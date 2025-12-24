2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Начнём прогулку в сердце Калининграда и, двигаясь вдоль проспекта Мира, будем заглядывать в тихие уголки и переулки, чтобы городской ландшафт заговорил с нами — рассказал свои истории через образы и надписи на самых разных поверхностях. Почувствуем, как уличное искусство влияет на восприятие окружающего нас пространства.
Легальное и нелегальное уличное искусство
Поговорим о том, как зародилась субкультура граффити, как она трансформировалась в стрит-арт, и почему уличные художники — настоящие «рок-звёзды» современного искусства. Всю теорию мы будем подкреплять практикой, изучая работы калининградских стрит-авторов.
В прекрасном арт-хостеле «Толстой» на улице Комсомольской сделаем паузу и подзарядимся перед прогулкой по непарадной части города.
Стрит-арт промзоны
Через Центральный парк двинемся в сторону промышленной зоны Правой набережной, чтобы открыть для себя ещё одну локацию из красочного мира уличного искусства. И при желании посетим молодое арт-пространство Калининграда, где расширим знакомство с миром современного искусства.
Организационные детали
Посещение культурного пространства «Барн» по желанию и оплачивается отдельно — детали в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Петру I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7468 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря.
Помимо читать дальшеуменьшить
исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству.
Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
Ирина
Шикарная экскурсия!!! Даже не ожидали, что в Калининграде столько стрит-арта) Мы в этой теме не новички, и очень интересно было узнать о местных художниках и их работах. Анастасия - очень читать дальшеуменьшить
увлечённый этой темой человек, разбирается в ней досконально. Интересная собеседница, тонко чувствующая искусство, умеющая подать материал в лучшем виде, заражающая своим отношением к стоит-арту и, не жалеющая лишнего времени ради экскурсантов. Анастасия, вы прекрасны! В следующую поездку в ваш чудесный город, на экскурсию только с вами)
Вам был полезен этот отзыв?
ОЛЯ
Потрясающе интересная экскурсия с Анастасией. Однозначно рекомендую всем любителям городского искусства и просто любознательным людям.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
С
Станислав
Отзыв от Анны - участницы этой экскурсии: Мы знакомились с Калининградом (Кёнингсбергом) впервые и хотели увидеть город в разных временных направлениях. Муж и сын серьезно увлекаются фотографией, поэтому мы с нетерпением читать дальшеуменьшить
и любопытством ждали экскурсии по улицам и набережным современного города. Получилась отличная прогулка в компании образованного, интеллигентного экскурсовода. Анастасия рассказала не только о произведениях уличного искусства, которые мы видели, но и в целом дала глубокий и иллюстрированный обзор истории и современных тенденциях, художниках и райтерах, «пиратском кодексе» и многих других деталях стрит-арта. Материал был подготовлен на уровне достойной искусствоведческой лекции. Но лекции - не скучной и запоминающейся. Теперь мы с интересом и знанием дела рассматриваем и обсуждаем подобные арт-объекты уже в других городах и странах, подписались в Инстаграмме на калининградских урбанистических художников данного направления. Наше путешествие со стрит-артом продолжается! Спасибо огромное Анастасии! Надеемся, что побываем и на других ее авторских экскурсиях.
Вам был полезен этот отзыв?
Инна
Анастасия просто чудесная. Прекрасная речь, знание истории, увлеченность стритартом, любовь к городу и личное обаяние нас просто покорили. Про стритарт, урбанарт, граффити и другие формы современного уличного искусства слушать и читать дальшеуменьшить
смотреть было крайне увлекательно. Даже ливень, гроза и град не помешали экскурсии, большое спасибо Анастасии и Сергею за то, что мгновенно сориентировались, перекроили маршрут и предложили совместить прогулку с автопереездами в самые залпы дождя. Удачи вам и еще раз спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
За 2 недели ежедневных экскурсий это была самая интересная. Очень профессиональный гид, отличная подборка локаций. Всем поколениям семьи все очень понравилось. наушники - отличная идея для прогулок по улицам
Вам был полезен этот отзыв?
M
Marina
Спасибо огромное! Планировали взять эту экскурсию для подростков, а в результате пошли с ними вместе и ни разу не пожалели. Когда экскурсия закончилась наши дети аплодировали. А потом мы ещё полвечера обсуждали.