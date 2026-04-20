читать дальше уменьшить - как один миг! Всё очень интересно, познавательно, увлекательно и абсолютно не напряжно. И атмосфера очень тёплая и дружеская. Да ещё посиделки в кафе за чашечкой чая, да у русской печки, да не просто так, а играя и познавая кёнигсберскую национальную кухню. Очень душевно! Рекомендую всем!

Спасибо огромное Светлане за такое необычное путешествие по непарадному Калининграду. Даже вернее - по старому Кёнигсбергу. Спасибо за те знания, которые мы получили во время этой экскурсии. Три часа шагания