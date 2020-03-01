Галина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

В зеленых скверах утопает город

Мы окажемся там, где зародилось новое устройство Европейского мира — в легендарном Тильзите, на родине дипломатии. Это удивительный город, где по мосту Королевы Луизы можно попасть в другое государство. Вы узнаете, как проводили будни и отмечали праздники жители старинного города, заглянете в старинный трамвайный вагон и

Городской парк Якобсру, названный в честь сторожа!

Тильзитская архитектура Советска

В Советске-Тильзите большинство домов — наследие бюргерской эпохи. Вы полюбуетесь статуями и барельефами, изящными росписями и башенками и прочтете памятные таблички. Мы пройдемся интересными переулками, в которых жив дух былых времен. Я покажу дом, в котором останавливался российский император Александр I, здание масонской ложи, бывшую синагогу, «Дом Бедняков» в неоготическом стиле, красивейшую «Франкше-виллу» и расскажу о судьбе построек.

Легенды орденской крепости

История Тильзита началась с постройки крепости рыцарями Тевтонского ордена, а потому мы не можем не заглянуть в Неман, где высятся величественные руины замка Рагнит. Он выдержал десятки осад, пожаров и перестроек, в его стенах располагались суд, тюрьма, военный трибунал и даже киностудия!

Старинная сыроварня

Проголодавшись после насыщенной прогулки, мы отправляемся на местную сыроварню. Вы увидите процесс производства, пообщаетесь с сыроваром и узнаете об истории создания Тильзитера, нюансах и старинных рецептах, а после продегустируете несколько видов сыров и при желании приобретете понравившийся сорт в местном магазинчике.