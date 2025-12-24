2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Стрит-арт Калининграда

Разобраться в современном уличном искусстве и посетить необычные городские объекты
Искусство улиц перевернёт ваши представления о том, на что стоит обращать внимание на прогулках.

Мы предлагаем вам почувствовать дух современного Калининграда и рассмотреть частичку его истории с непривычного ракурса.

Научим вас разбираться в формах стрит-арта, обсудим нюансы терминологии и прикоснёмся к удивительному миру субкультуры граффити.
5
7 отзывов
Стрит-арт Калининграда
Стрит-арт Калининграда
Стрит-арт Калининграда

Описание экскурсии

Погружение в современную культуру

Начнём прогулку в сердце Калининграда и, двигаясь вдоль проспекта Мира, будем заглядывать в тихие уголки и переулки, чтобы городской ландшафт заговорил с нами — рассказал свои истории через образы и надписи на самых разных поверхностях. Почувствуем, как уличное искусство влияет на восприятие окружающего нас пространства.

Легальное и нелегальное уличное искусство

Поговорим о том, как зародилась субкультура граффити, как она трансформировалась в стрит-арт, и почему уличные художники — настоящие «рок-звёзды» современного искусства. Всю теорию мы будем подкреплять практикой, изучая работы калининградских стрит-авторов.

В прекрасном арт-хостеле «Толстой» на улице Комсомольской сделаем паузу и подзарядимся перед прогулкой по непарадной части города.

Стрит-арт промзоны

Через Центральный парк двинемся в сторону промышленной зоны Правой набережной, чтобы открыть для себя ещё одну локацию из красочного мира уличного искусства. И при желании посетим молодое арт-пространство Калининграда, где расширим знакомство с миром современного искусства.

Организационные детали

  • Посещение культурного пространства «Барн» по желанию и оплачивается отдельно — детали в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Петру I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7468 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря. Помимо
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исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству. Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ирина
Шикарная экскурсия!!! Даже не ожидали, что в Калининграде столько стрит-арта) Мы в этой теме не новички, и очень интересно было узнать о местных художниках и их работах. Анастасия - очень
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увлечённый этой темой человек, разбирается в ней досконально. Интересная собеседница, тонко чувствующая искусство, умеющая подать материал в лучшем виде, заражающая своим отношением к стоит-арту и, не жалеющая лишнего времени ради экскурсантов. Анастасия, вы прекрасны! В следующую поездку в ваш чудесный город, на экскурсию только с вами)

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ОЛЯ
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.+1
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.
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С
Отзыв от Анны - участницы этой экскурсии:
Мы знакомились с Калининградом (Кёнингсбергом) впервые и хотели увидеть город в разных временных направлениях. Муж и сын серьезно увлекаются фотографией, поэтому мы с нетерпением
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и любопытством ждали экскурсии по улицам и набережным современного города. Получилась отличная прогулка в компании образованного, интеллигентного экскурсовода. Анастасия рассказала не только о произведениях уличного искусства, которые мы видели, но и в целом дала глубокий и иллюстрированный обзор истории и современных тенденциях, художниках и райтерах, «пиратском кодексе» и многих других деталях стрит-арта. Материал был подготовлен на уровне достойной искусствоведческой лекции. Но лекции - не скучной и запоминающейся. Теперь мы с интересом и знанием дела рассматриваем и обсуждаем подобные арт-объекты уже в других городах и странах, подписались в Инстаграмме на калининградских урбанистических художников данного направления. Наше путешествие со стрит-артом продолжается! Спасибо огромное Анастасии! Надеемся, что побываем и на других ее авторских экскурсиях.

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Инна
Анастасия просто чудесная. Прекрасная речь, знание истории, увлеченность стритартом, любовь к городу и личное обаяние нас просто покорили. Про стритарт, урбанарт, граффити и другие формы современного уличного искусства слушать и
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смотреть было крайне увлекательно. Даже ливень, гроза и град не помешали экскурсии, большое спасибо Анастасии и Сергею за то, что мгновенно сориентировались, перекроили маршрут и предложили совместить прогулку с автопереездами в самые залпы дождя. Удачи вам и еще раз спасибо!

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Сергей
За 2 недели ежедневных экскурсий это была самая интересная. Очень профессиональный гид, отличная подборка локаций. Всем поколениям семьи все очень понравилось. наушники - отличная идея для прогулок по улицам
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M
Спасибо огромное! Планировали взять эту экскурсию для подростков, а в результате пошли с ними вместе и ни разу не пожалели. Когда экскурсия закончилась наши дети аплодировали. А потом мы ещё полвечера обсуждали.
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