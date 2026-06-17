Увлекательная прогулка по набережной Петра Великого с осмотром уникальных экспонатов музея Мирового океана. Узнайте секреты военно-морской техники и истории
На этой индивидуальной экскурсии вы погуляете по набережной Петра Великого и увидите уникальные экспонаты музея Мирового океана.
В программе старинные корабли, крылатые ракеты, морские мины, диверсионная подлодка и спасательные шлюпки.
Узнаете, как читать дальшеуменьшить
измеряли глубину Марианской впадины, какие рекорды установлены на гидросамолете БЕ-12 и на какие типы делятся рыболовные траулеры.
Увидите исторические суда "Витязь" и "Космонавт Виктор Пацаев", а также узнаете, как с этими местами связаны фильм Титаник, Петр I и Кант. Все объекты осматриваются снаружи, по желанию можно посетить их после экскурсии
Июль и август идеально подходят для экскурсии по Калининграду благодаря насыщенной культурной программе и множеству мероприятий, проходящих в это время. В эти месяцы туристы могут насладиться прогулками и изучением исторических объектов в комфортных условиях. Май, июнь, сентябрь и октябрь также являются хорошими месяцами для посещения. В это время город менее загружен туристами, что позволяет спокойно исследовать его достопримечательности и наслаждаться атмосферой без лишней суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная Петра Великого
Крылатые ракеты
Морские мины
Диверсионная подлодка
Спасательные шлюпки
Плавмаяк Ирбенский
Памятник Пионерам океанического лова
Судно «Витязь»
Судно «Космонавт Виктор Пацаев»
Описание экскурсии
История наглядно!
Мы погуляем по открытой набережной Петра Великого, которая является частью музея Мирового океана. Я покажу вам оригинальные образцы военно-морского вооружения города: крылатые ракеты, морские мины, диверсионную подлодку, спасательные шлюпки и артиллерийские установки. Раскрою, при каких обстоятельствах их применяли и когда они стали музейными экспонатами. Кроме того, вы оцените плавмаяк Ирбенский и памятник Пионерам океанического лова.
Нескучные рассказы
Я поделюсь увлекательными военно-морскими историями, которые собирал годами. Вы услышите, как измерили глубину Марианской впадины, какие мировые рекорды были установлены на гидросамолете БЕ-12 и на какие типы делятся рыболовные траулеры. Рассмотрите исторические суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев». А также услышите, как с этими местами связаны фильм Титаник, Петр I и Кант.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи. По желанию вы сможете самостоятельно посетить их после экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Петра Великого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 689 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Михаил, я живу в Калининграде и работаю в музее Мирового океана. Приглашаю на мои тематические экскурсии, которые я всегда стараюсь сделать максимально увлекательными и основательными.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
2
3
–
2
–
1
1
С
Светлана
Интересная экскурсия, очень подойдёт детям, узнали много исторических и научных фактов.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Хочу выразить благодарность от всей нашей семьи за интересную экскурсию, которая прошла у нас 16 сентября в 18 часов. Даже дождь нам не помешал внимательно и с интересом внимать интересные читать дальшеуменьшить
факты. Все в доступной форме, все понятно как ребенку 10 лет, так и мне, далекой от техники. (Честно- заказала экскурсию больше для сына и супруга, а в итоге было интересно всем, включая и нас с дочерью). Михаила рекомендую как человека, разбирающегося в данной теме и как интересного рассказчика. Рекомендую эту экскурсию всем, особенно, если вы в 1 раз в Калининграде, как и мы. К сожалению, мы не попали на подводную лодку и другие экскурсии, так как у нас были только выходные и все распланировано, тем лучше- обязательно вернемся и посетим в следующий раз. Большое спасибо за познавательную экскурсию, Михаил!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Михаил, огромное спасибо за проведенную экскурсию! Это было потрясающе, столько информации, которая легко усваивалась благодаря вашей энергетике и любви к собственному делу. Жизнь подводной лодки и выслеживающего её самолета, разворачивается читать дальшеуменьшить
перед глазами, благодаря вашим рассказам. Все суда оживают и история плывет совсем рядом. У вас удивительный талант рассказчика! Столько фактов и цифр, но все это легко и понятно. Спасибо! И горячий шоколад с марципаном по вашей рекомендации, согрел и оставил прекрасное послевкусие в этот январский вечер!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Михаил, класс, спасибо огромное, нам очень понравилось. Всё чётко по времени, без опозданий, материал Михаил подавал отлично, легко и главное очень понятно, сопровождал рассказ картинками для лучшего понимания. Сын(13лет) теперь разбирается в устройствах кораблей и самолётов, хотя до этого ничего такого даж и не знал. Михаил нас пофотографировал, фотки тоже класс. Вообщем, рекомендуем.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Два часа пролетели незаметно. Рассказ о торговом порта Калинграда, его складах, набережных,"марках" позволил увидеть историю города в новом свете. А рассказ об экспонатах музея под читать дальшеуменьшить
открытым небом, принадлежащих Музею мирового океана, просто завораживает. Автор прекрасный рассказчик и очень приятный и лёгкий в общении человек. Кто бы мог подумать, что охота самолёта-амфибии на подводную лодку или устройство торпедного аппарата так увлекательны для абсолютно далёкого от этой темы человека! Или о том, что судно может встать на якорь на глубине 6 километров! Пётр Первый, космос и самая глубокая впадна мирового океана ждутвас. Одним словом - приходите и сами все узнаете.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Михаил,спасибо Вам большое что,во первых Выиперенесли нашу экскурсию на Ваш праздничный день 23 февраля по нашим обстоятельствам,во вторых что так подробно и обстоятельно подошли к изложению истории не только рассказав,а читать дальшеуменьшить
показав фото как все выглядело ранее,и в третьих за то что эта экскурсия была драйвовая,интересная,познавательная,просто потрясающая по подаче информации не только для взрослых,но и для ребенка 12 лет! Для Егора эта была одна из самых лучших экскурсий (а опыт у нас большой,)и конечно это память на всю жизнь! Про себя скажу что я просто в восторге,столько интересных историй и фактов! Вы влюбили нас ещё больше в КалиниградКонечно будем рекомендовать Вашу экскурсию для наших друзей и близких! Егор и Юля из Москвы❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»»