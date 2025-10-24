Е Екатерина Интересная и насыщенная экскурсия

М Мария Благодарим Олесю за экскурсию, нам очень она понравилась!

О Ольга читать дальше Олеся - автор экскурсии, кладезь информации. Подача легкая, не перегруженная ненужной информацией и датами, просто заслушаешься. Ни на минуту не теряла внимания группы.

Комфортный автомобиль, спокойная манера вождения, трассовая экскурсия и о современной экономике Калининграда, и о градообразующих предприятиях. Очень удачно организовано питание группы. Музей Тильзитского мира - восхитительно! Все было прекрасно в этой экскурсии. Однозначно рекомендую.

Олеся, спасибо большое за ваш труд! Я давно мечтала побывать в Советске, и вот в эту поездку мне повезло съездить туда с Олесей. С уверенностью могу сказать, что это одна из лучших экскурсий, которые я посещала.

Е Екатерина Очень понравилась экскурсия!!!

Олеся, спасибо за любовь к своему делу!

Было очень интересно вас слушать.

Посетили все самые интересные места и погрузились в историю.

Елена читать дальше великолепным мостом королевы Луизы, музей Тильзитского мира и история о временах Наполеона. Мы получили массу положительных эмоций, благодарим Олесю за такую прекрасную возможность познакомиться с Тильзитом и проникнуться его уникальной атмосферой. Рекомендую всем, кто хочет провести время интересно и с пользой. Очень понравилась экскурсия, спасибо гиду Олесе за увлекательное путешествие в прошлое. Познавательный маршрут позволяет глубже окунуться в историю Калининградской области. Понравилось буквально все: темп экскурсии, подача материала, набережная Немана с

Александр читать дальше Вся экскурсия дополнена фотографиями и репродукциями, сразу видно, насколько Олеся владеет материалом посвященным экскурсии. Посещаемые места всё еще пропитаны духом Восточной Пруссии, его колоритом и архитектурой. Аккуратный и невероятно интересный музей Тильзитского мира, представлен залами Александра I, Наполеона и королевы Луизы, наполненных антуражем той эпохи. Прекрасный мост Королевы Луизы, также переносит в ту эпоху. Как итог, масса положительных эмоций и прекрасное настроение! Огромное спасибо экскурсоводу Олесе за это путешествие! Безупречная экскурсия с погружением в историю края и его особенности. Прекрасная и продуманная организация. Великолепный экскурсовод и рассказчик Олеся, ни один вопрос к ней не остался без её подробного ответа.

Г Галина Экскурсия в мини-группе - это классно!!! Всё продумано до мелочей, комфортно, организаторам огромное спасибо! А как рассказывается об истории.. заслушаешься! Рекомендую, не сомневайтесь, езжайте и наслаждайтесь неспешными прогулками по старинным улочкам, увлекательными и познавательными рассказами.

Ж Жанна Хороший маршрут. Красивый мост Луизы, очень интересный музей о Тильзитском мире. Очень понравилось!

Наталья Ездили в Советск с Олесей. Огромное ей спасибо за удивительный день в этом необычном городе! Было увлекательно, интересно. Мы не спешили, все успели. Четко,ясно,вкусно и незабываемо.

D Daria Прекрасная экскурсия, очень информативно и интересно. Жаль только, что музей Коринта посетить не удалось, в остальном все прощло на отлично)

Елена Замечательную экскурсию провела Олеся. Очень внимательна. Узнали много интересного из истории Советска. По дороге заезжали в Гвардейск. Всё прошло отлично. Спасибо!

Наталья Хочется поблагодарить гида Олесю за содержательную экскурсию! Впитывали информацию с удовольствием! Узнали много нового, все это в комфортных условиях!

Е Елена Экскурсия полностью соответствует описанию. Олеся очень приятная в общении, с огромным багажом знаний. Рассказывает интересно, увлекательно. Весь день продуман, без спешки посетили все локации. Всем советую!

Т Татьяна Интересная, неспешная, приятная экскурсия

Небольшая группа-бесспорный плюс.