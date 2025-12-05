Вас ждет прогулка в уютной дружеской атмосфере по одному из старейших районов города, где свирепствовала чума, «бесновались» ведьмы, скрывалась Янтарная комната и совершались великие открытия. Без суеты мы погрузимся в дух старого Кёнигсберга.
Мы проберёмся по укромным дворикам и старинным улочкам, услышим шёпот вековых стен и увидим тайные уголки, скрытые от глаз обычных туристов.
Описание экскурсииАвторская экскурсия-прогулка в уютной дружеской атмосфере по одному из старейших районов города, в самом его центре, где свирепствовала чума,"бесновались" ведьмы, скрывалась Янтарная комната и совершались великие открытия. Без суеты, только живой разговор и настоящее погружение в дух старого Кёнигсберга. Мы проберёмся по укромным дворикам и старинным улочкам, услышим шёпот вековых стен и увидим тайные уголки, скрытые от глаз обычных туристов. На экскурсии мы прогуляемся по улице Житомирской и узнаем, как выглядел «Кёнигсбергский Бродвей» с самыми дорогими магазинами, кинотеатром и ресторанами. Узнаем, почему улица Вагнера называлась «переулок мертвецов» и разгадаем загадку её последующих переименований. Полюбуемся на один из немногих сохранившихся дворов-колодцев и поднимемся на гору, где «проказничали» ведьмы. Пройдемся по улице Коперника - самой «Кёнигсбергской» улочке, дошедших до наших дней и узнаем, при чем тут Коперник и почему здесь всегда дует пронизывающий ветер. Постоим на остатках брусчатки XV века. Посетим «Латинский квартал» Кёнигсберга - концентрат клиник, лабораторий и медицинских учреждений, где работали гении хирургии, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой медицины. Познакомимся с методами воспитания у здания бывшей Народной школы и узнаем, как порки влияли на обучение. Узнаем о конках и где проходил их маршут. Прогуляемся до бывшей Сенной площади и погрузимся в тайны исчезновения Янтарной комнаты. Поразмышляем над загадочным «закладным камнем» и узнаем его секрет. Прогуляемся по самому первому ботаническому саду Кенигсберга и насладимся ароматом «пряничного дерева», которое осенью пахнет карамелью.
По субботам и воскресеньям в 10:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Житомирская
- Улица Коперника
- «Латинский квартал» Кёнигсберга
- Здание бывшей Народной школы
- Сенная площадь
- Ботанический сад
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в ландшафтный парк 100 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер им. Румянцева
Завершение: Ландшафтный парк
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
