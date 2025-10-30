Мои заказы

Тени ночных фортов. Ночная экскурсия по фортам №1 или №3

Форты Кёнигсберга №1 и №3 — это яркие свидетельства исторических сражений. Спустившись в подземные тоннели и масштабные казематы, вы погрузитесь в атмосферу минувших эпох. Здесь вы увидите внушительные трехметровые стены, которые хранят в себе тайны и мастерство XIX века. Вас ждет настоящее путешествие в прошлое!
104 отзыва
Описание экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по величественным и таинственным фортам Кёнигсберга. Спустившись в подземные тоннели, вы ощутите прилив адреналина и прикоснетесь к истории. Вы можете выбрать один из вариантов экскурсии — отправиться в ночной форт №1 «Штайн» или же прогуляться по форту №3, названному в честь короля Фридриха III. Вас ждут: подземные ходы — в запутанных тоннелях время словно замирает. Каждый шаг переносит вас в минувшие эпохи, полные напряжения и боевых действий; казематы — когда-то они были переполнены оружием и боеприпасами, а теперь открывают туристам доступ к старинным орудиям; неприступные стены — они поражают воображение и одновременно вызывают трепет, напоминая о славе былых времен. Местами толщина стен достигает внушительных 3 метров, а история, запечатленная в кирпичном зодчестве XIX века, заставляет восхищаться мастерством создателей. Каждый из фортов — настоящий шедевр инженерной мысли в области фортификаций. Каждая деталь имеет свою неповторимую историю и передает дух эпохи, когда эти стены служили оплотом защиты и вызывали страх у врагов. Важная информация: Выбирайте тёплую одежду и удобную обувь, в форте прохладно. Перед спуском раздадим вам фонарики. На экскурсию допускаются дети старше 10 лет. Форт № 1 «Штайн» и Форт № 3 «Король Фридрих III» — официальные туристические объект. ы Для посещения доступны все открытые помещения.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Форт № 1 «Штайн» (в зависимости от выбранной опции)
  • Форт № 3 «Король Фридрих III» (в зависимости от выбранной опции)
Что включено
  • Услуги гида
  • Фонари
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Выбирайте тёплую одежду и удобную обувь, в форте прохладно
  • Перед спуском раздадим вам фонарики
  • На экскурсию допускаются дети старше 10 лет
  • Форт № 1 "Штайн" и Форт № 3 "Король Фридрих III" - официальные туристические объект. ы Для посещения доступны все открытые помещения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
30 окт 2025
Здравствуйте. Мы семья из Краснодарского края. Выражаем огромную благодарность Алексею за проведенную экскурсию. Алексей не только рассказал, но и показал нам тайны форта. Интересно, таинственно, впечатляюще, профессионально.
Благодарим.
Евгения
26 окт 2025
Это очень впечатляющий формат экскурсии! С фонариками в темноте гораздо больше впечатлений, чувствуешь себя первопроходцем, каменные коридоры, загадочные комнатки, крутые спуски, и невероятно тихий двор, короче впечатления буду еще долго
смаковать, и Гид очень интересно рассказывает про сам форт, и его архитектуру, теперь я очень хорошо представляю как там все было, и плюс - туда без гида ночью я бы не сунулась - потому что в веренице коридоров крайне легко запутаться. Одним словом, спасибо огромное за эту экскурсию!
П. С. Всем любителям Димы Масленникова - сюда, очень впечатляюще, но при этом безопасно.
П. С. Время -заняло около 2 часов, и обошли все все все)

Константин
24 окт 2025
Андрей
24 окт 2025
Форт #3 в конце октября. Можно считать, ночью.
Интересно. Информативно. Не скучно. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо гиду и организатору.
Марина
18 окт 2025
Замечательная экскурсия. Очень понравилось.
Ольга
16 окт 2025
Юля
14 окт 2025
Ксения
12 окт 2025
Ольга
11 окт 2025
Впечатления самые лучшие!!! Захватывающая экскурсия для тех, кто хочет прогуляться по форту с самым лучшим экскурсоводом Алексеем в компании с летучими мышками с чувством, с толком и с расстановкой))))огромное Вам спасибо! не пожалели ни чуть!
Екатерина
10 окт 2025
Все очень понравилось. Спасибо большое Алексею за такую интересную экскурсию.
Мария
7 окт 2025
Экскурсия очень необычная. Нам понравилась. Место классное, подача материала интересная и доступная. Экскурсовод Андрей - супер гид. Вот про него можно точно сказать - профессию выбрал по призванию. Контакт с
туристами выстраивает с первых слов, умеет держать внимание, интерес. Рассказывает на одном дыхании. Сама экскурсия нестандартная, ночная, по темным коридорам и подземельям форта. Андрей заботливо оберегал каждого, при этом успевал и материал рассказать, и пошутить, и ответить на все вопросы. Шла на экскурсию за компанию с мужем, но получила огромное удовольствие и сама. А летучие мышки в подвальных помещениях оказались приятным бонусом. Так сказать атмосферно и с погружением в 5 Д формат. Однозначно рекомендую, ночная атмосфера старого форта с подвалами и фонарями очень впечатляет

Деева
7 окт 2025
Виктория
3 окт 2025
Потрясающая экскурсия, время пролетело незаметно. Рассмотрели каждый кирпичик, в каждый проход заглянули. Специально для девочек метафорами экскурсовод Андрей все объяснил, но даже без них рассказ звучал очень понятно и внушительно.
Татьяна
3 окт 2025
Огромное спасибо за экскурсию, это было очень интересно. Почувствовали дух старого Кенигсберга с огромной историей. Однозначно рекомендую тем, кто приехал в Калининград. Очень атмосферно, бродить по подземельям с фонарями и слушать историю форта - нас впечатлило. Лучшая экскурсия за всю нашу поездку.
Анастасия
2 окт 2025

