Еще в XX веке Кёнигсберг был немецким городом. Для обороны немцы строили оборонительные сооружения и форты. Во времена Второй мировой войны они также использовались.
Со мной вы прогуляетесь по форту «Фридрих Первый» и узнаете о военной истории города, разгадаете тайну «Янтарного кабинета» и, возможно, найдете клад.
Со мной вы прогуляетесь по форту «Фридрих Первый» и узнаете о военной истории города, разгадаете тайну «Янтарного кабинета» и, возможно, найдете клад.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииВы уже прогулялись по центру Калининграда, изучили историю города и познакомились с жизнью Канта, но все еще хотите узнать что-то интересное о городе? Приглашаю вас на увлекательную прогулку по немецким фортам. Вы узнаете, для чего были построены форты Кёнигсберга, как они устроены. Побываете на одном из фортов «Фридрих I». Сможете поучаствовать в поиске ценностей, спрятанных на форту немцами с 1939 по 1945 годы, и, кто знает, может вы тоже что-то найдёте. Что вас ожидает:• вы посетите места, которые не изменили своего облика со времён штурма Кёнигсберга в апреле 1945 г.;
- услышите рассказ о ценностях, которые находили здесь после войны;
- сделаете атмосферные фотографии в необычных локациях;
- пройдёте по тайным коридорам внутри форта;
- узнаете тайну «Янтарного кабинета». На экскурсии вы переместитесь из нашего времени в прошлое, когда в фортах кипела жизнь и происходили события исторического масштаба.
Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 1600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бронированные здания, потайные ходы в них
- Крепость форт
- Лабиринты внутри форта
- Места, где были найдены ценности
Что включено
- Сопровождение гида
- Осмотр форта №8 «Фридрих I»
- Участие в поиске ценностей на форте
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Форт 8 ул. Большая Окружная, п. Шоссейное
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Вам понадобится фонарик
- Можно использовать налобный или телефонный. Нужна удобная обувь
- Кроссовки или резиновые полусапожки
- Чтобы не бояться испачкаться. Одежда спортивная и теплая
- Шапка и перчатки обязательны
- Так как в фортах прохладно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 132 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
H
Hi+79777
1 мар 2025
М
Мария
21 фев 2025
Почти две недели прошло как мы вернулись домой и вот только руки дошли написать отзыв. Отдыхали с подругой, случайно узнали про Форты. Забронировали вечернюю экскурсию и ещё пребываем под положительными
И
Игорь
9 фев 2025
Необычная экскурсия, много новой информации. Благодарность Олегу и Александру за трепетное отношение к истории. Маршрут интересный, подача информации не тривиальная. Вернемся для осмотра следующих фортов.
Д
Дмитрий
4 фев 2025
Посещали эту экскурсию вдвоем с супругой, получилось так что мы были вдвоем и все внимание экскурсовода Олега Евгенивича Генне было сфокусировано на нас. Подача информации классная, так как происходит в
В
Василий
31 дек 2024
Захватывающие приключения в формате экскурсии, Олег грамотный гид, интересная подача информации, уникальная локация.
В
Виктория
14 ноя 2024
Если бы можно было поставить 10, то поставила бы 10!
Когда мы с семьёй ехали на эту экскурсию, я даже не думала, что нам предстоит настоящее путешествие по катакомбам Форта с
Когда мы с семьёй ехали на эту экскурсию, я даже не думала, что нам предстоит настоящее путешествие по катакомбам Форта с
М
Михаил
10 ноя 2024
Эксклюзивная экскурсия для желающих увидеть боевой форт в его первозданном виде. Комендант Форта8 «Фридрих I» Олег Генне устроит незабываемый тур по объекту.
Рекомендую!
Рекомендую!
Е
Елена
7 ноя 2024
В очередной раз прилетев в Калининград
стала искать неординарную, нетипичную, совсем не экскурсионную экскурсию и…
мой выбор пал на "Сокровища Фортов Кёнигсберга".
Форт 8 Король Фридрих I, один из 15-ти фортов Калининграда имеет
стала искать неординарную, нетипичную, совсем не экскурсионную экскурсию и…
мой выбор пал на "Сокровища Фортов Кёнигсберга".
Форт 8 Король Фридрих I, один из 15-ти фортов Калининграда имеет
П
Павел
31 авг 2024
Очень понравилось - приехали с женой и ребёнком. Гид рассказал много интересных фактов о форте и провёл экскурсию показав все самые интересные места. Очень атмосферно - советую.
Берите удобную обувь и закрытую одежду обязательно
Берите удобную обувь и закрытую одежду обязательно
Т
Татьяна
26 авг 2024
Здравствуйте. Пламенный привет с г. Александров Владимирской области, с резиденции Ивана Грозного. Олег с Александром знакомили нас с историей Форта 8. Экскурсия получилась очень увлекательной, Форт как-будто оживает с такими
А
Александра
2 авг 2024
город Санкт-Петербург, кодовое слово «лисий нос», огромное спасибо за невероятные эмоции и впечатления, которые мы получили от экскурсии! Олег просто чудо рассказчик, отличное чувство юмора, классная подача материала и информации! Всем советуем, это просто восторг и память даже на года!!
2023 году были на 8 Форте, а в 2024 вернулись и не пожалели, ещё посетили вечернюю прогулку по 2 Форту.
КЛАСС!!!
2023 году были на 8 Форте, а в 2024 вернулись и не пожалели, ещё посетили вечернюю прогулку по 2 Форту.
КЛАСС!!!
О
Ольга
30 июл 2024
Очень интересная была экскурсия по форту 8. А потом гид Олег ещё довёз до форта 11, и там тоже провёл экскурсию. Спасибо большое) привет из г. Владимира))
Б
Богдана
28 июл 2024
Посетили данный форт в сопровождении гида Олега! Очень захватывающе и увлекательно! Нам рассказали об устройстве форта и особенностях. У форта богатая история и это ощущается. Большое спасибо за интересную и информативную экскурсию! Успехов вам в вашем деле! Привет из Сыктывкара)
М
Марина
16 июл 2024
Форт 8 оставил массу впечатлений, скорее даже не сам форт, а наши гиды- Олег Генне и его коллега Александр! Эти ребята знают свое дело, очень многое сделали для того, чтобы
И
Илюза
10 июл 2024
Была на экскурсии в форте № 8 28.06.2024. Была одна, другие участники видимо не добрались)). Не смотря на это, экскурсия была поведена, практически индивидуальная! Очень интересно. Олег энтузиаст своего дела,
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