От окраины Кёнигсберга до современной Рыбной деревни
Калининград многослоен — в нём переплелась история различных городов, эпох и идеологий. Его запутанная судьба наложила отпечаток и на архитектурный облик, и на культурный код.
Идём гулять по его ключевым локациям и разбираться в поворотах его более чем 770-летней хроники — от Тевтонского ордена до наших дней.
Начнём с площади Победы — центра города. Я расскажу, как менялся её облик и почему ещё 100 лет назад это была окраина Кёнигсберга.
Пройдём по главному проспекту — вы разберётесь, что скрывается за фасадами ярких ганзейских домиков.
Увидим место, где начиналась немецкая история города. Поговорим о Королевском замке, его связи с Москвой и легендах о Янтарной комнате.
Окажемся там, где случился переломный момент в судьбе Кёнигсберга в 1945 году, и обсудим его штурм.
Заглянем в университетский дворик — вы услышите историю старейшего в городе учебного заведения.
Прогуляемся по острову Канта — у Кафедрального собора узнаете, как удалось сохранить эту важную постройку.
Завершим в Рыбной деревне — очень фотогеничном месте Калининграда. И перед прощанием я посоветую, что ещё стоит увидеть в городе.
Инна — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 886 туристов
Я дипломированный и аттестованный гид по Калининграду и Калининградской области, коренная жительница. По основному образованию я переводчик, много лет работала в судоходном бизнесе. Однако интерес к истории и искусству, любовь читать дальшеуменьшить
к родному городу и желание исследовать его до мельчайших деталей не оставили мне шансов. В один прекрасный момент я превратила своё хобби в профессию и стала гидом.
На каждой экскурсии я с гостями города и неравнодушными калининградцами погружаюсь в волнующий мир истории и архитектуры Кёнигсберга. Искренне верю, что отныне вы тоже будете связаны с нашим городом узами большой и светлой любви.
Провожу экскурсии на русском, английском и итальянском языках.