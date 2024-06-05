1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Билет в замок Шаакен входит в стоимость экскурсии, а дегустация в сыроварне (по желанию) оплачивается дополнительно — 350 рублей с человека»
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
«Балтийское море, замки и сыроварня»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
«Вы узнаете, почему один из прославленных королей этой земли любил захаживать к крестьянам на ужин, а после в уютной сыроварне начала XX века Шаакен Дорф попробуете на вкус крафтовый сыр, который готовится буквально возле крепостных стен»
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
«Погрузившись в рыцарскую эпоху, мы отправимся дальше — в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
«На обратном пути мы остановимся на крафтовой сыроварне Шаакен Дорф рядом с колоритным прусским замком»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
«Услышав его историю, вы отправитесь на сыроварню «Deutsches Haus»: откроете секреты изготовления сыров по традиционным прусским рецептам, понаблюдаете за крафтовым производством, продегустируете сыры и сможете купить понравившиеся сорта»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«Недалеко от Калининграда, возле тевтонского замка Шаакен, расположилась семейная сыроварня и шоколадная фабрика»
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Тильзит - город мира и сыра
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Начало: Площадь Центральная
«Проголодавшись после насыщенной прогулки, мы отправляемся на местную сыроварню»
18 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
«Необычный камень и Сыроварня Шаакен Дорф»
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок Шаакен и курортный Светлогорск: экскурсия
Познайте средневековую атмосферу замка и вкус местных сыров, а также красоту курортного Светлогорска
«Далее отправитесь в сыроварню Шаакен Дорф, где варят эксклюзивный сыр по рецептам из архивов Кенигсберга»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«А на сыроварне Шаакен Дорф оцените домашние сыры, марципан, зефир и шоколад»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
«Рядом с замком есть крафтовая сыроварня, где вы откроете секреты ремесленного сыроделия и понаблюдаете, как созревают полутвёрдые, твёрдые и выдержанные сорта»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
«Рыцарский замок и крафтовая сыроварня»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
Групповая
9 часов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
«Сыроварня и замок «Шаакен» В конце экскурсии мы отправимся в Некрасово, который раньше назывался Лиска-Шаакен — и вскоре увидим живописное полуразвалившееся строение — собственно замок Шаакен»
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666₽ за человека
скидка
1%
Групповая
10 часов
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
«Затем мы отправимся в крафтовую сыроварню "Шаакен»
Расписание: Ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 34003 366₽ за человека
Групповая
4 часа
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
«Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
«Путешествие завершится посещением семейной сыроварни, расположенной недалеко от Зеленоградска»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
«Дегустация на сыроварне — 350 руб»
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
«Замки Тевтонского ордена, древние кирхи, сыроварня Шаакендорф, форт»
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
Начало: Калининград: Улица Шевченко, 2, (Дом Советов)
«Осмотр здания Мурариума, Домика ангелов и выход к парку «Плантаже» Посещение сыроварни «Шаакен Дорф»: здание сыроварни, шоколадная фабрика с торговым залом, где можно купить всевозможные сладкие и молочные сувениры»
Расписание: По понедельникам, вторникам и четвергам в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 300₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Королевский Зеленоградск и исторические сокровища Калининграда
Откройте величие восточной Пруссии: от рыцарских замков до живописных курортов за один день
Начало: Шевченко 2
Расписание: 9.15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43333 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Изучить историю европейского Средневековья через архитектуру, ремёсла и кулинарию
Начало: На ул. Черняховского
«Если проголодаетесь, сможете посетить крафтовую сыроварню «Шаакен Дорф» для дегустации сыра и шоколада»
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
17221 550₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
«По дороге к сыроварне я объясню, кто такие краебитеры и как на Куршской косе ловили и готовили ворон»
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
«А рядом с замком вы посетите сыроварню, где делают сыр и шоколадные конфеты по старопрусским рецептам»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
«Рыцарский замок и крафтовая сыроварня Свернув к посёлку Некрасово, или прусскому Лиска-Шаакену, увидим руины замка Шаакен»
Расписание: В 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
«На сыроварне Шаакендорф вы сможете продегустировать различные виды сыра с вином и отведать изделия шоколадной фабрики»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«экскурсия на сыроварню с дегустацией — 350 руб»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Начало: Площадь Василевского
«Рядом с ним расположилась сыроварня Шаакен Дорф»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Чтобы воспрять духом, после прогулки мы заглянем в крафтовую кондитерскую и сыроварню»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии
«Старинный замок, сыроварня и местный шоколад»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
«Дополнительно: посещение сыроварни»
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Куршская коса и замок Шаакен: экскурсия из Калининграда
Откройте для себя средневековый замок, тайны природы и вкусы Калининградской области в уютной группе
Начало: В центре Калининграда
«После мы отправимся в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
«) на сыроварне можно заказать дегустацию: сыр с напитком — 250 руб»
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
8 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ешь. Дыши. Смотри
Начало: Могу забрать в любом месте в рамках города
«Сыроварня находится в историческом здании рыцарских времён»
Расписание: согласно календарю
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Северные загадки Скаловии: Советск (Тильзит) - Неман (Рагнит)
Начало: Пл. Василевского, 3, Калининград
Расписание: По субботам в 09:00 кроме 29.04.23 и 03.05.23
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
Начало: По согласованию с туристом
«Также вас ждет экскурсия с дегустацией сыра и шоколада в семейной сыроварне Шаакендорф»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
Собрать янтарь, изучить курорты и по желанию заехать на дегустацию в сыроварню
Начало: по договорённости в Калининграде или Зеленоградске
«По желанию в конце экскурсии заедем на вкусную дегустацию сыра и шоколада на сыроварню Шаакен Дорф»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Курортный вояж: замки, сыр и казино
Из Калининграда - по самым интересным и вкусным местам в окрестностях Зеленоградска и Светлогорска
«Сыроварня «Шаакен Дорф» — производство с самой большой коллекцией сыров в регионе (около 6000 головок)»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1790015 215₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
- ЮЮлия5 июня 2024Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ССветлана4 июня 2024Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
- ТТатьяна3 июня 2024Очень понравилась экскурсия в сопровождении гида Кирилла. Очень увлекательно, с необычной трактовкой исторических фактов. Очень позитивно.
- ЕЕлена3 июня 2024Очень позитивная экскурсия, Дмитрий замечательный гид, любящий и знающий свой город и край, много интересного узнали, заглянули на дегустацию сыров, очень рекомендую!!!
- ЕЕгор3 июня 2024Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
- ЮЮлия3 июня 2024У нас был гид Дмитрий. Отличный рассказчик с чувством юмора! Однозначно советуем!
- ТТатьяна3 июня 2024Экскурсия была насыщена информацией(с небольшими забавными историями) Экскурсовод Дмитрий фанат своего дела. На все вопросы -прекрасный профессиональный ответ. Умеет работать с людьми
- ЕЕвгений2 июня 2024Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сыроварни»
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