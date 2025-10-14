Гурьевск и замок XIV века

В городе-спутнике Калининграда вы посетите замок Нойхаузен. Здесь, в самом сердце региона, переплетаются захватывающие легенды о рыцарях, романтические истории и трагические драмы. Вы узнаете историю любви герцога Альбрехта и Анны Марии и полюбуетесь пейзажами.

Посёлок Тургенево и старинная кирха

Заглянем в кирху Гросс Легиттен — монументальное здание из валунов и кирпича. Оно окутано тайной, хоть внутренние убранства и скромны. Вы услышите, как с этим местом связана племянница Наполеона Бонапарта и что за странная скульптура красуется на стене кирхи.

Полесск и балтийская Венеция

В этом городе на воде есть всё, что и в любом европейском провинциальном городке: замок-крепость, рыночная площадь, пивоварня, здание администрации, учебные заведения и узенькие улочки, уложенные брусчаткой. Но самым важным во все времена было рыболовство — основное занятие местных жителей, о котором мы поговорим.

Посёлок Заливино и маяк

Где рыбаки, там и маяки. Вы изучите старинный маяк Риндерорт — символ верного пути и надежды. По желанию зайдёте внутрь, чтобы осмотреть комнату смотрителя и подняться по лестнице на самый верх. А также заглянете в музей «Дом рыбака», где представлены экспозиции об истории рыболовства на Куршском заливе. Эксклюзивно в рамках экскурсии мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года. В бастионе нас ждет: - комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана - посещение и экскурсия по Объекту #13 в бастионе (для наших путешественников бесплатно, посещение отдельно от экскурсии 500 руб/чел) - свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов *При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен