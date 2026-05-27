Такой разный Калининград

От окраины Кёнигсберга до современной Рыбной деревни
Калининград многослоен — в нём переплелась история различных городов, эпох и идеологий. Его запутанная судьба наложила отпечаток и на архитектурный облик, и на культурный код.

Идём гулять по его ключевым локациям и разбираться в поворотах его более чем 770-летней хроники — от Тевтонского ордена до наших дней.
Описание экскурсии

Начнём с площади Победы — центра города. Я расскажу, как менялся её облик и почему ещё 100 лет назад это была окраина Кёнигсберга.

Пройдём по главному проспекту — вы разберётесь, что скрывается за фасадами ярких ганзейских домиков.

Увидим место, где начиналась немецкая история города. Поговорим о Королевском замке, его связи с Москвой и легендах о Янтарной комнате.

Окажемся там, где случился переломный момент в судьбе Кёнигсберга в 1945 году, и обсудим его штурм.

Заглянем в университетский дворик — вы услышите историю старейшего в городе учебного заведения.

Прогуляемся по острову Канта — у Кафедрального собора узнаете, как удалось сохранить эту важную постройку.

Завершим в Рыбной деревне — очень фотогеничном месте Калининграда. И перед прощанием я посоветую, что ещё стоит увидеть в городе.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1200 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Инна
Инна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 886 туристов
Я дипломированный и аттестованный гид по Калининграду и Калининградской области, коренная жительница. По основному образованию я переводчик, много лет работала в судоходном бизнесе. Однако интерес к истории и искусству, любовь
к родному городу и желание исследовать его до мельчайших деталей не оставили мне шансов. В один прекрасный момент я превратила своё хобби в профессию и стала гидом. На каждой экскурсии я с гостями города и неравнодушными калининградцами погружаюсь в волнующий мир истории и архитектуры Кёнигсберга. Искренне верю, что отныне вы тоже будете связаны с нашим городом узами большой и светлой любви. Провожу экскурсии на русском, английском и итальянском языках.

