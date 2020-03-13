32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ощутить гармонию природы и открыть предания узкой полоски суши

Елизавета
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Елизавета – представитель гидов
Уверена, вы точно наслышаны о том, как прекрасна Куршская коса! Один из гидов нашей команды с радостью покажет вам интересные уголки земли между Балтийским морем и заливом: вы познакомитесь с птицами, увидите танцы деревьев, узнаете о хрониках этих мест, пройдете по дюне Эфа и увезете с собой красивые фотовоспоминания.
1550 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6.5 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча на Ленинском проспекте
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У этой экскурсии32 отзыва
4.81
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе

Что вас ожидает

Комфортное и нескучное путешествие по Куршской косе
Наши поездки проходят в теплой атмосфере: гиды не читают долгих лекций с обилием дат и имен, а живым языком рассказывают об уникальности косы.

Маршрут охватит:

  • Птичник «Фрингилла» — эта орнитологическая станция, расположенная на пути миграции птиц из Европы в Африку, работает с 1901 года. Вы погуляете по территории биостанции, услышите любопытные факты о пернатых и понаблюдаете за их кольцеванием.
  • Танцующий лес, где некоторые деревья изогнуты в кольца и закручиваются в спирали. Причина этих «танцев» не установлена, возможно, поэтому, люди часто говорят об особой энергетике леса. Вы услышите версии, объясняющие природный феномен, и загадаете желание.
  • Высоту Эфа — пеший маршрут и смотровая площадка. Идти от остановки до самых живописных точек недалеко: по пути вы сделаете атмосферные снимки и насладитесь свежим воздухом с терпким ароматом трав и корений. Здесь гид расскажет о трагических событиях 200-летней давности, которые в итоге сформировали те ландшафты, которыми мы сегодня восхищаемся.
  • Поселок Рычачий, где можно купить рыбные деликатесы и пообедать — оценить блюда этнической кухни, например, уху из местного судака, и выпить кружечку литовского пива.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится в мини-группе (до 16 участников), но если вы бронируете экскурсию для 1 путешественника, то в редких случаях группа может быть до 40 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Экологический сбор включен
  • Дополнительно оплачиваются билеты на орнитологическую станцию (150 руб. с человека) и посещение музея русских суеверий по желанию (300 руб. с человека). Также по желанию мы можем забрать вас из отеля (это стоит 350 руб.).
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Ленинском проспекте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елизавета
Елизавета
Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Интересно, не монотонно, много интересных фактов.
12 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид Андрей - выше всех похвал. Большое спасибо за столь интересный и содержательный рассказ. С удовольствием порекомендую вашу экскурсию своим знакомым.
12 марта 2020
Экскурсия в мини-группе очень понравилась. Компактность группы позволила получить много новой информации за короткий промежуток времени. Огромное Спасибо гиду Андрею!
10 марта 2020
Была на экскурсии по Крушской косе. Огромное спасибо Инне Васильевне за такой интересный рассказ. Также очень повезло с погодой. Увидели и море и залив. Не думала, что такое возможно. Обызательно съездите!!!!
9 марта 2020
Все было хорошо, за исключением погоды.
1 марта 2020
Запоминающаяся экскурсия. Александр отлично справился со своей работой, все подробно рассказывал. Жаль мало времени было выделено на самостоятельное изучение достопримечательностей. Хотелось бы побольше прогуляться в одиночестве и насладиться всей красотой не в спешке.
29 февраля 2020
Мне понравилось. Экскурсовод разбирается в материале, даже устроил конкурс на вниматнльность. Интересуется мнением группы
Обладает знаниями вне темы экскурсии, рассказывает инересно.
Если повезёт с погодой, так вообще сказка будет.
24 февраля 2020
Экскурсией остались довольны. Все что хотели, то увидели. Получили много информации и положительных впечатлений о Куршской косе. Во время экскурсии не устали. Заехали в соседнюю деревню на обед. Удалось выиграть конкурс от гида. За победу получила авторский сувенир. Рекомендую данную экскурсию.
23 февраля 2020
Спасибо гиду Екатерине за увлекательный рассказ.
20 февраля 2020
Мы с сыном в восторге от экскурсии и экскурсовода.
Ещё 22 отзыва

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