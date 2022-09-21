Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда

Понять логику развития города и его характер на авторской экскурсии по районам Хуфен и Амалиенау

Свой родной город я открою вам как историк, журналист и специалист по недвижимости Калининграда.

Моя задача — дать вам прочувствовать ту атмосферу, что царила здесь 100-200 лет назад, показать жизнь города вплоть до современности и его вероятное будущее.

Будем изучать архитектуру, поговорим о характере пруссов и о выдающихся людях, а также по возможности посетим одну виллу.
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Ближайшие даты:
29
сен
4
окт
6
окт
11
окт
18
окт
20
окт
25
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

От масонских садов до архитектуры

Мы встретимся в Центральном парке, что логично не только с точки зрения маршрута. Ведь озеленение города — то, что сохранилось, то, где видна преемственность Калининграда. Я расскажу, кто и как создавал живописные ландшафты парков Кенигсберга и собирал уникальные растения, а также что сейчас от них осталось.

Затем сосредоточим всё внимание на архитектуре. Гуляя по бывшей Луизеналлее в районе Хуфен и петляя по улочкам Амалиенау, вы научитесь читать в фасадах зданий архитектурные стили — барокко, классицизм, баухаус. Мы подробно поговорим о модерне: как он проявил себя в Пруссии и почему заказчики хотели именно так? Кроме того, вы посетите одно из современных зданий в стиле модерн и/или виллу в Амалиенау.

События и люди

Я не стану пересказывать учебник с датами, а погружу вас в эпохи города К — от женщины, объявившей войну Наполеону, до самого сильного человека в мире. Вы разберетесь в причинах и последствиях исторических событий, ощутите своеобразный характер прусской культуры и поймете типичного бюргера. А также узнаете о современных реалиях жизни в Калининградской области.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов, кроме еды и напитков по желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект Победы, 1)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура⚙️НеобычныеАмалиенау🗽Популярные места🏞Парки🍀Природа и пейзажиНеобычные дома🧐АвторскиеХуфен

Похожие туры в Калининграде

Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Семён
Семён
5
1 отзыв
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу
Ленинский проспект, 81, Калининград
5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г
г. Калининград, по месту проживания гостей (отель)
5 500 за всё до 4 чел.
От Кёнигсберга до Калининграда
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
От Кёнигсберга до Калининграда
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по исторической части города Калининграда-Кёнигсберга
У вашего отеля в пределах Калининграда
5 500 за всё до 4 чел.
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
1 отзыв
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга
Экскурсия по Амалиенау - настоящему «городу в городе»
пр-т Победы, 1, Калининград
2 500 за всё до 5 чел.
Район немецких вилл Амалиенау
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
8 отзывов
Район немецких вилл Амалиенау
Прогулка по району немецких вилл начала XX века в Калининграде
Калининград, проспект Победы, 1
2 500 за всё до 5 чел.
Город-сад Амалиенау
2 часа 9 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
Нет отзывов
Город-сад Амалиенау
Наша авторская экскурсия по району изысканных уютных вилл Амалиенау начнется у Кирхи памяти королевы Луизы
Проспект Победы, 1
3 200 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
5
64 отзыва
Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
Амалиенау - район, в котором до сих пор сохранился дух старого Кёнигсберга
пр-т. Победы, 1
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
790672 за 1 человека
Очарование былой Пруссии: Амалиенау и Хуфен
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Очарование былой Пруссии: Амалиенау и Хуфен
Знаменитые Амалиенау и Хуфен - милейшие районы города
Проспект Победы, 1, Калининград
3 000 за всё до 5 чел.
История Кенигсберга и Калининграда
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
4.6
35 отзывов
История Кенигсберга и Калининграда
Открыть судьбу некогда прусского города и разобраться в его современных реалиях
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
5 900 за всё до 8 чел.
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
5
9 отзывов
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная авто-экскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
Сегодня
26 сен
27 сен
28 сен
7 000 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
2 отзыва
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
на набережной Петра Великого
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 2 000 за всё до 4 чел.
Традиции Кёнигсберга - в традициях Калининграда и калининградцев
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Традиции Кёнигсберга - в традициях Калининграда и калининградцев
На обзорной экскурсии по Калининграду вы познакомитесь с главными историческими местами города
Октябрьская улица, 1А, Калининград
6 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ