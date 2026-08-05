Откройте тайны Калининграда с историком и журналистом. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего города
Экскурсия предлагает уникальный взгляд на Калининград.
Погружение в историю от Кенигсберга до современности, изучение архитектуры и культурных особенностей. Прогулка по историческим районам, знакомство с выдающимися личностями и прусской культурой. Участники узнают о создании городских парков и их значении. Визит на виллу в Амалиенау добавит особый штрих к путешествию
Мы встретимся в Центральном парке, что логично не только с точки зрения маршрута. Ведь озеленение города — то, что сохранилось, то, где видна преемственность Калининграда. Я расскажу, кто и как создавал живописные ландшафты парков Кенигсберга и собирал уникальные растения, а также что сейчас от них осталось.
Затем сосредоточим всё внимание на архитектуре. Гуляя по бывшей Луизеналлее в районе Хуфен и петляя по улочкам Амалиенау, вы научитесь читать в фасадах зданий архитектурные стили — барокко, классицизм, баухаус. Мы подробно поговорим о модерне: как он проявил себя в Пруссии и почему заказчики хотели именно так? Кроме того, вы посетите одно из современных зданий в стиле модерн и/или виллу в Амалиенау.
События и люди
Я не стану пересказывать учебник с датами, а погружу вас в эпохи города К — от женщины, объявившей войну Наполеону, до самого сильного человека в мире. Вы разберетесь в причинах и последствиях исторических событий, ощутите своеобразный характер прусской культуры и поймете типичного бюргера. А также узнаете о современных реалиях жизни в Калининградской области.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов, кроме еды и напитков по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект Победы, 1)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 275 туристов
Житель района Амалиенау, Калининграда в третьем поколении. Очевидец событий, происходивших в Калининграде последние 50 лет. Журналист. Ведущий авторской передачи о недвижимости «Квадратный метр» на радио Балтик Плюс. Специалист по калининградской недвижимости. Краевед, постоянно освещающий последние новости города.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Irina
Мы с подругой выбирали экскурсию по описанию, надеясь не просто хаотично бродить по району Амалиенау, но увидеть самое интересное под руководством знающего человека, и узнать побольше о домах, их владельцах читать дальшеуменьшить
и создателях. Наши надежды оправдались.
Игорь прекрасно знает район, город и свой регион, его историю. Рассказ и маршрут логичны, выверены по времени. При этом вопросы гида не смущают, Игорь отвечает по существу и со знанием дела, не теряя мысли, и уверенно продолжает рассказ по маршруту. Мы не пожалели о выборе и благодарны за экскурсию.
Мне лично первая часть, в парке, показалась слегка затянутой, но при этом эта часть маршрута и рассказа были связаны с основной темой. Парк и его территория - неотъемлемая часть района и его истории.
Рекомендую гида и экскурсию.
+1
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К
Курзаева
Экскурсия очень понравилась, совсем незаметно пролетело время. В непринужденной манере Игорь рассказал об истории города, перемежая рассказ историческими анекдотами. Хотелось бы в следующее посещение Калининграда пойти на экскурсию с Игорем по другой тематике.
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Светлана
Прекрасная экскурсия в районе Амалиенау. Гид глубоко знает историю Пруссии и Калининграда, чувствует настроение туристов и показывает самые интересные места района. Ничего лишнего - все чётко и по существу.
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Алена
Игорь, спасибо Вам за прекрасный день. НАМ очень-очень понравилось. Игорь - прекрасный гид, большой знаток истории. Он может провести экскурсию в интересующей гостей программе. Нам была интересна история, развитие города, архитектура и читать дальшеуменьшить
узнать о людях, проживающих на этой земле. Вообще, материал очень насыщенный, узнали очень много. Очень хочется все это запомнить. По итогам экскурсии могу сказать, что если вы не знаток истории, то вся полученная информация сложится в единую картинку. А время пролетит незаметно.
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо. Мне было очень приятно поделиться с вами. Вы прекрасная пара и я буду ждать вашего возвращения в Калининград.
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Анна
Рекомендую экскурсию, время пролетело не заметно за интересными рассказами Игоря. Повествовние живое, не скучное. Спасибо Игорю за еще один замечательный день в Калининграде!
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Е
Екатерина
Очень интересная экскурсия,прекрасная подача материала. Время пролетело совершенно незаметно. Огромное спасибо! Рекомендую!
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