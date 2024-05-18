Вас ждёт насыщенная авторская экскурсия.
Как гид-экскурсовод и действующий сотрудник форта, я профессионально погружу вас в мир фортификации Кёнигсберга конца 19 века.
Индивидуальный формат программы, без спешки и суеты, позволит вам по-настоящему прочувствовать атмосферу этого исторического места.
Как гид-экскурсовод и действующий сотрудник форта, я профессионально погружу вас в мир фортификации Кёнигсберга конца 19 века.
Индивидуальный формат программы, без спешки и суеты, позволит вам по-настоящему прочувствовать атмосферу этого исторического места.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы отправитесь за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — форта № 11 «Дёнхофф»
- Поймёте устройство и функциональность строения
- Я покажу, где располагались казармы, колодец и кухня
Лёгким и доступным языком расскажу:
- Что такое форт, зачем и как он появился
- Какую роль играли форты в городе Кёнигсберге и пригодились ли они
- Как сооружение использовалось после войны и какая у него судьба в настоящее время
- Какие архитектурные решения принимались при его строительстве и как он послужил немецкой армии во время ВОВ
После экскурсии вы можете остаться в форте, перекусить или выпить кофе, пострелять в тире, поиграть с кроликами — их на территории очень много, поэтому не забудьте морковку. 🙂
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет
- Одевайтесь теплее. В форте может быть прохладно для вас.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У форта «Дёнхофф»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 2101 туриста
Меня зовут Денис, я гид-экскурсовод в форте № 1 «Штайн», а также в Форте № 11 «Дёнхофф». Являюсь дипломированным специалистом с образованием в сфере туризма. С ранних лет живу вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
18 мая 2024
Хочу поблагодарить Дениса за потрясающую экскурсию по форту № 11 "Дëнхофф", за полное погружение в историю и созданную атмосферу!
к
карина
17 мая 2024
Прекрасная экскурсия! Спасибо Денису за интересный доступный рассказ. Экскурсия была динамичная и увлекательная. Однозначно рекомендуем
Команда Балтики из Санкт-Петербурга🍻
Команда Балтики из Санкт-Петербурга🍻
Galina
15 мая 2024
Огромное спасибо Денис за прекрасное путешествие по форту 11 Дёнхофф. Отлично знает историю, доступно преподносит материал не только взрослым, но и детям, умеет заинтересовать беседой.
Анна
27 апр 2024
Неимоверно интересная экскурсия, Денис сумел заинтересовать и взрослых,и детей. Вместе с Денисом прикоснулись к истории, запомнится надолго.
Вероника
26 апр 2024
Час назад закончилась экскурсия, а мы до сих пор под впечатлением от этого удивительного сооружения, которому 143 года. Конечно этому способствовал рассказ нашего замечательного гида Дениса, его преданность истории Калининграда
С
Светлана
8 апр 2024
Друзья, если вы хотите перенестись в прошлое, в котором гений инженерной мысли позволил сделать город потенциально неприступным, тогда вам к Денису. Он возьмёт вас в свой двухчасовой "военный поход", покажет
И
Игорь
8 мар 2024
Великолепное путешествие по форту запомнится нам надолго! Эрудиция гида Дениса заслуживает самых высших похвал, как и его увлеченность историей своего края. Очень довольны и впечатлены! Спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
19 июня в 22:00
23 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000₽ за человека