Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»

Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города

5
2 отзыва
Я работаю в калининградском музее Мирового океана, посвященном русскому флоту и маринистике. Очень люблю эти темы и все время совершенствую свои знания в этих областях.

На моей авторской экскурсии вы увидите старинные корабли и плавучий маяк, крылатые ракеты и диверсионную подлодку. Разберетесь в особенностях военно-морской техники и услышите связанные с ней истории.
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
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Описание

Что вас ожидает

История наглядно!

Мы погуляем по открытой набережной Петра Великого, которая является частью музея Мирового океана. Я покажу вам оригинальные образцы военно-морского вооружения города: крылатые ракеты, морские мины, диверсионную подлодку, спасательные шлюпки и артиллерийские установки. Раскрою, при каких обстоятельствах их применяли и когда они стали музейными экспонатами. Кроме того, вы оцените плавмаяк Ирбенский и памятник Пионерам океанического лова.

Нескучные рассказы

Я поделюсь увлекательными военно-морскими историями, которые собирал годами. Вы услышите, как измерили глубину Марианской впадины, какие мировые рекорды были установлены на гидросамолете БЕ-12 и на какие типы делятся рыболовные траулеры. Рассмотрите исторические суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев». А также услышите, как с этими местами связаны фильм Титаник, Петр I и Кант.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи. По желанию вы сможете самостоятельно посетить их после экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Петра Великого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Валерия
20 сен 2022
Хочу выразить благодарность от всей нашей семьи за интересную экскурсию, которая прошла у нас 16 сентября в 18 часов. Даже дождь нам не помешал внимательно и с интересом внимать интересные факты. Все в доступной форме, все понятно как ребенку 10 лет, так и мне, далекой от техники. (Честно- заказала экскурсию больше для сына и супруга, а в итоге было интересно всем, включая и нас с дочерью).
Михаила рекомендую как человека, разбирающегося в данной теме и как интересного рассказчика. Рекомендую эту экскурсию всем, особенно, если вы в 1 раз в Калининграде, как и мы. К сожалению, мы не попали на подводную лодку и другие экскурсии, так как у нас были только выходные и все распланировано, тем лучше- обязательно вернемся и посетим в следующий раз. Большое спасибо за познавательную экскурсию, Михаил!
Хочу выразить благодарность от всей нашей семьи за интересную экскурсию, которая прошла у нас 16 сентябряХочу выразить благодарность от всей нашей семьи за интересную экскурсию, которая прошла у нас 16 сентябряХочу выразить благодарность от всей нашей семьи за интересную экскурсию, которая прошла у нас 16 сентябряХочу выразить благодарность от всей нашей семьи за интересную экскурсию, которая прошла у нас 16 сентябряХочу выразить благодарность от всей нашей семьи за интересную экскурсию, которая прошла у нас 16 сентября
Ирина
31 авг 2022
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Два часа пролетели незаметно. Рассказ о торговом порта Калинграда, его складах, набережных,"марках" позволил увидеть историю города в новом свете. А рассказ об экспонатах музея под открытым небом, принадлежащих Музею мирового океана, просто завораживает. Автор прекрасный рассказчик и очень приятный и лёгкий в общении человек. Кто бы мог подумать, что охота самолёта-амфибии на подводную лодку или устройство торпедного аппарата так увлекательны для абсолютно далёкого от этой темы человека! Или о том, что судно может встать на якорь на глубине 6 километров! Пётр Первый, космос и самая глубокая впадна мирового океана ждутвас. Одним словом - приходите и сами все узнаете.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Два часа пролетели незаметно. Рассказ о торговом порта Калинграда, его складах,Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Два часа пролетели незаметно. Рассказ о торговом порта Калинграда, его складах,Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Два часа пролетели незаметно. Рассказ о торговом порта Калинграда, его складах,

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