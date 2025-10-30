Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Форты Кёнигсберга №1 и №3 — это яркие свидетельства исторических сражений. Спустившись в подземные тоннели и масштабные казематы, вы погрузитесь в атмосферу минувших эпох. Здесь вы увидите внушительные трехметровые стены, которые хранят в себе тайны и мастерство XIX века. Вас ждет настоящее путешествие в прошлое! 5 104 отзыва

Экскурсии Калининград Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 104 отзыва Длитель­ность 1 час Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком 20% Скидка на заказ 2500 выгода 500 ₽ 2000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по величественным и таинственным фортам Кёнигсберга. Спустившись в подземные тоннели, вы ощутите прилив адреналина и прикоснетесь к истории. Вы можете выбрать один из вариантов экскурсии — отправиться в ночной форт №1 «Штайн» или же прогуляться по форту №3, названному в честь короля Фридриха III. Вас ждут: подземные ходы — в запутанных тоннелях время словно замирает. Каждый шаг переносит вас в минувшие эпохи, полные напряжения и боевых действий; казематы — когда-то они были переполнены оружием и боеприпасами, а теперь открывают туристам доступ к старинным орудиям; неприступные стены — они поражают воображение и одновременно вызывают трепет, напоминая о славе былых времен. Местами толщина стен достигает внушительных 3 метров, а история, запечатленная в кирпичном зодчестве XIX века, заставляет восхищаться мастерством создателей. Каждый из фортов — настоящий шедевр инженерной мысли в области фортификаций. Каждая деталь имеет свою неповторимую историю и передает дух эпохи, когда эти стены служили оплотом защиты и вызывали страх у врагов. Важная информация: Выбирайте тёплую одежду и удобную обувь, в форте прохладно. Перед спуском раздадим вам фонарики. На экскурсию допускаются дети старше 10 лет. Форт № 1 «Штайн» и Форт № 3 «Король Фридрих III» — официальные туристические объект. ы Для посещения доступны все открытые помещения.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Форт № 1 «Штайн» (в зависимости от выбранной опции)

Форт № 3 «Король Фридрих III» (в зависимости от выбранной опции) Что включено Услуги гида

Фонари Что не входит в цену Личные расходы Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Выбирайте тёплую одежду и удобную обувь, в форте прохладно

Перед спуском раздадим вам фонарики

На экскурсию допускаются дети старше 10 лет

Форт № 1 "Штайн" и Форт № 3 "Король Фридрих III" - официальные туристические объект. ы Для посещения доступны все открытые помещения Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.