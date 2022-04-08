Город К. стоит на стыке регионов и исторических эпох, а его история творилась на фронтире, где сталкивались интересы разных народов, цивилизаций, подходов к кухне и архитектурных стилей.

Вы узнаете, как город был основан и что общего между Калининградом, Монреалем и Будапештом. Я расскажу вам, в чём состоят особенности архитектурного облика города, как он развивался и стал таким, каким мы видим его сейчас. А ещё мы с вами прогуляемся по самым красивым местам города - и не только.