Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг

Здесь происходит большее погружение в многовековую историю города

Здесь происходит большее погружение в многовековую историю города. Мы начнём нашу экскурсию с острова Канта, где полюбуемся величием Кафедрального собора, поговорим о великом философе Иимануиле Канте и последнем магистре тевтонского ордена герцоге Альбрехте.

Сядем в автомобиль и отправимся в путешествие во времени.

Мы будем перемещаться из Калининграда в Кенигсберг, сменяя прошлое на настоящее.
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг

Что вы увидите 🤩

  • Кафедральный собор
  • Дом советов
  • Форт 11
  • Королевские ворота
  • Росгартенские ворота
  • Башня Дона
  • Астрономический бастион
  • Мастерская хомлинов
  • Здание рыбной биржи
  • Закхаймские ворота
  • Казармы Кронпринц
  • Бастион Грольман
  • Бастион Обертайх
  • Крепость Фридрихсбург
  • Бранденбургские ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Мы начнём нашу экскурсию с острова Канта, где полюбуемся величием Кафедрального собора, поговорим о великом философе Иимануиле Канте и последнем магистре тевтонского ордена герцоге Альбрехте.
Обязательно остановимся у самого удивительного здания в городе Дом Советов, где я расскажу историю возникновения крепости Кёнигсберг, о том, как развивался город и что случилось во время ВОВ, после которой он стал Калининградом.
Далее отправимся по кольцу средневекового города, где по пути нам повстречаются ворота Кёнигсберга, прекрасно сохранившиеся до наших дней. При желании и договорённости насладимся тишиной и уютом элитных районов Амалиенау и Марауненхоф, заглянем в музей марципана, и мастерскую хомлинов.
В рамках этой экскурсии мы ещё совершим поездку в Форт 11 Дёнхоф, где на примере самого сохранившегося после ВОВ форта узнаем, что такое город-крепость и как выглядели оборонительные сооружения Кёнигсберга.
После экскурсии Вы сможете посетить концерт органной музыки, прокатиться на катере по реке и выпить чашечку кофе или горячего шоколада в одном из уютных кафешек Рыбной деревни.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Транспортно- экскурсионное сопровождение
Что не входит?
    Место начала и завершения?
    Гостиница Калининград
    Когда и сколько длится?
    Когда: 9:30
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    9:30

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