Остров Канта, бывший Кнайпхоф, — сердце древнего Кёнигсберга.
Здесь время застыло в камне: брусчатка под ногами, старинные здания и тайны, оставшиеся от трёх средневековых городов. Вы увидите сердце города «К», Медовый мост и уютный Музей открытки. Мы отыщем следы исчезнувших улиц, вспомним тевтонских рыцарей и прусских правителей. А ещё я покажу, где скрывается настоящий Кёнигсберг за современными фасадами.
Описание экскурсииПутешествие в прошлое Калининграда Представьте, что время повернуло вспять: вы ступаете на брусчатку, которой сотни лет, вдыхаете воздух, напоённый легендами, и слышите отголоски старинных звонов — добро пожаловать на остров Канта, бывший Кнайпхоф, сердце древнего Кёнигсберга и самое посещаемое место Калининграда! Эта экскурсия — не просто прогулка, а настоящее погружение в старинную эпоху. Мы пройдём по следам трёх средневековых поселений — Альтштадта, Лебенихта и Кнайпхофа, — узнаем, как они слились в один величественный Кёнигсберг и почему его дух до сих пор живёт в калининградских дворах и переулках. Вы увидите: главную достопримечательность старейшего района — место, с которого началась история города; Медовый мост и «дедушку Карла»; сердце города «К»; дом с ведьмой; домик смотрителя моста и Музей открытки — одно из самых уютных мест Калининград. Мы отыщем следы исчезнувших улиц и откроем страницы прошлого, полные историй о тевтонских рыцарях и прусских правителях. . А ещё я расскажу, где искать тот самый, настоящий Кёнигсберг, скрытый за фасадами современного Калининграда. Готовы влюбиться в город с первой минуты? Тогда в путь — навстречу истории! Важная информация: Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Канта
- Медовый мост и дедушка Карл
- Сердце города К
- Дом с ведьмой
- Домик смотрителя моста, музей открытки
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остров Канта, возле Медового моста
Завершение: Музей изобразительных искусств
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
