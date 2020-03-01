Галина проводит ещё 3 экскурсии

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Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня

Галина
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Галина – представитель гидов
В 1807 году этот город посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Александр I и Прусская королевская чета.

Готовы стать его гостями? Во время прогулки вы узнаете о знаменитом «Тильзитском мире», изучите процесс создания «Тильзитера» на сыроварне и даже исследуете старинный замок! Я расскажу о жизни королей и императоров, обычных горожанах и тевтонских рыцарях.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
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Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!

Что вас ожидает

В зеленых скверах утопает город
Мы окажемся там, где зародилось новое устройство Европейского мира — в легендарном Тильзите, на родине дипломатии. Это удивительный город, где по мосту Королевы Луизы можно попасть в другое государство. Вы узнаете, как проводили будни и отмечали праздники жители старинного города, заглянете в старинный трамвайный вагон и
Городской парк Якобсру, названный в честь сторожа!

Тильзитская архитектура Советска
В Советске-Тильзите большинство домов — наследие бюргерской эпохи. Вы полюбуетесь статуями и барельефами, изящными росписями и башенками и прочтете памятные таблички. Мы пройдемся интересными переулками, в которых жив дух былых времен. Я покажу дом, в котором останавливался российский император Александр I, здание масонской ложи, бывшую синагогу, «Дом Бедняков» в неоготическом стиле, красивейшую «Франкше-виллу» и расскажу о судьбе построек.

Легенды орденской крепости
История Тильзита началась с постройки крепости рыцарями Тевтонского ордена, а потому мы не можем не заглянуть в Неман, где высятся величественные руины замка Рагнит. Он выдержал десятки осад, пожаров и перестроек, в его стенах располагались суд, тюрьма, военный трибунал и даже киностудия!

Старинная сыроварня
Проголодавшись после насыщенной прогулки, мы отправляемся на местную сыроварню. Вы увидите процесс производства, пообщаетесь с сыроваром и узнаете об истории создания Тильзитера, нюансах и старинных рецептах, а после продегустируете несколько видов сыров и при желании приобретете понравившийся сорт в местном магазинчике.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дегустация оплачивается дополнительно: 300 рублей с человека
  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Встречаемся в удобном вам месте
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!
Тильзит — город мира и сыра!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
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