Здесь время застыло в камне: брусчатка под ногами, старинные здания и тайны, оставшиеся от трёх средневековых городов. Вы увидите сердце города «К», Медовый мост и уютный Музей открытки. Мы отыщем следы исчезнувших улиц, вспомним тевтонских рыцарей и прусских правителей. А ещё я покажу, где скрывается настоящий Кёнигсберг за современными фасадами.

Описание экскурсии Путешествие в прошлое Калининграда Представьте, что время повернуло вспять: вы ступаете на брусчатку, которой сотни лет, вдыхаете воздух, напоённый легендами, и слышите отголоски старинных звонов — добро пожаловать на остров Канта, бывший Кнайпхоф, сердце древнего Кёнигсберга и самое посещаемое место Калининграда! Эта экскурсия — не просто прогулка, а настоящее погружение в старинную эпоху. Мы пройдём по следам трёх средневековых поселений — Альтштадта, Лебенихта и Кнайпхофа, — узнаем, как они слились в один величественный Кёнигсберг и почему его дух до сих пор живёт в калининградских дворах и переулках. Вы увидите: главную достопримечательность старейшего района — место, с которого началась история города; Медовый мост и «дедушку Карла»; сердце города «К»; дом с ведьмой; домик смотрителя моста и Музей открытки — одно из самых уютных мест Калининград. Мы отыщем следы исчезнувших улиц и откроем страницы прошлого, полные историй о тевтонских рыцарях и прусских правителях. . А ещё я расскажу, где искать тот самый, настоящий Кёнигсберг, скрытый за фасадами современного Калининграда. Готовы влюбиться в город с первой минуты? Тогда в путь — навстречу истории! Важная информация: Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао.

