2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в современную культуру

Экскурсия представляет собой не только прогулку по Калининграду и осмотр основных граффити, но и краткое введение в уличную культуру и традиции уличного искусства. Я расскажу, как появилось это направление, какие виды настенных изображений бывают и что такое тэгинг. Поговорим о том, как отличить вандализм от настоящего искусства, и я объясню, почему странные закорючки на стенах завода — это часть современной культуры. К концу экскурсии вы узнаете историю граффити и проникнетесь его духом! Наша прогулка расширит ваш кругозор и изменит традиционные представления о границах искусства.

Легальное и нелегальное уличное искусство

Расскажу также о сообществе уличных художников Калининграда и об опыте общения с ними. Вы узнаете, что они думают о своих произведениях, как воспринимают критику со стороны зрителей и какие смыслы вкладывают в изображения. Пройдя путь между двумя известными художественными объектами — ликеро-водочным заводом и скейт-парком — вы изучите практически все формы местного уличного искусства и узнаете некоторые истории художников, например, Кирилла Гейнца и El Kartoon. Я научу вас отличать легальные граффити, сделанные по заказу и без спешки, от нелегальных изображений, написанных под покровом темноты.