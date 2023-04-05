Северные загадки Скаловии
Приглашаем Вас посетить северо-восточные рубежи Калининградской области, где расположены города Советск-Тильзит и Неман- Рагнит практически на границе с Литовской республикой. По пути гид расскажет о событиях тех далёких времён.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Замок Талпаки
- Советск
- Мост «Луизы»
- Пам. Луизе
- Пам. «Лось»
- Улицы Тильзита
- Домик Александра I
- Пам. Первым переселенцам
- Пам. «Рыцарь»
- Замок Рагнит
- Сырное производство и старинный ресторан «Дойчехаус»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Архитектурные шедевры и памятники.
- Первая остановка — пос. Талпаки или бывший Таплакен, который во времена Ордена стал местом расположения небольшого замка, для временного пребывания рыцарей Тевтонского ордена. Невероятно, но до сих пор в этом замке проживают наши граждане, жители Калининградской области.
- Далее проследуем до города на границе — г. Советска, бывшего Тильзита. Это достаточно известный город — уникальная история, народы, населившие его, энергичные бизнесмены, грандиозные политические и военные события сделали его цветущим и красивым противоречивым и гостеприимным. Тильзит прославился красивейшими и богатейшими во всей Восточной Пруссии архитектурными шедеврами и памятниками. Являясь уникальным по архитектуре и истории городом, Тильзит 19-го века становится городом казалось бы совсем невероятным в плане политических событий.
- Исторический экскурс.
- Решительное подписание Тильзитского мира, одновременная встреча и присутствие в городе Наполеона Бонапарта, Прусской супружеской четы — Королевы Луизы и Фридриха Вильгельма III, Русского императора Александра I оставили незабываемый след в истории города Его достопримечательности и характерное расположение улиц 16-го века отразилось также в кинематографе. Известные люди современности мира киноискусства были здесь также неоднократно.
- Совершая автобусно-пешеходную экскурсию в Тильзите, мы посетим (по желанию/доп. плата) уникальный на сегодняшний день музей «Тильзитского мира», увидим дом, в котором останавливался русский император Александр I. Конечно, Вас ожидает ещё лось — памятник Ф. Фордермайера или гигантский «Густав», старинный тильзитский трамвай, великолепные архитектурные изыски и архитектурные ансамбли Тильзита, шедевры паркового искусства — парк «Якобсруе» и памятник самой легендарной королеве Восточной Пруссии — Луизе. Увидим неординарные улочки города купцов, узнаем секретное место пребывания в Тильзите Наполеона.
- Прогулка вдоль границы с Литвой и лучшие крафтовые сыры.
Обязательно прогуляемся прямо вдоль границы РФ с Литвой и увидим легендарный мост «Королевы Луизы» и… помашем рукой соседу — Литовской республике. Оказавшись на границе, переходить её не будем, но буквально увидим противоположный берег реки Неман, где расположено уже другое государство. А Неман — река с его бурным течением «поведает» нам те истории и тайны, о которых можно узнать только на нашей экскурсии
Далее наш путь лежит в город Неман — сегодня это районный центр Неманского района и одновременно интересный и очень старинный городок. В нём когда-то в 13 веке рыцари тевтонского ордена в землях Скаловии заложили самый мощный и большой комтурский замок, который должен был охранять рубежи владений Ордена. Замок Рагнит (грандиозные руины) мы посетим с экскурсией, пройдём по подземельями, узнаем тайны и некоторые загадки истории. После чего сыровары, которые варят сыр при замке Рагнит, поведают о секретах мастерства сыроварения. Далее отличная дегустация лучших крафтовых сыров и безусловно, их приобретение. Прогулявшись под стенами Рагнита, отведав угощения, познакомившись с легендарной Рагнетой, возвращаемся в Калининград.
Важная информация:
Иметь при себе паспорт гражданина РФ, немного наличности, удобная обувь для пеших прогулок.
По понедельникам, четвергам, воскресеньям в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Экскурсия в замок Рагнит
- Сыроварня, дегустация
- Что не входит
- Питание
- Вход в музей Тильзитского мира (по желанию / по понедельникам без посещения музея) Взр. — 500 руб. /чел., пенс, дети до 12 лет, студ. — 250 руб. /чел., экскурсия для группы 1-10 чел. — 400 руб, аудиогид — 200 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- пл. Василевского, 3, Калининград
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам, четвергам, воскресеньям в 09:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Иметь при себе паспорт гражданина РФ
- Немного наличности
- Удобная обувь для пеших прогулок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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