32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!

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