Экскурсия очень понравилась! Светлана помогла лучше узнать и почувствовать город! Оказывается, можно отойти буквально на одну улицу от центра и попасть в тихий, исторический район.

Сама экскурсия интересная, атмосферная. Проходит незаметно. А гастрономическая игра, которую проводит Светлана в середине экскурсии - очень интересная задумка. Мне теперь хочется готовить прусские блюда:)

Светлана отличный гид и очень приятная женщина. Она задаёт камфорный темп и отвечает на все вопросы. Маршрут удобный. Понравилось, что у гида есть фотоматериалы, по ним можно сравнить, как здание выглядело раньше.

Я советую всем экскурсию, после нее остается очень уютное чувство, а город становится ещё ближе 💕