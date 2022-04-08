Прогулки по городу К

Прогулки по городу К
Прогулки по городу К
Прогулки по городу К
Прогулки по городу К

Что вас ожидает 🤩

  • Обзорная поездка по городу
  • Остров Кнайпхоф
  • Районы Амалиенау и Мариенхоф (улица Кутузова)
Город К. стоит на стыке регионов и исторических эпох, а его история творилась на фронтире, где сталкивались интересы разных народов, цивилизаций, подходов к кухне и архитектурных стилей.
Вы узнаете, как город был основан и что общего между Калининградом, Монреалем и Будапештом. Я расскажу вам, в чём состоят особенности архитектурного облика города, как он развивался и стал таким, каким мы видим его сейчас. А ещё мы с вами прогуляемся по самым красивым местам города - и не только.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Передвижение на комфортабельном автомобиле
Что не входит
Место начала и завершения?
по договоренности с туристами
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности, с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности, с 10:00 до 20:00

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