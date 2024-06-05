Экскурсии на сыроварню из Калининграда

Найдено 38 экскурсий в категории «Сыроварни» в Калининграде, цены от 1 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Билет в замок Шаакен входит в стоимость экскурсии, а дегустация в сыроварне (по желанию) оплачивается дополнительно — 350 рублей с человека»
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
«Балтийское море, замки и сыроварня»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
«Вы узнаете, почему один из прославленных королей этой земли любил захаживать к крестьянам на ужин, а после в уютной сыроварне начала XX века Шаакен Дорф попробуете на вкус крафтовый сыр, который готовится буквально возле крепостных стен»
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
32 отзыва
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
«Погрузившись в рыцарскую эпоху, мы отправимся дальше — в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
«На обратном пути мы остановимся на крафтовой сыроварне Шаакен Дорф рядом с колоритным прусским замком»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Советск и Неман с дегустацией сыров
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
76 отзывов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
«Услышав его историю, вы отправитесь на сыроварню «Deutsches Haus»: откроете секреты изготовления сыров по традиционным прусским рецептам, понаблюдаете за крафтовым производством, продегустируете сыры и сможете купить понравившиеся сорта»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950 за человека
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«Недалеко от Калининграда, возле тевтонского замка Шаакен, расположилась семейная сыроварня и шоколадная фабрика»
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Тильзит - город мира и сыра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Тильзит - город мира и сыра
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Начало: Площадь Центральная
«Проголодавшись после насыщенной прогулки, мы отправляемся на местную сыроварню»
18 670 за всё до 3 чел.
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
«Необычный камень и Сыроварня Шаакен Дорф»
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Тевтонский замок с сыроварней и курортный Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Замок Шаакен и курортный Светлогорск: экскурсия
Познайте средневековую атмосферу замка и вкус местных сыров, а также красоту курортного Светлогорска
«Далее отправитесь в сыроварню Шаакен Дорф, где варят эксклюзивный сыр по рецептам из архивов Кенигсберга»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«А на сыроварне Шаакен Дорф оцените домашние сыры, марципан, зефир и шоколад»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
34 отзыва
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
«Рядом с замком есть крафтовая сыроварня, где вы откроете секреты ремесленного сыроделия и понаблюдаете, как созревают полутвёрдые, твёрдые и выдержанные сорта»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
454 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
«Рыцарский замок и крафтовая сыроварня»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
🚗 На машине
Групповая
9 часов
235 отзывов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
«Сыроварня и замок «Шаакен» В конце экскурсии мы отправимся в Некрасово, который раньше назывался Лиска-Шаакен — и вскоре увидим живописное полуразвалившееся строение — собственно замок Шаакен»
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666 за человека
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
🚗 На машине
скидка
1%
Групповая
10 часов
107 отзывов
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
«Затем мы отправимся в крафтовую сыроварню "Шаакен»
Расписание: Ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 34003 366 за человека
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
«Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
«Путешествие завершится посещением семейной сыроварни, расположенной недалеко от Зеленоградска»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990 за всё до 4 чел.
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
407 отзывов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
«Дегустация на сыроварне — 350 руб»
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850 за человека
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
«Замки Тевтонского ордена, древние кирхи, сыроварня Шаакендорф, форт»
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835 за всё до 3 чел.
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
25 отзывов
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
Начало: Калининград: Улица Шевченко, 2, (Дом Советов)
«Осмотр здания Мурариума, Домика ангелов и выход к парку «Плантаже» Посещение сыроварни «Шаакен Дорф»: здание сыроварни, шоколадная фабрика с торговым залом, где можно купить всевозможные сладкие и молочные сувениры»
Расписание: По понедельникам, вторникам и четвергам в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 300 за человека
Королевский Зеленоградск, Замок Шаакен и чарующий Светлогорск
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
44 отзыва
Королевский Зеленоградск и исторические сокровища Калининграда
Откройте величие восточной Пруссии: от рыцарских замков до живописных курортов за один день
Начало: Шевченко 2
Расписание: 9.15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43333 900 за человека
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
4 отзыва
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Изучить историю европейского Средневековья через архитектуру, ремёсла и кулинарию
Начало: На ул. Черняховского
«Если проголодаетесь, сможете посетить крафтовую сыроварню «Шаакен Дорф» для дегустации сыра и шоколада»
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
17221 550 за человека
Вкусное путешествие по янтарному краю
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
«По дороге к сыроварне я объясню, кто такие краебитеры и как на Куршской косе ловили и готовили ворон»
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
«А рядом с замком вы посетите сыроварню, где делают сыр и шоколадные конфеты по старопрусским рецептам»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990 за всё до 5 чел.
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
«Рыцарский замок и крафтовая сыроварня Свернув к посёлку Некрасово, или прусскому Лиска-Шаакену, увидим руины замка Шаакен»
Расписание: В 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
«На сыроварне Шаакендорф вы сможете продегустировать различные виды сыра с вином и отведать изделия шоколадной фабрики»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«экскурсия на сыроварню с дегустацией — 350 руб»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Начало: Площадь Василевского
«Рядом с ним расположилась сыроварня Шаакен Дорф»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Чтобы воспрять духом, после прогулки мы заглянем в крафтовую кондитерскую и сыроварню»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии
«Старинный замок, сыроварня и местный шоколад»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 450 за всё до 4 чел.
Аппетитная история Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
«Дополнительно: посещение сыроварни»
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000 за всё до 4 чел.
В мини-группе - на Куршскую косу, в Зеленоградск и замку Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
236 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и замок Шаакен: экскурсия из Калининграда
Откройте для себя средневековый замок, тайны природы и вкусы Калининградской области в уютной группе
Начало: В центре Калининграда
«После мы отправимся в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
«) на сыроварне можно заказать дегустацию: сыр с напитком — 250 руб»
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
8 700 за всё до 3 чел.
Ешь. Дыши. Смотри
Индивидуальная
6 часов
Ешь. Дыши. Смотри
Начало: Могу забрать в любом месте в рамках города
«Сыроварня находится в историческом здании рыцарских времён»
Расписание: согласно календарю
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Северные загадки Скаловии: Советск (Тильзит) - Неман (Рагнит)
Индивидуальная
9 часов
Северные загадки Скаловии: Советск (Тильзит) - Неман (Рагнит)
Начало: Пл. Василевского, 3, Калининград
Расписание: По субботам в 09:00 кроме 29.04.23 и 03.05.23
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26 500 за всё до 7 чел.
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
Начало: По согласованию с туристом
«Также вас ждет экскурсия с дегустацией сыра и шоколада в семейной сыроварне Шаакендорф»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
Собрать янтарь, изучить курорты и по желанию заехать на дегустацию в сыроварню
Начало: по договорённости в Калининграде или Зеленоградске
«По желанию в конце экскурсии заедем на вкусную дегустацию сыра и шоколада на сыроварню Шаакен Дорф»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Курортный вояж: замки, сыр и казино
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Курортный вояж: замки, сыр и казино
Из Калининграда - по самым интересным и вкусным местам в окрестностях Зеленоградска и Светлогорска
«Сыроварня «Шаакен Дорф» — производство с самой большой коллекцией сыров в регионе (около 6000 головок)»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1790015 215 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
    Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
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    рейсом Москва - Калининград 😉Поездку спланировали на период нашего пребывания с 1 по 6 июня. Хотелось охватить максимально масштабно и побольше получить информации. Забронировали на Трипстер три разные экскурсии с гидом и два дня пешая прогулка по городу без гида. Ну для первого посещения очень даже вполне достаточно,чтоб лицезреть все прелести этого региона,по истине одного из красивейших мест нашей планеты. Одну из экскурсий для нас провёл Дмитрий. Это была потрясающая,познавательная и увлекательная поездка-прогулка. Некоторые места у нас повторялись с другими экскурсиями и Дмитрий без проблем скорректировал наш путь так, чтоб мы побывали там, где ещё не были. Его рассказы очень интересные и, кстати, можно отойти от темы и поговорить, как говорится "о личном") Узнали что-то новое, что-то вспомнили" со школьной парты", а некоторые исторические события вызвали эмоции по типу" вау! да ладно!")) Получили ли вы впечатления или нет во многом зависят от гида. Я однозначно рекомендую выбирать Дмитрия👌 От него вы не услышите фразу "загуглите" или "не знаю, Яндекс вам в помощь" и т. д. Обязательно посетите этот край хоть раз в жизни 🙌 вы получите незабываемые эмоции и не стирающиеся воспоминания, даже если нечаянно удалились фотки😉

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
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    детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей.

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
    Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
    Очень понравилась экскурсия в сопровождении гида Кирилла. Очень увлекательно, с необычной трактовкой исторических фактов. Очень позитивно.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
    Очень позитивная экскурсия, Дмитрий замечательный гид, любящий и знающий свой город и край, много интересного узнали, заглянули на дегустацию сыров, очень рекомендую!!!
  • Е
    Егор
    3 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
    У нас был гид Дмитрий. Отличный рассказчик с чувством юмора! Однозначно советуем!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
    Экскурсия была насыщена информацией(с небольшими забавными историями) Экскурсовод Дмитрий фанат своего дела. На все вопросы -прекрасный профессиональный ответ. Умеет работать с людьми
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    и с любовью подходит к организации всех деталей экскурсии. Это человек,который любит и знает историю своего края. Наша маленькая команда (4 человека)благодарна Дмитрию за прекрасно проведенную экскурсию. Большое спасибо!

  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сыроварни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
  2. Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
  3. Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
  4. Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
  5. Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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