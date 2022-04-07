Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.

Мы отправимся в путешествие по городам с колоритом Восточной Пруссии — Багратионовск и Правдинск. Здесь вы увидите средневековые кирхи, рыночные площади и руины рыцарских замков.

Экскурсия начнется с посещения Багратионовска, по пути в который мы остановимся для осмотра Кирхи Святой Анны («Мюльхаузена») 14 века.

Город Багратионовск (бывший Прейсиш-Эйлау) был основан рыцарями Тевтонского ордена в 14 веке. Среди памятников архитектуры: здание Королевской семинарии 19 века и Форбург — сохранившаяся часть средневекового замка.

При Прейсиш-Эйлау состоялось описанное Львом Толстым легендарное сражение, прославившее русских полководцев Багратиона и Барклая-де-Толли. Наполеоновским войнам посвящена экспозиция «Багратионовского музея истории края». После посещения музея желающие могут заказать вкусный обед в одном из ресторанов города за дополнительную плату.

На территории городка Правдинска (бывший Фридланд), основанного в 14 веке, летом 1807 года состоялась битва между войсками Наполеона и русской армией. В городе сохранились памятники истории и культуры. Вас ждет осмотр «Свято-Георгиевского храма» (кирхи Фридланд) 14 века с подъемом на обзорную площадку звонницы для желающих.

Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.