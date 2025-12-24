2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Искусство улиц перевернёт ваши представления о том, на что стоит обращать внимание на прогулках. Мы предлагаем вам почувствовать дух современного Калининграда и рассмотреть частичку его истории с непривычного ракурса. Научим вас разбираться в формах стрит-арта, обсудим нюансы терминологии и прикоснёмся к удивительному миру субкультуры граффити.

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Описание экскурсии

Погружение в современную культуру

Начнём прогулку в сердце Калининграда и, двигаясь вдоль проспекта Мира, будем заглядывать в тихие уголки и переулки, чтобы городской ландшафт заговорил с нами — рассказал свои истории через образы и надписи на самых разных поверхностях. Почувствуем, как уличное искусство влияет на восприятие окружающего нас пространства.

Легальное и нелегальное уличное искусство

Поговорим о том, как зародилась субкультура граффити, как она трансформировалась в стрит-арт, и почему уличные художники — настоящие «рок-звёзды» современного искусства. Всю теорию мы будем подкреплять практикой, изучая работы калининградских стрит-авторов.

В прекрасном арт-хостеле «Толстой» на улице Комсомольской сделаем паузу и подзарядимся перед прогулкой по непарадной части города.

Стрит-арт промзоны

Через Центральный парк двинемся в сторону промышленной зоны Правой набережной, чтобы открыть для себя ещё одну локацию из красочного мира уличного искусства. И при желании посетим молодое арт-пространство Калининграда, где расширим знакомство с миром современного искусства.

Организационные детали