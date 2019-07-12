2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Разобраться в современной культуре и обратить внимание на необычные городские объекты

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Осмотр разных форм уличного искусства позволит вам почувствовать дух современного Калининграда и узнать не его историю, а его настоящее, богатое на творческие замыслы.

Я научу вас разбираться в современных граффити, отличать вандализм от искусства и видеть прекрасное в надписях на стене.

Погружение в культуру граффити перевернет ваши представления о том, на что стоит обращать внимание в прогулках по новым городам.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Уличное искусство Калининграда
Уличное искусство Калининграда

Что вас ожидает

Погружение в современную культуру
Экскурсия представляет собой не только прогулку по Калининграду и осмотр основных граффити, но и краткое введение в уличную культуру и традиции уличного искусства. Я расскажу, как появилось это направление, какие виды настенных изображений бывают и что такое тэгинг. Поговорим о том, как отличить вандализм от настоящего искусства, и я объясню, почему странные закорючки на стенах завода — это часть современной культуры. К концу экскурсии вы узнаете историю граффити и проникнетесь его духом! Наша прогулка расширит ваш кругозор и изменит традиционные представления о границах искусства.

Легальное и нелегальное уличное искусство
Расскажу также о сообществе уличных художников Калининграда и об опыте общения с ними. Вы узнаете, что они думают о своих произведениях, как воспринимают критику со стороны зрителей и какие смыслы вкладывают в изображения. Пройдя путь между двумя известными художественными объектами — ликеро-водочным заводом и скейт-парком — вы изучите практически все формы местного уличного искусства и узнаете некоторые истории художников, например, Кирилла Гейнца и El Kartoon. Я научу вас отличать легальные граффити, сделанные по заказу и без спешки, от нелегальных изображений, написанных под покровом темноты.

Уличное искусство Калининграда
Уличное искусство Калининграда
Уличное искусство Калининграда
Уличное искусство Калининграда
Уличное искусство Калининграда
Уличное искусство Калининграда
Уличное искусство Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 июля 2019
Отзыв от Анны - участницы этой экскурсии:
Мы знакомились с Калининградом (Кёнингсбергом) впервые и хотели увидеть город в разных временных направлениях. Муж и сын серьезно увлекаются фотографией, поэтому мы с нетерпением и любопытством ждали экскурсии по улицам и набережным современного города. Получилась отличная прогулка в компании образованного, интеллигентного экскурсовода. Анастасия рассказала не только о произведениях уличного искусства, которые мы видели, но и в целом дала глубокий и иллюстрированный обзор истории и современных тенденциях, художниках и райтерах, «пиратском кодексе» и многих других деталях стрит-арта. Материал был подготовлен на уровне достойной искусствоведческой лекции. Но лекции - не скучной и запоминающейся. Теперь мы с интересом и знанием дела рассматриваем и обсуждаем подобные арт-объекты уже в других городах и странах, подписались в Инстаграмме на калининградских урбанистических художников данного направления. Наше путешествие со стрит-артом продолжается! Спасибо огромное Анастасии! Надеемся, что побываем и на других ее авторских экскурсиях.
25 мая 2019
Интересная экскурсия, позволяющая взглянуть на город под нестандартным углом и почувствовать его живое дыхание.
А лисы просто замечательные :)

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