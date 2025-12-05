Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет прогулка в уютной дружеской атмосфере по одному из старейших районов города, где свирепствовала чума, «бесновались» ведьмы, скрывалась Янтарная комната и совершались великие открытия. Без суеты мы погрузимся в дух старого Кёнигсберга.



Мы проберёмся по укромным дворикам и старинным улочкам, услышим шёпот вековых стен и увидим тайные уголки, скрытые от глаз обычных туристов. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Алина Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда По субботам и воскресеньям в 10:30 999 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Авторская экскурсия-прогулка в уютной дружеской атмосфере по одному из старейших районов города, в самом его центре, где свирепствовала чума,"бесновались" ведьмы, скрывалась Янтарная комната и совершались великие открытия. Без суеты, только живой разговор и настоящее погружение в дух старого Кёнигсберга. Мы проберёмся по укромным дворикам и старинным улочкам, услышим шёпот вековых стен и увидим тайные уголки, скрытые от глаз обычных туристов. На экскурсии мы прогуляемся по улице Житомирской и узнаем, как выглядел «Кёнигсбергский Бродвей» с самыми дорогими магазинами, кинотеатром и ресторанами. Узнаем, почему улица Вагнера называлась «переулок мертвецов» и разгадаем загадку её последующих переименований. Полюбуемся на один из немногих сохранившихся дворов-колодцев и поднимемся на гору, где «проказничали» ведьмы. Пройдемся по улице Коперника - самой «Кёнигсбергской» улочке, дошедших до наших дней и узнаем, при чем тут Коперник и почему здесь всегда дует пронизывающий ветер. Постоим на остатках брусчатки XV века. Посетим «Латинский квартал» Кёнигсберга - концентрат клиник, лабораторий и медицинских учреждений, где работали гении хирургии, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой медицины. Познакомимся с методами воспитания у здания бывшей Народной школы и узнаем, как порки влияли на обучение. Узнаем о конках и где проходил их маршут. Прогуляемся до бывшей Сенной площади и погрузимся в тайны исчезновения Янтарной комнаты. Поразмышляем над загадочным «закладным камнем» и узнаем его секрет. Прогуляемся по самому первому ботаническому саду Кенигсберга и насладимся ароматом «пряничного дерева», которое осенью пахнет карамелью.

По субботам и воскресеньям в 10:30 Выбрать дату