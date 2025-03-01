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богатую историю, с которой как раз я с дочерью и поехали знакомиться. Кто-то выбирает экскурсию, чтоб получше узнать исторические факты, кто-то ждёт приключений, кто то ищет мистику, в этом месте переплетаются все эти три аспекта. Уход от экскурсионных штампов и полное погружение, и уже смотришь на форт не как на заброшку, а как на сооружение, повидавшее и пережившее несколько поколений людей, которые его строили, разрушали, снова строили и снова разрушали, жили в нем и погибали.

Огромное спасибо коменданту Форта 8 Олегу Генне. Время пролетело со скоростью мысли, настолько было интересно и увлекательно!

Обязательно вернемся ещё раз, вдруг в следующий раз повезёт встретить приведение, а чем черт не шутит, возьмёт и повезет)))