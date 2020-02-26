3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Калининград сквозь века

В начале путешествия мы отправимся на гору Твангсте, с которой началась история города. Сейчас на ней находится дом Советов, а раньше возвышался замок Кенигсберг. Я покажу, как он выглядел, и поясню, почему именно здесь рыцари Тевтонского ордена основали свою крепость. Далее мы поедем в сердце современного Калининграда — на площадь Победы, соединяющей две эпохи. По пути я обязательно покажу колоритный район Хуфен, где сосредоточены здания разных архитектурных стилей: от романтического Неоренессанса до практичного Баухауса.

Живописные кварталы Амалиенау и Ратсхоф

В районе богатых вилл Амалиенау вы познакомитесь с концепцией «города-сада». А в аутентичном квартале Ратсхоф погуляете по улочкам, наполненным изяществом и шармом, и рассмотрите маленькие домики, построенные совсем близко друг к другу. Следом мы отправимся в портовую часть города, где проедем по набережной с великолепными видами. Я расскажу, что такое «Ганзейский союз» и какую роль играет порт в жизни современного Калининграда.

Из города Кнайпхоф — на остров Канта!

На острове Канта вы увидите величественный Кафедральный собор и услышите о временах, когда вокруг собора вместо парка был живущий мирной жизнью город Кнайпхоф. Основание города и университета Альбертина, строительство храма, герцог Альбрехт и мудрый философ Кант — эти события и люди словно пронесутся перед вашими глазами!

Город-крепость

Вы проедете вдоль оборонительного кольца Кенигсберга, рассмотрите новый стадион и старинные ворота: Бранденбургские, Королевские и Росгартенские. В завершение зайдете в музей «Фридландские ворота», где увидите экспозицию, посвященную местному быту, и посмотрите шестнадцатиминутный фильм о цветущем довоенном Кенигсберге.