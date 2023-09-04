Sail Camp
Ближайшие даты:
19
мая
мая
9
июн
июн
30
июн
июн
28
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Шесть насыщенных дней в Калининграде.
Настоящее путешествие и приключение.
Обучение и гонки на парусных яхтах.
Можно без опыта. Обучаем с нуля!
Получишь сертификат матроса парусной яхты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Четыре тренировки по яхтингу: 1,5 часа теории и 3 часа практики в день
- Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
- Экскурсия в замок Бранденбург
- Экскурсия на судостроительные верфи
- Экскурсия по Балтийску
- Национальный сертификат матроса парусной яхты
- Полный комплект снаряжения для тренировок
- Сопровождение: гиды и турлидеры
- Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда
- Поздний выезд в день отъезда
- Завтраки, обеды, ужины и перекусы по программе
- Приветственный ужин
- Финальный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
- Что не входит
- Авиабилеты не включены
- Страховка не включена
- Трансферы из/в аэропорт не включены
- Для участия необходимы базовые навыки плавания
- Возможно одноместное размещение, доплата от 3000 рублей за весь период
- Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды)
- При отмене бронирования удерживается 100% от внесенной оплаты
- При официальном запрете на посещение Калининградской области — возврат 100%
- Возраст для участия 14+
- Место начала и завершения?
- Калининград, пр-т Победы 189 Б
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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История и архитектура
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