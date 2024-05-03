32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы точно наслышаны о том, как прекрасна Куршская коса! Один из гидов нашей команды покажет вам интересные уголки земли между Балтийским морем и заливом: вы познакомитесь с птицами, увидите Танцующий лес и пройдёте по дюне Эфа. Отправитесь в кошачий Зеленоградск — и увезёте с собой красивые фотовоспоминания.
Описание экскурсии
Наши поездки проходят в теплой атмосфере: гиды не читают долгих лекций с обилием дат и имен, а живым языком рассказывают об уникальности косы. Маршрут охватит:
- Танцующий лес, где некоторые деревья изогнуты в кольца и закручиваются в спирали. Причина этих «танцев» не установлена, возможно, поэтому люди часто говорят об особой энергетике леса. Вы услышите версии, объясняющие природный феномен, и загадаете желание.
- Высоту Эфа — пеший маршрут и смотровую площадку. Здесь гид расскажет о трагических событиях 200-летней давности, которые в итоге сформировали те ландшафты, которыми мы сегодня восхищаемся. Возле Высоты Эфа вы пройдете через базар, где сможете купить главные сувениры и гостинцы Куршской косы — копченую рыбку, украшения из янтаря и янтарную косметику.
- Зеленоградск. После исследования природных красот косы мы поедем в Зеленоградск, курортный город с богатой историей, ранее известный как Кранц. Погуляем по его центральной улочке, поговорим о том, как город развивался и чем живёт сегодня. Вы услышите истории о местных кошках и их необычной «начальнице» — котошефе. Восхититесь Курхаусом, сделаете фотографии с «Курортницей», прокатитесь на «кошачьей» карусели и узнаете о местных профессиях прошлого и настоящего.
- Сыроварня «Шаакен Дорф». После этого мы предлагаем вам отправиться на семейное производство — относительно молодое предприятие, которое уже успело зарекомендовать себя как один из ведущих производителей сыра в регионе. Здесь вы сможете насладиться прекрасным вкусом шести различных сортов сыра, а также попробовать бокал отличного вина, сопровождаемого изысканным шоколадом местного производства.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — за 2 дня до экскурсии организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку).
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проводится на автобусе (до 18 участников). Если вы бронируете экскурсию только для себя (для 1 человека), то в редких случаях в низкий сезон мы присоединим вас к группе до 40 человек
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор — 400 ₽ с чел. (дети до 12 лет и пенсионеры — при предъявлении соответствующего документа бесплатно)
- Дегустация в сыроварне «Шаакен Дорф» — 500 ₽ с чел.
в четверг и воскресенье в 09:15
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2071 туриста
Проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональные гиды с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждём вас в Калининграде!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 113 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посетили Куршскую косу с прекрасным гидом Алексеем. Очень интересный рассказчик, смог удержать внимание разношерстной группы возраста от 9 до 60 лет. Очень красивый лес и дюны. Потрясающий песок на пляже, громко скрипящий под ногами. Орнитологическая станция тоже очень интересна. При нас окольцевали птичку чечетку, взвесили, описали и отпустили на волю.
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О
01.05.2024 мы побывали на экскурсии по Куршской косе с экскурсоводом Андреем в мини-группе. Было интересно и очень красиво. Также мы посетили музей русских суеверий и станцию орнитологов с экскурсиями. Спасибо экскурсоводу Андрею за интересные рассказы о косе и регионе в общем и спокойное вождение автомобиля.
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Я в восторге от экскурсии!!! Организация экскурсии на достойном уровне. Все шло по графику. Автобус был чистый, подан своевременно. Отдельное спасибо экскурсоводу. Он старался, чтобы у группы было побольше свободного времени, проводил экскурсию интересно, живо, не заученно, с привлечением к участию туристов. На все вопросы отвечал полностью, был открыт к диалогу. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
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Благодарим экскурсовода Елену за сопровождение и интересный рассказ о Куршской косе и достопримечательностях региона. Мы отлично провели время, узнали множество любопытных фактов, погуляли по лесу, поднялись на высоту Эфа, вкусно поели, походили по морю и остались очень довольны!
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Отличная экскурсия! И классный и знающий гид Елена 🫶🏻 Снизила звезду за организационные моменты - сломалась машина, но с нами об этом не связались, не предупредили, чтобы мы могли спланировать
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Экскурсия получилась очень классной. На самом деле экскурсоводом был Андрей. Очень умный и приятный человек. Маршрут конечно очень популярный и народу было очень много. Но это не сильно помешало насладиться местами Куршской косы.
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