Экскурсия по Тильзиту и Советску - это возможность увидеть старинную архитектуру и узнать об истории региона. Путешествие начинается в Калининграде и включает остановки в Гвардейске и Советске. Вы увидите памятник
Описание экскурсии
Нескучно от Калининграда до Советска
Мы остановимся в Гвардейске — уютном городке, который прежде назывался Тапиау. Вы оцените классическую немецкую архитектуру, увидите бывшую лютеранскую кирху и дом известного европейского художника-импрессиониста.
Отправимся к замку Тевтонского ордена, который помнит литовского князя Витовта, Николая Коперника и последнего великого магистра Тевтонского ордена Альбрехта Ансбахского.
Советск: мост к Литве, лось Густав и Тильзитский мир
- На въезде в город посетим красивый парк «Якобсруэ», доминантой которого является великолепный памятник королеве Луизе
- Вы увидите здание старинной гимназии Тильзита. Здесь мы поговорим об образовании в Пруссии. Вы узнаете, что такое тингплац и где проживал известный литовский философ-драматург
- Мы пройдём по бывшей Липовой улице старого Тильзита. Я покажу вам фреску «Павлин» и кодуцей Гермеса на старинных домах, и вы узнаете их тайный смысл
- Увидите некогда роскошный, а сегодня загадочный и мрачный дом, в котором родился восточно-прусский актёр Армин Мюллер Шталь
- Посетите Музей Тильзитского мира, чтобы с рассказами местного гида глубже погрузиться в далёкую эпоху. Вас удивят его уникальные экспонаты и воссозданные интерьеры тех времён
- Оцените причудливые хаусмарки и добротные особняки, которых пока не коснулась рука фонда капитального ремонта, в бывшем квартале чиновников и зажиточных бюргеров
- Узнаете, как исполинский лось при крещении получил имя Густав и несколько раз сбрасывал свои рога
- Постоите на берегу реки Неман и полюбуетесь мостом королевы Луизы, который соединяет Россию с Европой
На нашем пути — дом, в котором останавливался Александр I в дни подписания Тильзитского мира, старинные фахверковые склады, ворота старой брандвахты. А ещё в Советске можно отведать местного пива с пивоварни «Тильзиткроне». И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей Тильзитского мира — 550 ₽ за чел., экскурсия с местным гидом в музее — 1000 ₽ со всей группы
- В Советске пообедаем в уютном заведении с хорошей кухней (мы забронируем места заранее). Оплата по меню
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе с ТВ или минивэне Mercedes. Расстояние от Калининграда до Советска — 120 км, предусмотрены остановки
- Если вы бронируете эту экскурсию для одного человека, пожалуйста, дождитесь нашего подтверждения до оплаты
- Экскурсию проведёт Олеся — профессиональный гид и автор этой экскурсии из нашей команды
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ленинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 6831 туриста
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
24 окт 2025
Интересная и насыщенная экскурсия
М
Мария
22 сен 2025
Благодарим Олесю за экскурсию, нам очень она понравилась!
О
Ольга
18 сен 2025
Я давно мечтала побывать в Советске, и вот в эту поездку мне повезло съездить туда с Олесей. С уверенностью могу сказать, что это одна из лучших экскурсий, которые я посещала.
Е
Екатерина
11 сен 2025
Очень понравилась экскурсия!!!
Елена
7 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо гиду Олесе за увлекательное путешествие в прошлое. Познавательный маршрут позволяет глубже окунуться в историю Калининградской области. Понравилось буквально все: темп экскурсии, подача материала, набережная Немана с
Александр
7 сен 2025
Безупречная экскурсия с погружением в историю края и его особенности. Прекрасная и продуманная организация. Великолепный экскурсовод и рассказчик Олеся, ни один вопрос к ней не остался без её подробного ответа.
Г
Галина
2 сен 2025
Экскурсия в мини-группе - это классно!!! Всё продумано до мелочей, комфортно, организаторам огромное спасибо! А как рассказывается об истории.. заслушаешься! Рекомендую, не сомневайтесь, езжайте и наслаждайтесь неспешными прогулками по старинным улочкам, увлекательными и познавательными рассказами.
Ж
Жанна
24 авг 2025
Хороший маршрут. Красивый мост Луизы, очень интересный музей о Тильзитском мире. Очень понравилось!
Наталья
14 авг 2025
Ездили в Советск с Олесей. Огромное ей спасибо за удивительный день в этом необычном городе! Было увлекательно, интересно. Мы не спешили, все успели. Четко,ясно,вкусно и незабываемо.
D
Daria
11 авг 2025
Прекрасная экскурсия, очень информативно и интересно. Жаль только, что музей Коринта посетить не удалось, в остальном все прощло на отлично)
Елена
3 авг 2025
Замечательную экскурсию провела Олеся. Очень внимательна. Узнали много интересного из истории Советска. По дороге заезжали в Гвардейск. Всё прошло отлично. Спасибо!
Наталья
18 июл 2025
Хочется поблагодарить гида Олесю за содержательную экскурсию! Впитывали информацию с удовольствием! Узнали много нового, все это в комфортных условиях!
Е
Елена
17 июл 2025
Экскурсия полностью соответствует описанию. Олеся очень приятная в общении, с огромным багажом знаний. Рассказывает интересно, увлекательно. Весь день продуман, без спешки посетили все локации. Всем советую!
Т
Татьяна
17 июл 2025
Интересная, неспешная, приятная экскурсия
Н
Надежда
6 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, всем советую! Было много интересной информации, группа небольшая, что очень удобно. Экскурсия насыщенная, много красивых мест удалось увидеть, сделать фото, но в тоже время прошла легко и оставила массу положительных впечатлений.
