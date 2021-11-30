Здесь происходит большее погружение в многовековую историю города
Здесь происходит большее погружение в многовековую историю города. Мы начнём нашу экскурсию с острова Канта, где полюбуемся величием Кафедрального собора, поговорим о великом философе Иимануиле Канте и последнем магистре тевтонского ордена герцоге Альбрехте.
Сядем в автомобиль и отправимся в путешествие во времени.
Мы будем перемещаться из Калининграда в Кенигсберг, сменяя прошлое на настоящее.
Сядем в автомобиль и отправимся в путешествие во времени.
Мы будем перемещаться из Калининграда в Кенигсберг, сменяя прошлое на настоящее.
Что вы увидите 🤩
- Кафедральный собор
- Дом советов
- Форт 11
- Королевские ворота
- Росгартенские ворота
- Башня Дона
- Астрономический бастион
- Мастерская хомлинов
- Здание рыбной биржи
- Закхаймские ворота
- Казармы Кронпринц
- Бастион Грольман
- Бастион Обертайх
- Крепость Фридрихсбург
- Бранденбургские ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Мы начнём нашу экскурсию с острова Канта, где полюбуемся величием Кафедрального собора, поговорим о великом философе Иимануиле Канте и последнем магистре тевтонского ордена герцоге Альбрехте.
Обязательно остановимся у самого удивительного здания в городе Дом Советов, где я расскажу историю возникновения крепости Кёнигсберг, о том, как развивался город и что случилось во время ВОВ, после которой он стал Калининградом.
Далее отправимся по кольцу средневекового города, где по пути нам повстречаются ворота Кёнигсберга, прекрасно сохранившиеся до наших дней. При желании и договорённости насладимся тишиной и уютом элитных районов Амалиенау и Марауненхоф, заглянем в музей марципана, и мастерскую хомлинов.
В рамках этой экскурсии мы ещё совершим поездку в Форт 11 Дёнхоф, где на примере самого сохранившегося после ВОВ форта узнаем, что такое город-крепость и как выглядели оборонительные сооружения Кёнигсберга.
После экскурсии Вы сможете посетить концерт органной музыки, прокатиться на катере по реке и выпить чашечку кофе или горячего шоколада в одном из уютных кафешек Рыбной деревни.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- Транспортно- экскурсионное сопровождение
- Что не входит?
- Место начала и завершения?
- Гостиница Калининград
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9:30Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
9:30
Eks.kenigsberg
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