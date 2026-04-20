Недалеко от центра Калининграда расположен район Нойроссгартен, где история и культура переплетаются в уникальной архитектуре.
Здесь можно пройтись по улицам, где творили Коперник и Бессель, узнать о первых биографах Канта и тайнах Наполеона.
В экскурсию входят посещения музеев, исторических площадей и мест, связанных с медициной и гастрономией.
Это путешествие откроет для вас удивительные факты о старом Кёнигсберге и подарит незабываемые впечатления
Здесь можно пройтись по улицам, где творили Коперник и Бессель, узнать о первых биографах Канта и тайнах Наполеона.
В экскурсию входят посещения музеев, исторических площадей и мест, связанных с медициной и гастрономией.
Это путешествие откроет для вас удивительные факты о старом Кёнигсберге и подарит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
- 📚 Исторические факты
- 🍰 Гастрономические открытия
- 🏛 Посещение музеев
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
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фев
мар
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июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Май и сентябрь идеально подходят для прогулок по Нойроссгартену благодаря комфортной температуре и возможности насладиться историческими местами без большого наплыва туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Улица Коперника
- Улица Бесселя
- Сенная площадь
- Альбертус-университет
- Масляная гора
- Ботанический сад Августа Швайггера
- Редюит Астрономического бастиона
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по улицам Коперника и Бесселя, творивших в Кёнигсберге в разное время. Вы узнаете, кто был первым биографом Иммануила Канта и чему здесь так удивлялся Наполеон Бонапарт.
- На бывшей Сенной площади с Палеонтологическим музеем продолжим поиски исчезнувшей в 1944 году Янтарной комнаты — именно здесь проходит её след. Также я покажу вам, где раньше парковались конки.
- Посетим медицинские локации Альбертус-университета: лаборатории, анатомический театр, глазную и хирургическую клиники. Вы узнаете, зачем на стены вешали медали и почему гастрономия и медицина — тесно связанные понятия.
- Очаруемся ароматами бывшей пекарни Кёнигсбергского военного гарнизона, разгадаем рецепты сосисок без мяса и знаменитых восточнопрусских супов и десертов. Вспомним историю Масляной горы и ресторана «Штайндамм 99», где до сих пор по старым рецептам готовят кёнигсбергские клопсы. Выпьем чая с марципановым пирогом или сырными шариками у русской печки.
- По желанию зайдём в первый в городе ботанический сад Августа Швайггера, послушаем журчание водопада и полюбуемся редкими растениями.
- Завершим прогулку в редюите Астрономического бастиона. Заглянем в музей-кофейню «Бастион» и приобретём янтарные сувениры в мастерской хомлинов.
Организационные детали
- Можете взять с собой детей от 12 лет.
- Дополнительно оплачивается чай/кофе и десерты (по желанию) и билеты в Ботанический сад (100 руб.).
- Если вам нужна экскурсия в день, закрытый в календаре, напишите гиду — он скорректирует свой график под ваш запрос.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ресторана «Штайндамм 99»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 202 туристов
Меня зовут Светлана, я аттестованный гид. Вместе мы погуляем по интересному городу, заглянем в нетуристические места, вспомним прошлое региона, очаруемся настоящим. Каждую прогулку делаю комфортной для гостей и делюсь своей любовью к этой земле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное Светлане за такое необычное путешествие по непарадному Калининграду. Даже вернее - по старому Кёнигсбергу. Спасибо за те знания, которые мы получили во время этой экскурсии. Три часа шагания
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В
Необычная экскурсия, понравилось, что не по фасадным местам, туда бы мы точно не зашли сами. Много обошли, получили много новой информации, посмотрели на город "с изнанки". В общем, нам, взрослым, понравилось! Подростки вначале слушали, под конец внимание уплыло, но это скорее специфика возраста детей, ни в коей мере не умаляя талант экскурсовода. В общем, воспоминания остались положительные!
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Е
Большое спасибо за экскурсию. Светлана прекрасный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями и умением передать эти знания в понятной и запоминающейся форме. Мы прошли по необычным местам, заглянули туда, куда сами бы
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Экскурсия очень понравилась! Светлана помогла лучше узнать и почувствовать город! Оказывается, можно отойти буквально на одну улицу от центра и попасть в тихий, исторический район.
Сама экскурсия интересная, атмосферная. Проходит незаметно.
Сама экскурсия интересная, атмосферная. Проходит незаметно.
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В
Путешествуя по местам, имеющим славное прошлое и посещая сохранившиеся исторические центры, не всегда удается проникнуться духом "старого города". Но как быть в Калининграде, где памятники архитектуры и величественные постройки в
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Очень интересная экскурсия. Светлана хорошо знает район, показывает архивные фото. Обсудили историю и знаменитых людей, архитектуру и типы колонн. Благодаря Светлане увидели многие сохранившиеся здания. Маршрут продуман и удобен. Большое спасибо за прекрасную прогулку по городу!
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