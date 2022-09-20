Мы погуляем по открытой набережной Петра Великого, которая является частью музея Мирового океана. Я покажу вам оригинальные образцы военно-морского вооружения города: крылатые ракеты, морские мины, диверсионную подлодку, спасательные шлюпки и артиллерийские установки. Раскрою, при каких обстоятельствах их применяли и когда они стали музейными экспонатами. Кроме того, вы оцените плавмаяк Ирбенский и памятник Пионерам океанического лова.
Я поделюсь увлекательными военно-морскими историями, которые собирал годами. Вы услышите, как измерили глубину Марианской впадины, какие мировые рекорды были установлены на гидросамолете БЕ-12 и на какие типы делятся рыболовные траулеры. Рассмотрите исторические суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев». А также услышите, как с этими местами связаны фильм Титаник, Петр I и Кант.
Все объекты мы осматриваем снаружи. По желанию вы сможете самостоятельно посетить их после экскурсии.