Я работаю в калининградском музее Мирового океана, посвященном русскому флоту и маринистике. Очень люблю эти темы и все время совершенствую свои знания в этих областях. На моей авторской экскурсии вы увидите старинные корабли и плавучий маяк, крылатые ракеты и диверсионную подлодку. Разберетесь в особенностях военно-морской техники и услышите связанные с ней истории.

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Описание

Что вас ожидает

История наглядно!

Мы погуляем по открытой набережной Петра Великого, которая является частью музея Мирового океана. Я покажу вам оригинальные образцы военно-морского вооружения города: крылатые ракеты, морские мины, диверсионную подлодку, спасательные шлюпки и артиллерийские установки. Раскрою, при каких обстоятельствах их применяли и когда они стали музейными экспонатами. Кроме того, вы оцените плавмаяк Ирбенский и памятник Пионерам океанического лова.

Нескучные рассказы

Я поделюсь увлекательными военно-морскими историями, которые собирал годами. Вы услышите, как измерили глубину Марианской впадины, какие мировые рекорды были установлены на гидросамолете БЕ-12 и на какие типы делятся рыболовные траулеры. Рассмотрите исторические суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев». А также услышите, как с этими местами связаны фильм Титаник, Петр I и Кант.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи. По желанию вы сможете самостоятельно посетить их после экскурсии.