Галина проводит ещё 3 экскурсии

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Тильзит - город мира и сыра

Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
В 1807 году этот город посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Александр I и Прусская королевская чета.

Готовы стать его гостями? Во время прогулки вы узнаете о знаменитом «Тильзитском мире», изучите процесс создания «Тильзитера» на сыроварне и даже исследуете старинный замок! Я расскажу о жизни королей и императоров, обычных горожанах и тевтонских рыцарях.
4.8
25 отзывов
Тильзит - город мира и сыра
Тильзит - город мира и сыра
Тильзит - город мира и сыра

Описание экскурсии

В зеленых скверах утопает город

Мы окажемся там, где зародилось новое устройство Европейского мира — в легендарном Тильзите, на родине дипломатии. Это удивительный город, где по мосту Королевы Луизы можно попасть в другое государство. Вы узнаете, как проводили будни и отмечали праздники жители старинного города, заглянете в старинный трамвайный вагон и
Городской парк Якобсру, названный в честь сторожа!

Тильзитская архитектура Советска

В Советске-Тильзите большинство домов — наследие бюргерской эпохи. Вы полюбуетесь статуями и барельефами, изящными росписями и башенками и прочтете памятные таблички. Мы пройдемся интересными переулками, в которых жив дух былых времен. Я покажу дом, в котором останавливался российский император Александр I, здание масонской ложи, бывшую синагогу, «Дом Бедняков» в неоготическом стиле, красивейшую «Франкше-виллу» и расскажу о судьбе построек.

Легенды орденской крепости

История Тильзита началась с постройки крепости рыцарями Тевтонского ордена, а потому мы не можем не заглянуть в Неман, где высятся величественные руины замка Рагнит. Он выдержал десятки осад, пожаров и перестроек, в его стенах располагались суд, тюрьма, военный трибунал и даже киностудия!

Старинная сыроварня

Проголодавшись после насыщенной прогулки, мы отправляемся на местную сыроварню. Вы увидите процесс производства, пообщаетесь с сыроваром и узнаете об истории создания Тильзитера, нюансах и старинных рецептах, а после продегустируете несколько видов сыров и при желании приобретете понравившийся сорт в местном магазинчике. Здесь же, при сыроварне, по желанию можно посетить Музейчик истории рыцарей «Риттербух».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Экскурсию можно провести и для группы более 3 человек (уточняйте предварительно у гида)

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Дегустация в сыроварне — 400 ₽ за чел.
  • Посещение замка Рагнит с экскурсией — 300 ₽ за чел. в группе от 4 человек. Если количество человек в группе менее 4, то оплата 1200 ₽
  • Музейчик истории рыцарей — 300 ₽ за чел.
  • Музей Тильзитского мира в Советске — 500 ₽ за чел.

Экскурсионная программа с посещением сыроварни рассчитана на 8 часов. При посещении других доп. объектов также оплачивается дополнительное время работы гида по договорённости.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Центральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3718 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой
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и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
2
3
2
1
1
А
Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть на самый западный край границы. Очень понравилось. Не совсем развлекательный маршрут просьба учитывать это при планировании поездки. И достаточно длительная дорога. Экскурсовод Ирина выше всяких похвал👌рассказала много исторических моментов и много интересного о Советске, Неман и о крае в целом.
Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть
Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть
Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть
Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть
Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть
Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть
Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть
Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть
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Валентина
Галина, спасибо огромное за эмоции и впечатления! Очень интересная экскурсия! История о временах Наполеона, временах Великой Отечественной войны - я Вас заслушалась)) Время с Вами пролетело незаметно)) Побывать в колоритном
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городе Тильзит/Советск это незабываемо! Спасибо Вам!
Так же отдельная благодарность Вашей коллеге - Татьяне! Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный. Индивидуальный подход к запросам туристов - очень ценно! И так же время пролетело незаметно))
В следующий приезд только к вам!!!

Галина, спасибо огромное за эмоции и впечатления! Очень интересная экскурсия! История о временах Наполеона, временах Великой
Галина, спасибо огромное за эмоции и впечатления! Очень интересная экскурсия! История о временах Наполеона, временах Великой
Галина, спасибо огромное за эмоции и впечатления! Очень интересная экскурсия! История о временах Наполеона, временах Великой
Галина, спасибо огромное за эмоции и впечатления! Очень интересная экскурсия! История о временах Наполеона, временах Великой
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Елена
Очень интересная экскурсия. Галина прекрасно знает и любит свой край, и может рассказать истории по любому интересующему Вас вопросу. Кроме того, что Галина настоящий профессионал, она просто очень приятный и доброжелательный человек. Пешеходный маршрут не сложный, можно взять детей, им очень понравится музей военной техники под открытым небом.
Очень интересная экскурсия. Галина прекрасно знает и любит свой край, и может рассказать истории по любому
Очень интересная экскурсия. Галина прекрасно знает и любит свой край, и может рассказать истории по любому
Очень интересная экскурсия. Галина прекрасно знает и любит свой край, и может рассказать истории по любому
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Натали
Очень понравилось буквально все - и темп экскурсии, и подача информации, и городок Тильзит, и набережная Немана, и сыроварня. От поездки осталось самые приятные впечатления, Галина - отличный гид!
Очень понравилось буквально все - и темп экскурсии, и подача информации, и городок Тильзит, и набережная
Очень понравилось буквально все - и темп экскурсии, и подача информации, и городок Тильзит, и набережная
Очень понравилось буквально все - и темп экскурсии, и подача информации, и городок Тильзит, и набережная
Очень понравилось буквально все - и темп экскурсии, и подача информации, и городок Тильзит, и набережная
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Е
Галина проводила экскурсию для родителей! Они в полном восторге! Во-первых, она смогла аккуратно и ненавящево подстроиться под их ритм и сделать экскурсию максимально комфортной, а с учетом жары и возраста
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родителей - это очень важно! Во-вторых, родители в полном восторге от информации и формы подачи. Говорят, что было очень интересно, познавательно и не скучно! Ну и конечно же их поразила разноплановость экскурсии очень о многом и под обоих слушателей!
От меня Галине отдельное спасибо, так как вся коммуникация по подготовке экскурсии была потрясающе комфортной и удобной, мы смогли подстроить и время начала экскурсии и договориться обо всех деталях! Потрясающий подход и очень приятный человек, который понимает ваши переживания про то, что вы берете экскурсию не себе, а родителям!

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Д
Экскурсия просто великолепна,и я очень советую побывать всем туристам в Советске и Немане! Люди,которые не рассматривают восток области для посещения очень многое теряют.
Не смотря на некоторую депрессивную атмосферу города -
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часть локаций и люди спасают ВСЕ. Мы были в прекрасном настроении благодаря нашему чудесному гиду Галине и местным гидам в сыроварне и замке.
Галина всю дорогу заботилась о том,чтобы нам было комфортно и удобно,а мы не самые простые туристы😄 С Галиной экскурсия прошла плавно и спокойно,мы вслушивались в каждое слово,потому что ораторские навыки и знание истории нашей феи - просто сказка!
Спасибо за чудесный день,Галина! 🥰 Мы обязательно вернёмся ещё и точно на восток!
P.S. Искренне ждём Черняховск😉

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