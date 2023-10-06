Пройти по следам учёных, заглянуть в мастерскую хомлинов и выпить чай у русской печки
Совсем недалеко от парадного центра Калининграда находится старый район Кёнигсберга — Нойроссгартен. Здесь свирепствовала чума, расцветала научная мысль, рождались музеи, учились космонавты. Этот уголок — архитектурный микс неоготики, неоренессанса, функционализма. На экскурсии я открою его для вас.
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Описание
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся по улицам Коперника и Бесселя, творивших в Кёнигсберге в разное время. Вы узнаете, кто был первым биографом Иммануила Канта и чему здесь так удивлялся Наполеон Бонапарт.
- На бывшей Сенной площади с Палеонтологическим музеем продолжим поиски исчезнувшей в 1944 году Янтарной комнаты — именно здесь проходит её след. Также я покажу вам, где раньше парковались конки.
- Посетим медицинские локации Альбертус-университета: лаборатории, анатомический театр, глазную и хирургическую клиники. Вы узнаете, зачем на стены вешали медали и почему гастрономия и медицина — тесно связанные понятия.
- Очаруемся ароматами бывшей пекарни Кёнигсбергского военного гарнизона, разгадаем рецепты сосисок без мяса и знаменитых восточнопрусских супов и десертов. Вспомним историю Масляной горы и ресторана «Штайндамм 99», где до сих пор по старым рецептам готовят кёнигсбергские клопсы. Выпьем чая с марципановым пирогом или сырными шариками у русской печки.
- По желанию зайдём в первый в городе ботанический сад Августа Швайггера, послушаем журчание водопада и полюбуемся редкими растениями.
- Завершим прогулку в редюите Астрономического бастиона. Заглянем в музей-кофейню «Бастион» и приобретём янтарные сувениры в мастерской хомлинов.
Организационные детали
- Можете взять с собой детей от 12 лет.
- Дополнительно оплачивается чай/кофе и десерты (по желанию) и билеты в Ботанический сад (100 руб.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ресторана «Штайндамм 99»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 45 туристов
Меня зовут Светлана, я дипломированный экскурсовод. Увлекаюсь путешествиями, краеведением, живу в городе недавно, но приезжала сюда в течение 10 лет. Очарована Калининградом и его историей.
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
6 окт 2023
Замечательная экскурсия - прогулка по старому городу! Было очень интересно и познавательно! Светлана очень душевный человек и увлекательный рассказчик! Время пролетело незаметно, остались самые приятные впечатления! Спасибо ☺️
Дарья
1 окт 2023
Экскурсия очень понравилась! Светлана помогла лучше узнать и почувствовать город! Оказывается, можно отойти буквально на одну улицу от центра и попасть в тихий, исторический район.
Сама экскурсия интересная, атмосферная. Проходит незаметно. А гастрономическая игра, которую проводит Светлана в середине экскурсии - очень интересная задумка. Мне теперь хочется готовить прусские блюда:)
Светлана отличный гид и очень приятная женщина. Она задаёт камфорный темп и отвечает на все вопросы. Маршрут удобный. Понравилось, что у гида есть фотоматериалы, по ним можно сравнить, как здание выглядело раньше.
Я советую всем экскурсию, после нее остается очень уютное чувство, а город становится ещё ближе 💕
Сама экскурсия интересная, атмосферная. Проходит незаметно. А гастрономическая игра, которую проводит Светлана в середине экскурсии - очень интересная задумка. Мне теперь хочется готовить прусские блюда:)
Светлана отличный гид и очень приятная женщина. Она задаёт камфорный темп и отвечает на все вопросы. Маршрут удобный. Понравилось, что у гида есть фотоматериалы, по ним можно сравнить, как здание выглядело раньше.
Я советую всем экскурсию, после нее остается очень уютное чувство, а город становится ещё ближе 💕
Е
Елена
25 сен 2023
Светлана предлагает пройти по нетривиальному и неизбитому маршруту города, увидеть, то, что скрыто и не сразу можно заметить. Старинные здания, интересный рассказ о фактах и людях, с ними связанных, особенностях строений и экскурсом в историю конкретного местечка с иллюстрациями прошлого - время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо Светлане за полученные впечатления.
Е
Елена
23 сен 2023
Отличная экскурсия! Познавательно, душевно, комфортный маршрут! Отдельное спасибо Светлане за интересную игру и фотографии!
Н
Наталья
15 сен 2023
Мы ходим на экскурсии с Трипстером давно и с большим удовольствием. Приезжая в Калининград обязательно с отдыхом изучаем историю этого города. 6 сентября экскурсовод Светлана провела нас по таким неожиданным местам и погрузила в прошлое и настоящее города. Мы трогали руками, заходили в дома, разговаривали о впечатлениях. Так было здорово. Спасибо за чудесное время, спасибо за интереснейшего экскурсовода.
В
Виктория
29 авг 2023
Путешествуя по местам, имеющим славное прошлое и посещая сохранившиеся исторические центры, не всегда удается проникнуться духом "старого города". Но как быть в Калининграде, где памятники архитектуры и величественные постройки в центре практически не сохранились?
Ответ прост - погрузиться в прошлое вам позволит авторская экскурсия Светланы! Гуляя по району Нойроссгартен, вы откроете для себя множество архитектурных осколков краснокирпичного Кёнигсберга, тесно переплетённых с советским прошлым, и сами не заметите, как окажетесь в другой эпохе, сворачивая с одной улочки на другую.
Также в этом путешествии вас ждет приятная гастрономическая остановка и игра на знание блюд прусской кухни.
Ответ прост - погрузиться в прошлое вам позволит авторская экскурсия Светланы! Гуляя по району Нойроссгартен, вы откроете для себя множество архитектурных осколков краснокирпичного Кёнигсберга, тесно переплетённых с советским прошлым, и сами не заметите, как окажетесь в другой эпохе, сворачивая с одной улочки на другую.
Также в этом путешествии вас ждет приятная гастрономическая остановка и игра на знание блюд прусской кухни.
Ю
Юлия
25 авг 2023
Интересные факты, продуманные остановки для отдыха. То, что Вы не узнаете и не увидите из окон экскурсионного автобуса. Рекомендуем!
Р
Рафаэль
24 авг 2023
Отличная прогулка по старому Кёнигсбергу! Большое спасибо Светлане за интересный и познавательный рассказ! Рекомендуем!
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