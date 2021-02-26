1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает Форт Денхофф. Вы посетите самый хорошо сохранившийся форт Кёнигсберга, узнаете о его прошлом, настоящем и погуляете по таинственным подземным лабиринтам. Старинные городские ворота. Вы увидите Королевские, Росгартенские и Фридландские ворота. Услышите, какую функцию они выполняют сегодня и сколько ворот окружало Кёнигсберг в былые времена. Башни, казармы и бастионы. Мы покажем величественные бастионы Обертайх и Грольман, казарму Кронпринц, башни Врангеля и Дона. А также раскроем их значение в истории 📖 города. Организационные детали
Входные билеты 🎫 в форт Денхофф не включены в стоимость: 300 рублей взрослые, 150 рублей школьники, студенты и пенсионеры.
Начало и место завершения
🚩 в одном из 6 мест в Калининграде на выбор
Экскурсия проводится в понедельник, среду и субботу в 09:30 Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
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Не плохая экскурсия. С погодой не повезло. Гид молодец! С собакой разрешили.
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