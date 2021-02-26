1 отзыв оставили туристы

Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»

Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города

5
1 отзыв
Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Калининграда
В группе до 30 человек вы проедете по ключевым местам города-крепости и услышите, как складывалась история 📖 Кёнигсберга от основания до штурма.

Рассмотрите сохранившиеся ворота, остановитесь у круглой башни Дона на берегу Верхнего озера и пройдете по загадочным подземным лабиринтам форта №11 Денхофф.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 950 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»

Что вас ожидает

  • Форт Денхофф. Вы посетите самый хорошо сохранившийся форт Кёнигсберга, узнаете о его прошлом, настоящем и погуляете по таинственным подземным лабиринтам.
  • Старинные городские ворота. Вы увидите Королевские, Росгартенские и Фридландские ворота. Услышите, какую функцию они выполняют сегодня и сколько ворот окружало Кёнигсберг в былые времена.
  • Башни, казармы и бастионы. Мы покажем величественные бастионы Обертайх и Грольман, казарму Кронпринц, башни Врангеля и Дона. А также раскроем их значение в истории 📖 города.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в форт Денхофф не включены в стоимость: 300 рублей взрослые, 150 рублей школьники, студенты и пенсионеры.

Начало и место завершения
🚩 в одном из 6 мест в Калининграде на выбор
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»

Экскурсия проводится в понедельник, среду и субботу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
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1 отзыв оставили туристы

26 фев 2021
Не плохая экскурсия. С погодой не повезло. Гид молодец! С собакой разрешили.

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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