Галина проводит ещё 3 экскурсии

В 1807 году этот город посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Александр I и Прусская королевская чета. Готовы стать его гостями? Во время прогулки вы узнаете о знаменитом «Тильзитском мире», изучите процесс создания «Тильзитера» на сыроварне и даже исследуете старинный замок! Я расскажу о жизни королей и императоров, обычных горожанах и тевтонских рыцарях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В зеленых скверах утопает город

Мы окажемся там, где зародилось новое устройство Европейского мира — в легендарном Тильзите, на родине дипломатии. Это удивительный город, где по мосту Королевы Луизы можно попасть в другое государство. Вы узнаете, как проводили будни и отмечали праздники жители старинного города, заглянете в старинный трамвайный вагон и

Городской парк Якобсру, названный в честь сторожа!

Тильзитская архитектура Советска

В Советске-Тильзите большинство домов — наследие бюргерской эпохи. Вы полюбуетесь статуями и барельефами, изящными росписями и башенками и прочтете памятные таблички. Мы пройдемся интересными переулками, в которых жив дух былых времен. Я покажу дом, в котором останавливался российский император Александр I, здание масонской ложи, бывшую синагогу, «Дом Бедняков» в неоготическом стиле, красивейшую «Франкше-виллу» и расскажу о судьбе построек.

Легенды орденской крепости

История Тильзита началась с постройки крепости рыцарями Тевтонского ордена, а потому мы не можем не заглянуть в Неман, где высятся величественные руины замка Рагнит. Он выдержал десятки осад, пожаров и перестроек, в его стенах располагались суд, тюрьма, военный трибунал и даже киностудия!

Старинная сыроварня

Проголодавшись после насыщенной прогулки, мы отправляемся на местную сыроварню. Вы увидите процесс производства, пообщаетесь с сыроваром и узнаете об истории создания Тильзитера, нюансах и старинных рецептах, а после продегустируете несколько видов сыров и при желании приобретете понравившийся сорт в местном магазинчике. Здесь же, при сыроварне, по желанию можно посетить Музейчик истории рыцарей «Риттербух».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Транспортные расходы включены в стоимость

Экскурсию можно провести и для группы более 3 человек (уточняйте предварительно у гида)

Дополнительные расходы (по желанию):

Дегустация в сыроварне — 400 ₽ за чел.

Посещение замка Рагнит с экскурсией — 300 ₽ за чел. в группе от 4 человек. Если количество человек в группе менее 4, то оплата 1200 ₽

Музейчик истории рыцарей — 300 ₽ за чел.

Музей Тильзитского мира в Советске — 500 ₽ за чел.

Экскурсионная программа с посещением сыроварни рассчитана на 8 часов. При посещении других доп. объектов также оплачивается дополнительное время работы гида по договорённости.