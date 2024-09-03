Верхнее озеро — исторический район и прекрасная прогулочная зона.
И я приглашаю вас к его берегам! Вы полюбуетесь архитектурой, раскроете секреты старинных домов, познакомитесь с традициями студентов Альбертины и узнаете, от кого защищались жители Кёнигсберга в разные времена.
И я приглашаю вас к его берегам! Вы полюбуетесь архитектурой, раскроете секреты старинных домов, познакомитесь с традициями студентов Альбертины и узнаете, от кого защищались жители Кёнигсберга в разные времена.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию у крепостных Росгартенских ворот
- Пройдём по берегам Верхнего озера вдоль оборонительного пояса Кёнигсберга. Вы узнаете, от кого защищались его жители неприступными стенами и башнями
- Прикоснёмся к старейшему рукотворному сооружению
- Свернём в уютные переулки и поговорим о традициях студентов Альбертины
- Раскроем тайну старинной библиотеки и разгадаем загадки столетних домов
- Завершим нашу прогулку в парке, где у вас будет возможность полюбоваться городом с высоты колеса обозрения или выбрать любой другой аттракцион
Достопримечательности по маршруту
Росгартенские ворота — башня Дона, в которой сейчас находится Музей янтаря — Верхнее озеро — башня Врангеля — казарма и манеж кирасирского полка — скульптурная группа «Морские животные» — дом студенческого братства Альбертины — уникальные дома с хаусмарками — парк «Юность».
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Отдельно по желанию оплачивается билет на колесо обозрения — 400 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея янтаря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 96 туристов
Я гид с историческим образованием, три года назад переехала в Калининград, влюбилась в город, изучила все его уголки, получила диплом экскурсовода и теперь делюсь этой любовью с вами. В КалининградскойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
3 сен 2024
Если вы хотите окунуться в атмосферу средневековья и открыть для себя интересные факты о Калининграде, найти первого хомлина, познакомиться со старыми домиками, хаусмарками и услышать нетривиальные истории — вам определённо
Ольга
3 сен 2024
Хочется так много рассказать об этой экскурсии, но напишу лишь часть – остальное лучше увидеть и услышать самим! 😍
Людмила – увлечённый человек, который превосходно владеет словом и умеет расположить к
Людмила – увлечённый человек, который превосходно владеет словом и умеет расположить к
Н
Нина
3 сен 2024
Большое спасибо Людмиле за потрясающую экскурсию! Неспешная, но в то же время очень информативная прогулка. Я погрузилась в мир Кенигсберга и получила массу впечатлений. Послушала рассказ об истории города, узнала
Ирина
17 авг 2024
Замечательная прогулка с Людмилой. Узнали историю Верхнего озера. Очень понравилось, что заглянули в прилегающие переулки и узнали, что такое хаусмарки на домах.
Входит в следующие категории Калининграда
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