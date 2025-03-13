Вас ждёт увлекательное путешествие по Куршской косе, где вы насладитесь красотой песчаных дюн и попробуете разгадать тайну «Танцующего леса». Прогуляетесь по Зеленоградску, самому «кошачьему городу» России. Посетите Орденский замок 13 века, продегустируете крафтовые сыры в семейной сыроварне «Шаакендорф».
Описание экскурсии🏰 Куршская коса — орденский замок — коты и сыр 📍 Вас ждёт увлекательное путешествие из Средневековья в популярные курорты Восточной Пруссии. Мы посетим Орденский замок «Шаакен» с конюшней и Музеем инквизиции, а также семейную сыроварню «Шаакендорф», где узнаем секреты производства сыра и попробуем вкуснейшие сорта сыра и шоколада. 💚 Далее мы отправимся в Национальный парк Куршская коса, где увидим песчаные дюны с высоты смотровой площадки «высота Эфа», услышим легенды местности и разгадаем загадку «Танцующего леса». У вас будет свободное время для прогулок по побережью Балтийского моря и возможности встретить лесных обитателей. 🐈 Затем мы прогуляемся по Зеленоградску, насладимся архитектурой старого города. Вы узнаете историю курортов и почему Зеленоградск называют самым «кошачьим городом» России, где даже есть должность котошефа. Важная информация: 🚘 Экскурсию провожу на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4
По понедельникам замок Шаакен работает только в праздничные дни. При заказе экскурсии просьба это учитывать.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок «Нессельбек»
- Замок «Шаакен»
- Сыроварня «Шаакендорф»
- Куршская коса
- Пос. Лесное
- Озеро Чайка
- Пос. Рыбачий
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Дюна Эфа»
- Г. Зеленоградск
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в замок
- Дегустация в сыроварне «Шаакендорф»
- Въезд в Национальный парк Куршская коса
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, место проживания гостей
Завершение: Г. Калининград, по месту проживания гостей (отель) в Калининграде
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- 🚘 Экскурсию провожу на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
В
Варвара
13 мар 2025
Экскурсия очень насыщенная, утром мы отправились на дегустацию местных сыров и шоколада, с бокальчиком вкусненького вина. Затем мы немного переместились и оказались в замке 13 века, очень впечатлила экспозиция «Святой
Н
Надежда
6 авг 2024
Спасибо Ольге за прекрасно проведённый день и экскурсию! Интересно, не избито, душевно и динамично. С Ольгой очень легко и приятно общаться, рекомендуем вместе с дочерью (12 лет)! Ну а Куршская коса и Зеленоградск прекрасны, но пусть Вам о них лучше расскажет и их покажет Ольга)))
М
Марина
19 июн 2024
Прекрасная экскурсия, Ольга замечательно ее провела, мы очень много увидели и узнали, вернулись переполненные впечатлениями.
Н
Нина
18 июн 2024
Очень классная гид Ольга, много интересного рассказала, показала, нигде не торопила, отвела пообедать в хорошее кафе. А Куршская коса - это любовь, очень красивое место))
M
Marie
17 июн 2024
Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Слушать было интересно, много информации. Экскурсия была комфортная, без спешки.
Т
Татьяна
7 мая 2024
Замечательная экскурсия! Отличный гид Ольга! Внимательная, заботливая. Смогла посоветовать место для приобретения сувениров и перекуса! Большое спасибо)
