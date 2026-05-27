Калининград многослоен — в нём переплелась история различных городов, эпох и идеологий. Его запутанная судьба наложила отпечаток и на архитектурный облик, и на культурный код. Идём гулять по его ключевым локациям и разбираться в поворотах его более чем 770-летней хроники — от Тевтонского ордена до наших дней.

Начнём с площади Победы — центра города. Я расскажу, как менялся её облик и почему ещё 100 лет назад это была окраина Кёнигсберга.

Пройдём по главному проспекту — вы разберётесь, что скрывается за фасадами ярких ганзейских домиков.

Увидим место, где начиналась немецкая история города. Поговорим о Королевском замке, его связи с Москвой и легендах о Янтарной комнате.

Окажемся там, где случился переломный момент в судьбе Кёнигсберга в 1945 году, и обсудим его штурм.

Заглянем в университетский дворик — вы услышите историю старейшего в городе учебного заведения.

Прогуляемся по острову Канта — у Кафедрального собора узнаете, как удалось сохранить эту важную постройку.

Завершим в Рыбной деревне — очень фотогеничном месте Калининграда. И перед прощанием я посоветую, что ещё стоит увидеть в городе.