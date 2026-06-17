Июль и август идеально подходят для экскурсии по Калининграду благодаря насыщенной культурной программе и множеству мероприятий, проходящих в это время. В эти месяцы туристы могут насладиться прогулками и изучением исторических объектов в комфортных условиях. Май, июнь, сентябрь и октябрь также являются хорошими месяцами для посещения. В это время город менее загружен туристами, что позволяет спокойно исследовать его достопримечательности и наслаждаться атмосферой без лишней суеты.

На этой индивидуальной экскурсии вы погуляете по набережной Петра Великого и увидите уникальные экспонаты музея Мирового океана.В программе старинные корабли, крылатые ракеты, морские мины, диверсионная подлодка и спасательные шлюпки.Узнаете, как

измеряли глубину Марианской впадины, какие рекорды установлены на гидросамолете БЕ-12 и на какие типы делятся рыболовные траулеры. Увидите исторические суда "Витязь" и "Космонавт Виктор Пацаев", а также узнаете, как с этими местами связаны фильм Титаник, Петр I и Кант. Все объекты осматриваются снаружи, по желанию можно посетить их после экскурсии

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 10 чел.

Описание экскурсии

История наглядно!

Мы погуляем по открытой набережной Петра Великого, которая является частью музея Мирового океана. Я покажу вам оригинальные образцы военно-морского вооружения города: крылатые ракеты, морские мины, диверсионную подлодку, спасательные шлюпки и артиллерийские установки. Раскрою, при каких обстоятельствах их применяли и когда они стали музейными экспонатами. Кроме того, вы оцените плавмаяк Ирбенский и памятник Пионерам океанического лова.

Нескучные рассказы

Я поделюсь увлекательными военно-морскими историями, которые собирал годами. Вы услышите, как измерили глубину Марианской впадины, какие мировые рекорды были установлены на гидросамолете БЕ-12 и на какие типы делятся рыболовные траулеры. Рассмотрите исторические суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев». А также услышите, как с этими местами связаны фильм Титаник, Петр I и Кант.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи. По желанию вы сможете самостоятельно посетить их после экскурсии.