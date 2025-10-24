Мои заказы

Тильзит и Советск: тогда и теперь (из Калининграда в мини-группе)

Погрузитесь в историю и культуру Тильзита и Советска. Уникальные памятники, мосты и прусское наследие ждут вас в мини-группе
Экскурсия по Тильзиту и Советску - это возможность увидеть старинную архитектуру и узнать об истории региона. Путешествие начинается в Калининграде и включает остановки в Гвардейске и Советске. Вы увидите памятник
королеве Луизе, мост к Литве и посетите Музей Тильзитского мира. Узнайте о жизни в Пруссии, истории образования и местных традициях. Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте, что делает её доступной и удобной для всех

5
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🌉 Исторические мосты
  • 🏛 Музей Тильзитского мира
  • 🦌 Памятник прусскому лосю
  • 📚 Интересные факты о Пруссии
  • 🍺 Дегустация местного пива
© Павел
Тильзит и Советск: тогда и теперь (из Калининграда в мини-группе)© Павел
Тильзит и Советск: тогда и теперь (из Калининграда в мини-группе)© Павел
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Парк Якобсруэ
  • Музей Тильзитского мира
  • Мост королевы Луизы
  • Фреска Павлин

Описание экскурсии

Нескучно от Калининграда до Советска

Мы остановимся в Гвардейске — уютном городке, который прежде назывался Тапиау. Вы оцените классическую немецкую архитектуру, увидите бывшую лютеранскую кирху и дом известного европейского художника-импрессиониста.

Отправимся к замку Тевтонского ордена, который помнит литовского князя Витовта, Николая Коперника и последнего великого магистра Тевтонского ордена Альбрехта Ансбахского.

Советск: мост к Литве, лось Густав и Тильзитский мир

  • На въезде в город посетим красивый парк «Якобсруэ», доминантой которого является великолепный памятник королеве Луизе
  • Вы увидите здание старинной гимназии Тильзита. Здесь мы поговорим об образовании в Пруссии. Вы узнаете, что такое тингплац и где проживал известный литовский философ-драматург
  • Мы пройдём по бывшей Липовой улице старого Тильзита. Я покажу вам фреску «Павлин» и кодуцей Гермеса на старинных домах, и вы узнаете их тайный смысл
  • Увидите некогда роскошный, а сегодня загадочный и мрачный дом, в котором родился восточно-прусский актёр Армин Мюллер Шталь
  • Посетите Музей Тильзитского мира, чтобы с рассказами местного гида глубже погрузиться в далёкую эпоху. Вас удивят его уникальные экспонаты и воссозданные интерьеры тех времён
  • Оцените причудливые хаусмарки и добротные особняки, которых пока не коснулась рука фонда капитального ремонта, в бывшем квартале чиновников и зажиточных бюргеров
  • Узнаете, как исполинский лось при крещении получил имя Густав и несколько раз сбрасывал свои рога
  • Постоите на берегу реки Неман и полюбуетесь мостом королевы Луизы, который соединяет Россию с Европой

На нашем пути — дом, в котором останавливался Александр I в дни подписания Тильзитского мира, старинные фахверковые склады, ворота старой брандвахты. А ещё в Советске можно отведать местного пива с пивоварни «Тильзиткроне». И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в музей Тильзитского мира — 550 ₽ за чел., экскурсия с местным гидом в музее — 1000 ₽ со всей группы
  • В Советске пообедаем в уютном заведении с хорошей кухней (мы забронируем места заранее). Оплата по меню
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе с ТВ или минивэне Mercedes. Расстояние от Калининграда до Советска — 120 км, предусмотрены остановки
  • Если вы бронируете эту экскурсию для одного человека, пожалуйста, дождитесь нашего подтверждения до оплаты
  • Экскурсию проведёт Олеся — профессиональный гид и автор этой экскурсии из нашей команды

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ленинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 6831 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и
фотографирую. Кроме меня, экскурсии в нашей команде проводит Олеся, также аттестованный и акредитованный гид. От всей души поделимся с вами любовью к нашему прекрасному янтарному краю и проведём экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось ещё не раз сюда вернуться. На наших экскурсиях вам не придётся торопиться и бегать — мы не берём плату за дополнительное время, если оно понадобится!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
24 окт 2025
Интересная и насыщенная экскурсия
Интересная и насыщенная экскурсияИнтересная и насыщенная экскурсияИнтересная и насыщенная экскурсияИнтересная и насыщенная экскурсияИнтересная и насыщенная экскурсияИнтересная и насыщенная экскурсияИнтересная и насыщенная экскурсия
М
Мария
22 сен 2025
Благодарим Олесю за экскурсию, нам очень она понравилась!
О
Ольга
18 сен 2025
Я давно мечтала побывать в Советске, и вот в эту поездку мне повезло съездить туда с Олесей. С уверенностью могу сказать, что это одна из лучших экскурсий, которые я посещала.
Олеся - автор экскурсии, кладезь информации. Подача легкая, не перегруженная ненужной информацией и датами, просто заслушаешься. Ни на минуту не теряла внимания группы.
Комфортный автомобиль, спокойная манера вождения, трассовая экскурсия и о современной экономике Калининграда, и о градообразующих предприятиях. Очень удачно организовано питание группы. Музей Тильзитского мира - восхитительно! Все было прекрасно в этой экскурсии. Однозначно рекомендую.
Олеся, спасибо большое за ваш труд!

Е
Екатерина
11 сен 2025
Очень понравилась экскурсия!!!
Олеся, спасибо за любовь к своему делу!
Было очень интересно вас слушать.
Посетили все самые интересные места и погрузились в историю.
Очень понравилась экскурсия!!!Очень понравилась экскурсия!!!Очень понравилась экскурсия!!!Очень понравилась экскурсия!!!Очень понравилась экскурсия!!!Очень понравилась экскурсия!!!Очень понравилась экскурсия!!!
Елена
Елена
7 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо гиду Олесе за увлекательное путешествие в прошлое. Познавательный маршрут позволяет глубже окунуться в историю Калининградской области. Понравилось буквально все: темп экскурсии, подача материала, набережная Немана с
великолепным мостом королевы Луизы, музей Тильзитского мира и история о временах Наполеона. Мы получили массу положительных эмоций, благодарим Олесю за такую прекрасную возможность познакомиться с Тильзитом и проникнуться его уникальной атмосферой. Рекомендую всем, кто хочет провести время интересно и с пользой.

Александр
Александр
7 сен 2025
Безупречная экскурсия с погружением в историю края и его особенности. Прекрасная и продуманная организация. Великолепный экскурсовод и рассказчик Олеся, ни один вопрос к ней не остался без её подробного ответа.
Вся экскурсия дополнена фотографиями и репродукциями, сразу видно, насколько Олеся владеет материалом посвященным экскурсии. Посещаемые места всё еще пропитаны духом Восточной Пруссии, его колоритом и архитектурой. Аккуратный и невероятно интересный музей Тильзитского мира, представлен залами Александра I, Наполеона и королевы Луизы, наполненных антуражем той эпохи. Прекрасный мост Королевы Луизы, также переносит в ту эпоху. Как итог, масса положительных эмоций и прекрасное настроение! Огромное спасибо экскурсоводу Олесе за это путешествие!

Г
Галина
2 сен 2025
Экскурсия в мини-группе - это классно!!! Всё продумано до мелочей, комфортно, организаторам огромное спасибо! А как рассказывается об истории.. заслушаешься! Рекомендую, не сомневайтесь, езжайте и наслаждайтесь неспешными прогулками по старинным улочкам, увлекательными и познавательными рассказами.
Ж
Жанна
24 авг 2025
Хороший маршрут. Красивый мост Луизы, очень интересный музей о Тильзитском мире. Очень понравилось!
Наталья
Наталья
14 авг 2025
Ездили в Советск с Олесей. Огромное ей спасибо за удивительный день в этом необычном городе! Было увлекательно, интересно. Мы не спешили, все успели. Четко,ясно,вкусно и незабываемо.
D
Daria
11 авг 2025
Прекрасная экскурсия, очень информативно и интересно. Жаль только, что музей Коринта посетить не удалось, в остальном все прощло на отлично)
Елена
Елена
3 авг 2025
Замечательную экскурсию провела Олеся. Очень внимательна. Узнали много интересного из истории Советска. По дороге заезжали в Гвардейск. Всё прошло отлично. Спасибо!
Наталья
Наталья
18 июл 2025
Хочется поблагодарить гида Олесю за содержательную экскурсию! Впитывали информацию с удовольствием! Узнали много нового, все это в комфортных условиях!
Хочется поблагодарить гида Олесю за содержательную экскурсию! Впитывали информацию с удовольствием! Узнали много нового, все этоХочется поблагодарить гида Олесю за содержательную экскурсию! Впитывали информацию с удовольствием! Узнали много нового, все этоХочется поблагодарить гида Олесю за содержательную экскурсию! Впитывали информацию с удовольствием! Узнали много нового, все этоХочется поблагодарить гида Олесю за содержательную экскурсию! Впитывали информацию с удовольствием! Узнали много нового, все этоХочется поблагодарить гида Олесю за содержательную экскурсию! Впитывали информацию с удовольствием! Узнали много нового, все этоХочется поблагодарить гида Олесю за содержательную экскурсию! Впитывали информацию с удовольствием! Узнали много нового, все этоХочется поблагодарить гида Олесю за содержательную экскурсию! Впитывали информацию с удовольствием! Узнали много нового, все это
Е
Елена
17 июл 2025
Экскурсия полностью соответствует описанию. Олеся очень приятная в общении, с огромным багажом знаний. Рассказывает интересно, увлекательно. Весь день продуман, без спешки посетили все локации. Всем советую!
Экскурсия полностью соответствует описанию. Олеся очень приятная в общении, с огромным багажом знаний. Рассказывает интересно, увлекательно.Экскурсия полностью соответствует описанию. Олеся очень приятная в общении, с огромным багажом знаний. Рассказывает интересно, увлекательно.Экскурсия полностью соответствует описанию. Олеся очень приятная в общении, с огромным багажом знаний. Рассказывает интересно, увлекательно.
Т
Татьяна
17 июл 2025
Интересная, неспешная, приятная экскурсия
Небольшая группа-бесспорный плюс.
Н
Надежда
6 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, всем советую! Было много интересной информации, группа небольшая, что очень удобно. Экскурсия насыщенная, много красивых мест удалось увидеть, сделать фото, но в тоже время прошла легко и оставила массу положительных впечатлений.

