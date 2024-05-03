32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы точно наслышаны о том, как прекрасна Куршская коса! Один из гидов нашей команды покажет вам интересные уголки земли между Балтийским морем и заливом: вы познакомитесь с птицами, увидите Танцующий лес и пройдёте по дюне Эфа. Отправитесь в кошачий Зеленоградск — и увезёте с собой красивые фотовоспоминания.

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Описание экскурсии

Наши поездки проходят в теплой атмосфере: гиды не читают долгих лекций с обилием дат и имен, а живым языком рассказывают об уникальности косы. Маршрут охватит:

Танцующий лес , где некоторые деревья изогнуты в кольца и закручиваются в спирали. Причина этих «танцев» не установлена, возможно, поэтому люди часто говорят об особой энергетике леса. Вы услышите версии, объясняющие природный феномен, и загадаете желание.

, где некоторые деревья изогнуты в кольца и закручиваются в спирали. Причина этих «танцев» не установлена, возможно, поэтому люди часто говорят об особой энергетике леса. Вы услышите версии, объясняющие природный феномен, и загадаете желание. Высоту Эфа — пеший маршрут и смотровую площадку. Здесь гид расскажет о трагических событиях 200-летней давности, которые в итоге сформировали те ландшафты, которыми мы сегодня восхищаемся. Возле Высоты Эфа вы пройдете через базар, где сможете купить главные сувениры и гостинцы Куршской косы — копченую рыбку, украшения из янтаря и янтарную косметику.

Зеленоградск. После исследования природных красот косы мы поедем в Зеленоградск, курортный город с богатой историей, ранее известный как Кранц. Погуляем по его центральной улочке, поговорим о том, как город развивался и чем живёт сегодня. Вы услышите истории о местных кошках и их необычной «начальнице» — котошефе. Восхититесь Курхаусом, сделаете фотографии с «Курортницей», прокатитесь на «кошачьей» карусели и узнаете о местных профессиях прошлого и настоящего.

Сыроварня «Шаакен Дорф». После этого мы предлагаем вам отправиться на семейное производство — относительно молодое предприятие, которое уже успело зарекомендовать себя как один из ведущих производителей сыра в регионе. Здесь вы сможете насладиться прекрасным вкусом шести различных сортов сыра, а также попробовать бокал отличного вина, сопровождаемого изысканным шоколадом местного производства.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — за 2 дня до экскурсии организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку).

Как проходит экскурсия

Экскурсия проводится на автобусе (до 18 участников). Если вы бронируете экскурсию только для себя (для 1 человека), то в редких случаях в низкий сезон мы присоединим вас к группе до 40 человек

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы