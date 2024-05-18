Экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям

Узнать, почему форт пригодился 1 раз за 143 года существования, и выяснить другие интересные детали
Вас ждёт насыщенная авторская экскурсия.

Как гид-экскурсовод и действующий сотрудник форта, я профессионально погружу вас в мир фортификации Кёнигсберга конца 19 века.

Индивидуальный формат программы, без спешки и суеты, позволит вам по-настоящему прочувствовать атмосферу этого исторического места.
5
7 отзывов
Экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям
Экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям
Экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы отправитесь за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — форта № 11 «Дёнхофф»
  • Поймёте устройство и функциональность строения
  • Я покажу, где располагались казармы, колодец и кухня

Лёгким и доступным языком расскажу:

  • Что такое форт, зачем и как он появился
  • Какую роль играли форты в городе Кёнигсберге и пригодились ли они
  • Как сооружение использовалось после войны и какая у него судьба в настоящее время
  • Какие архитектурные решения принимались при его строительстве и как он послужил немецкой армии во время ВОВ

После экскурсии вы можете остаться в форте, перекусить или выпить кофе, пострелять в тире, поиграть с кроликами — их на территории очень много, поэтому не забудьте морковку. 🙂

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет
  • Одевайтесь теплее. В форте может быть прохладно для вас.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У форта «Дёнхофф»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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И
18 мая 2024
Хочу поблагодарить Дениса за потрясающую экскурсию по форту № 11 "Дëнхофф", за полное погружение в историю и созданную атмосферу!
к
17 мая 2024
Прекрасная экскурсия! Спасибо Денису за интересный доступный рассказ. Экскурсия была динамичная и увлекательная. Однозначно рекомендуем

Команда Балтики из Санкт-Петербурга🍻
Прекрасная экскурсия! Спасибо Денису за интересный доступный рассказ. Экскурсия была динамичная и увлекательная. Однозначно рекомендуем
Galina
15 мая 2024
Огромное спасибо Денис за прекрасное путешествие по форту 11 Дёнхофф. Отлично знает историю, доступно преподносит материал не только взрослым, но и детям, умеет заинтересовать беседой.
Огромное спасибо Денис за прекрасное путешествие по форту 11 Дёнхофф. Отлично знает историю, доступно преподносит материалОгромное спасибо Денис за прекрасное путешествие по форту 11 Дёнхофф. Отлично знает историю, доступно преподносит материал
Анна
27 апр 2024
Неимоверно интересная экскурсия, Денис сумел заинтересовать и взрослых,и детей. Вместе с Денисом прикоснулись к истории, запомнится надолго.
Вероника
26 апр 2024
Час назад закончилась экскурсия, а мы до сих пор под впечатлением от этого удивительного сооружения, которому 143 года. Конечно этому способствовал рассказ нашего замечательного гида Дениса, его преданность истории Калининграда
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и особенно фортам поразила. Денис полностью погрузил нас в атмосферу того времени, с такой любовью показал нам все интересные приспособления и механизмы, что мы не заметили, как пролетели 2 часа. Денис, еще раз спасибо огромное за Вашу преданность своему делу!

С
8 апр 2024
Друзья, если вы хотите перенестись в прошлое, в котором гений инженерной мысли позволил сделать город потенциально неприступным, тогда вам к Денису. Он возьмёт вас в свой двухчасовой "военный поход", покажет
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и расскажет всё о Дёнхоффе, о могучем военном кирпичном форте, части защитного крепостного пояса вокруг Кёнигсберга, почти полностью сохранившемся за свои 143 года до сегодняшних дней. Сейчас это частный форт, с ухоженной зелёной территорией и милыми ушастиками. При входе сохранен оригинальный герб форта, а далее множество интересных помещений, коридоров, лестниц, умных хозяйственных решений, наблюдательных позиций, огнестрельных точек, тонны кирпича над головой в определенном архитектурном стиле. Есть чем полюбоватьсь, восхититься, есть что послушать и потом рассказать своим близким. Денис, спасибо Вам, эта встреча останется в наших сердцах! Море эмоций)

Друзья, если вы хотите перенестись в прошлое, в котором гений инженерной мысли позволил сделать город потенциальноДрузья, если вы хотите перенестись в прошлое, в котором гений инженерной мысли позволил сделать город потенциальноДрузья, если вы хотите перенестись в прошлое, в котором гений инженерной мысли позволил сделать город потенциально
И
8 мар 2024
Великолепное путешествие по форту запомнится нам надолго! Эрудиция гида Дениса заслуживает самых высших похвал, как и его увлеченность историей своего края. Очень довольны и впечатлены! Спасибо!

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