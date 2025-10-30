Форты Кёнигсберга №1 и №3 — это яркие свидетельства исторических сражений. Спустившись в подземные тоннели и масштабные казематы, вы погрузитесь в атмосферу минувших эпох. Здесь вы увидите внушительные трехметровые стены, которые хранят в себе тайны и мастерство XIX века. Вас ждет настоящее путешествие в прошлое!
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию по величественным и таинственным фортам Кёнигсберга. Спустившись в подземные тоннели, вы ощутите прилив адреналина и прикоснетесь к истории. Вы можете выбрать один из вариантов экскурсии — отправиться в ночной форт №1 «Штайн» или же прогуляться по форту №3, названному в честь короля Фридриха III. Вас ждут: подземные ходы — в запутанных тоннелях время словно замирает. Каждый шаг переносит вас в минувшие эпохи, полные напряжения и боевых действий; казематы — когда-то они были переполнены оружием и боеприпасами, а теперь открывают туристам доступ к старинным орудиям; неприступные стены — они поражают воображение и одновременно вызывают трепет, напоминая о славе былых времен. Местами толщина стен достигает внушительных 3 метров, а история, запечатленная в кирпичном зодчестве XIX века, заставляет восхищаться мастерством создателей. Каждый из фортов — настоящий шедевр инженерной мысли в области фортификаций. Каждая деталь имеет свою неповторимую историю и передает дух эпохи, когда эти стены служили оплотом защиты и вызывали страх у врагов. Важная информация: Выбирайте тёплую одежду и удобную обувь, в форте прохладно. Перед спуском раздадим вам фонарики. На экскурсию допускаются дети старше 10 лет. Форт № 1 «Штайн» и Форт № 3 «Король Фридрих III» — официальные туристические объект. ы Для посещения доступны все открытые помещения.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт № 1 «Штайн» (в зависимости от выбранной опции)
- Форт № 3 «Король Фридрих III» (в зависимости от выбранной опции)
- Услуги гида
- Фонари
- Личные расходы
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Выбирайте тёплую одежду и удобную обувь, в форте прохладно
- Перед спуском раздадим вам фонарики
- На экскурсию допускаются дети старше 10 лет
- Форт № 1 "Штайн" и Форт № 3 "Король Фридрих III" - официальные туристические объект. ы Для посещения доступны все открытые помещения
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Г
Галина
30 окт 2025
Здравствуйте. Мы семья из Краснодарского края. Выражаем огромную благодарность Алексею за проведенную экскурсию. Алексей не только рассказал, но и показал нам тайны форта. Интересно, таинственно, впечатляюще, профессионально.
Благодарим.
Благодарим.
Е
Евгения
26 окт 2025
Это очень впечатляющий формат экскурсии! С фонариками в темноте гораздо больше впечатлений, чувствуешь себя первопроходцем, каменные коридоры, загадочные комнатки, крутые спуски, и невероятно тихий двор, короче впечатления буду еще долго
К
Константин
24 окт 2025
А
Андрей
24 окт 2025
Форт #3 в конце октября. Можно считать, ночью.
Интересно. Информативно. Не скучно. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо гиду и организатору.
Интересно. Информативно. Не скучно. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо гиду и организатору.
М
Марина
18 окт 2025
Замечательная экскурсия. Очень понравилось.
О
Ольга
16 окт 2025
Ю
Юля
14 окт 2025
К
Ксения
12 окт 2025
О
Ольга
11 окт 2025
Впечатления самые лучшие!!! Захватывающая экскурсия для тех, кто хочет прогуляться по форту с самым лучшим экскурсоводом Алексеем в компании с летучими мышками с чувством, с толком и с расстановкой))))огромное Вам спасибо! не пожалели ни чуть!
Е
Екатерина
10 окт 2025
Все очень понравилось. Спасибо большое Алексею за такую интересную экскурсию.
М
Мария
7 окт 2025
Экскурсия очень необычная. Нам понравилась. Место классное, подача материала интересная и доступная. Экскурсовод Андрей - супер гид. Вот про него можно точно сказать - профессию выбрал по призванию. Контакт с
Д
Деева
7 окт 2025
Экскурсия очень необычная. Нам понравилась. Место классное, подача материала интересная и доступная. Экскурсовод Андрей - супер гид. Вот про него можно точно сказать - профессию выбрал по призванию. Контакт с
В
Виктория
3 окт 2025
Потрясающая экскурсия, время пролетело незаметно. Рассмотрели каждый кирпичик, в каждый проход заглянули. Специально для девочек метафорами экскурсовод Андрей все объяснил, но даже без них рассказ звучал очень понятно и внушительно.
Т
Татьяна
3 окт 2025
Огромное спасибо за экскурсию, это было очень интересно. Почувствовали дух старого Кенигсберга с огромной историей. Однозначно рекомендую тем, кто приехал в Калининград. Очень атмосферно, бродить по подземельям с фонарями и слушать историю форта - нас впечатлило. Лучшая экскурсия за всю нашу поездку.
А
Анастасия
2 окт 2025
