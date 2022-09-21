Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
От масонских садов до архитектуры
Мы встретимся в Центральном парке, что логично не только с точки зрения маршрута. Ведь озеленение города — то, что сохранилось, то, где видна преемственность Калининграда. Я расскажу, кто и как создавал живописные ландшафты парков Кенигсберга и собирал уникальные растения, а также что сейчас от них осталось.
Затем сосредоточим всё внимание на архитектуре. Гуляя по бывшей Луизеналлее в районе Хуфен и петляя по улочкам Амалиенау, вы научитесь читать в фасадах зданий архитектурные стили — барокко, классицизм, баухаус. Мы подробно поговорим о модерне: как он проявил себя в Пруссии и почему заказчики хотели именно так? Кроме того, вы посетите одно из современных зданий в стиле модерн и/или виллу в Амалиенау.
События и люди
Я не стану пересказывать учебник с датами, а погружу вас в эпохи города К — от женщины, объявившей войну Наполеону, до самого сильного человека в мире. Вы разберетесь в причинах и последствиях исторических событий, ощутите своеобразный характер прусской культуры и поймете типичного бюргера. А также узнаете о современных реалиях жизни в Калининградской области.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов, кроме еды и напитков по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект Победы, 1)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Житель района Амалиенау, Калининграда в третьем поколении. Очевидец событий, происходивших в Калининграде последние 50 лет. Журналист. Ведущий авторской передачи о недвижимости «Квадратный метр» на радио Балтик Плюс. Специалист по калининградской недвижимости. Краевед, постоянно освещающий последние новости города.