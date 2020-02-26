3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Калининград от истоков до наших дней

Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей

Виктория
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Виктория – ваш гид
Калининград — город с двумя судьбами, лицами и именами.

Вы совершите настоящее путешествие во времени и увидите, как разные эпохи и архитектурные стили уживаются на одной земле.

Ощутите городской колорит, погуляете по острову Канта и роскошному району Амалиенау, познакомитесь с многовековой историей Калининграда и услышите биение его сердца.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней

Что вас ожидает

Калининград сквозь века
В начале путешествия мы отправимся на гору Твангсте, с которой началась история города. Сейчас на ней находится дом Советов, а раньше возвышался замок Кенигсберг. Я покажу, как он выглядел, и поясню, почему именно здесь рыцари Тевтонского ордена основали свою крепость. Далее мы поедем в сердце современного Калининграда — на площадь Победы, соединяющей две эпохи. По пути я обязательно покажу колоритный район Хуфен, где сосредоточены здания разных архитектурных стилей: от романтического Неоренессанса до практичного Баухауса.

Живописные кварталы Амалиенау и Ратсхоф
В районе богатых вилл Амалиенау вы познакомитесь с концепцией «города-сада». А в аутентичном квартале Ратсхоф погуляете по улочкам, наполненным изяществом и шармом, и рассмотрите маленькие домики, построенные совсем близко друг к другу. Следом мы отправимся в портовую часть города, где проедем по набережной с великолепными видами. Я расскажу, что такое «Ганзейский союз» и какую роль играет порт в жизни современного Калининграда.

Из города Кнайпхоф — на остров Канта!
На острове Канта вы увидите величественный Кафедральный собор и услышите о временах, когда вокруг собора вместо парка был живущий мирной жизнью город Кнайпхоф. Основание города и университета Альбертина, строительство храма, герцог Альбрехт и мудрый философ Кант — эти события и люди словно пронесутся перед вашими глазами!

Город-крепость
Вы проедете вдоль оборонительного кольца Кенигсберга, рассмотрите новый стадион и старинные ворота: Бранденбургские, Королевские и Росгартенские. В завершение зайдете в музей «Фридландские ворота», где увидите экспозицию, посвященную местному быту, и посмотрите шестнадцатиминутный фильм о цветущем довоенном Кенигсберге.

Организационные детали

  • Я всегда готова скорректировать маршрут и подачу информации в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes Glk с панорамной крышей.
  • Входные билеты в музей не включены в стоимость экскурсии: 200 рублей — взрослые, 100 рублей — студенты, школьники и пенсионеры, 30 рублей — дети до 7 лет.
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней
Калининград от истоков до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, и вот уже 15 лет я влюблена в Калининград! Я дипломированный гид и, конечно, всегда стараюсь показать наш город с самых лучших сторон. При этом я не стремлюсь «замаскировать» и приукрасить его. Калининград — место с непростой историей, и именно это делает его по-настоящему живым и неповторимым. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще не раз!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Отличная экскурсия! Виктория очень хорошо разбирается в теме, интересно рассказывает, исчерпывающе отвечает на возникающие вопросы. Плюс она отличный водитель и просто приятный человек!)) Рекомендую ! Спасибо
11 ноября 2019
Хотим выразить огромную благодарность Виктории за обзорную экскурсию по городу. Содержательный, интересный рассказ, живой диалог! Комфортное передвижение по городу ! Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым!
22 сентября 2019
Отличная экскурсия! Для первого знакомства лучше и не придумать!
Экскурсовод рассказывает по ходу движения машины, делает остановки и небольшими прогулками, посещением музея!
Рекомендую!

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