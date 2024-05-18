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и расскажет всё о Дёнхоффе, о могучем военном кирпичном форте, части защитного крепостного пояса вокруг Кёнигсберга, почти полностью сохранившемся за свои 143 года до сегодняшних дней. Сейчас это частный форт, с ухоженной зелёной территорией и милыми ушастиками. При входе сохранен оригинальный герб форта, а далее множество интересных помещений, коридоров, лестниц, умных хозяйственных решений, наблюдательных позиций, огнестрельных точек, тонны кирпича над головой в определенном архитектурном стиле. Есть чем полюбоватьсь, восхититься, есть что послушать и потом рассказать своим близким. Денис, спасибо Вам, эта встреча останется в наших сердцах! Море эмоций)