королеве сердец» и «гении Пруссии» — королеве Луизе. Вспомним, как она снискала всенародную любовь.

Выясним, почему район Амалиенау называли городом-садом и какие принципы следовало неукоснительно соблюдать при его застройке.

Проследим, как развивались судьбы некоторых владельцев роскошных вилл Амалиенау.

Поймём, почему в этом районе так много детских садиков.

Обсудим, как непросто складывалась судьба католической часовни Святого Адальберта и что размещалось в ней в советские годы.

Организационные детали

По запросу можно расширить маршрут: начать экскурсию с площади Победы, пройти по «парадной миле» Кёнигсберга — нынешнему проспекту Мира, и завершить её прогулкой по Амалиенау.