Прейсиш-Эйлау - история наполеоновских сражений (в мини-группе)

Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе)

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе).

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: теплую одежду и удобную обувь.

Наличие паспорта РФ — обязательно!
Прейсиш-Эйлау - история наполеоновских сражений (в мини-группе)
Прейсиш-Эйлау - история наполеоновских сражений (в мини-группе)
Прейсиш-Эйлау - история наполеоновских сражений (в мини-группе)
Прейсиш-Эйлау - история наполеоновских сражений (в мини-группе)

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Багратионовск
  • Кирха Святой Анны (Мюльхаузена)
  • Форбург
  • Здание Королевской семинарии
  • Г. Правдинск
  • Свято-Георгиевский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.

Мы отправимся в путешествие по городам с колоритом Восточной Пруссии — Багратионовск и Правдинск. Здесь вы увидите средневековые кирхи, рыночные площади и руины рыцарских замков.

Экскурсия начнется с посещения Багратионовска, по пути в который мы остановимся для осмотра Кирхи Святой Анны («Мюльхаузена») 14 века.

Город Багратионовск (бывший Прейсиш-Эйлау) был основан рыцарями Тевтонского ордена в 14 веке. Среди памятников архитектуры: здание Королевской семинарии 19 века и Форбург — сохранившаяся часть средневекового замка.

При Прейсиш-Эйлау состоялось описанное Львом Толстым легендарное сражение, прославившее русских полководцев Багратиона и Барклая-де-Толли. Наполеоновским войнам посвящена экспозиция «Багратионовского музея истории края». После посещения музея желающие могут заказать вкусный обед в одном из ресторанов города за дополнительную плату.

На территории городка Правдинска (бывший Фридланд), основанного в 14 веке, летом 1807 года состоялась битва между войсками Наполеона и русской армией. В городе сохранились памятники истории и культуры. Вас ждет осмотр «Свято-Георгиевского храма» (кирхи Фридланд) 14 века с подъемом на обзорную площадку звонницы для желающих.

Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Комплексный обед в ресторане - 450 руб. Входные билеты: 80 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 12:00

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