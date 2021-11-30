Что вас ждет

Мы начнём нашу экскурсию с острова Канта, где полюбуемся величием Кафедрального собора, поговорим о великом философе Иимануиле Канте и последнем магистре тевтонского ордена герцоге Альбрехте.

Обязательно остановимся у самого удивительного здания в городе Дом Советов, где я расскажу историю возникновения крепости Кёнигсберг, о том, как развивался город и что случилось во время ВОВ, после которой он стал Калининградом.

Далее отправимся по кольцу средневекового города, где по пути нам повстречаются ворота Кёнигсберга, прекрасно сохранившиеся до наших дней. При желании и договорённости насладимся тишиной и уютом элитных районов Амалиенау и Марауненхоф, заглянем в музей марципана, и мастерскую хомлинов.

В рамках этой экскурсии мы ещё совершим поездку в Форт 11 Дёнхоф, где на примере самого сохранившегося после ВОВ форта узнаем, что такое город-крепость и как выглядели оборонительные сооружения Кёнигсберга.

После экскурсии Вы сможете посетить концерт органной музыки, прокатиться на катере по реке и выпить чашечку кофе или горячего шоколада в одном из уютных кафешек Рыбной деревни.