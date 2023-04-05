Что вас ожидает:

Архитектурные шедевры и памятники.

Первая остановка — пос. Талпаки или бывший Таплакен, который во времена Ордена стал местом расположения небольшого замка, для временного пребывания рыцарей Тевтонского ордена. Невероятно, но до сих пор в этом замке проживают наши граждане, жители Калининградской области.

Далее проследуем до города на границе — г. Советска, бывшего Тильзита. Это достаточно известный город — уникальная история, народы, населившие его, энергичные бизнесмены, грандиозные политические и военные события сделали его цветущим и красивым противоречивым и гостеприимным. Тильзит прославился красивейшими и богатейшими во всей Восточной Пруссии архитектурными шедеврами и памятниками. Являясь уникальным по архитектуре и истории городом, Тильзит 19-го века становится городом казалось бы совсем невероятным в плане политических событий.

Исторический экскурс.

Решительное подписание Тильзитского мира, одновременная встреча и присутствие в городе Наполеона Бонапарта, Прусской супружеской четы — Королевы Луизы и Фридриха Вильгельма III, Русского императора Александра I оставили незабываемый след в истории города Его достопримечательности и характерное расположение улиц 16-го века отразилось также в кинематографе. Известные люди современности мира киноискусства были здесь также неоднократно.

Совершая автобусно-пешеходную экскурсию в Тильзите, мы посетим (по желанию/доп. плата) уникальный на сегодняшний день музей «Тильзитского мира», увидим дом, в котором останавливался русский император Александр I. Конечно, Вас ожидает ещё лось — памятник Ф. Фордермайера или гигантский «Густав», старинный тильзитский трамвай, великолепные архитектурные изыски и архитектурные ансамбли Тильзита, шедевры паркового искусства — парк «Якобсруе» и памятник самой легендарной королеве Восточной Пруссии — Луизе. Увидим неординарные улочки города купцов, узнаем секретное место пребывания в Тильзите Наполеона.

Прогулка вдоль границы с Литвой и лучшие крафтовые сыры.

Обязательно прогуляемся прямо вдоль границы РФ с Литвой и увидим легендарный мост «Королевы Луизы» и… помашем рукой соседу — Литовской республике. Оказавшись на границе, переходить её не будем, но буквально увидим противоположный берег реки Неман, где расположено уже другое государство. А Неман — река с его бурным течением «поведает» нам те истории и тайны, о которых можно узнать только на нашей экскурсии

Далее наш путь лежит в город Неман — сегодня это районный центр Неманского района и одновременно интересный и очень старинный городок. В нём когда-то в 13 веке рыцари тевтонского ордена в землях Скаловии заложили самый мощный и большой комтурский замок, который должен был охранять рубежи владений Ордена. Замок Рагнит (грандиозные руины) мы посетим с экскурсией, пройдём по подземельями, узнаем тайны и некоторые загадки истории. После чего сыровары, которые варят сыр при замке Рагнит, поведают о секретах мастерства сыроварения. Далее отличная дегустация лучших крафтовых сыров и безусловно, их приобретение. Прогулявшись под стенами Рагнита, отведав угощения, познакомившись с легендарной Рагнетой, возвращаемся в Калининград.

Важная информация:

Иметь при себе паспорт гражданина РФ, немного наличности, удобная обувь для пеших прогулок.