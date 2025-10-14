Мы приглашаем вас в путешествие по нашему краю, когда-то прусской Венеции, — это земля озёр, рек и каналов.
Вы посетите рыцарский замок XIV века, проедете живописными дорогами бывшей Земландии, где слышался звон мечей и топот конницы.
В Полесске пересечёте реку Дейму по Орлиному мосту и увидите старый маяк на берегу Куршского залива.
Описание экскурсии
Гурьевск и замок XIV века
В городе-спутнике Калининграда вы посетите замок Нойхаузен. Здесь, в самом сердце региона, переплетаются захватывающие легенды о рыцарях, романтические истории и трагические драмы. Вы узнаете историю любви герцога Альбрехта и Анны Марии и полюбуетесь пейзажами.
Посёлок Тургенево и старинная кирха
Заглянем в кирху Гросс Легиттен — монументальное здание из валунов и кирпича. Оно окутано тайной, хоть внутренние убранства и скромны. Вы услышите, как с этим местом связана племянница Наполеона Бонапарта и что за странная скульптура красуется на стене кирхи.
Полесск и балтийская Венеция
В этом городе на воде есть всё, что и в любом европейском провинциальном городке: замок-крепость, рыночная площадь, пивоварня, здание администрации, учебные заведения и узенькие улочки, уложенные брусчаткой. Но самым важным во все времена было рыболовство — основное занятие местных жителей, о котором мы поговорим.
Посёлок Заливино и маяк
Где рыбаки, там и маяки. Вы изучите старинный маяк Риндерорт — символ верного пути и надежды. По желанию зайдёте внутрь, чтобы осмотреть комнату смотрителя и подняться по лестнице на самый верх. А также заглянете в музей «Дом рыбака», где представлены экспозиции об истории рыболовства на Куршском заливе. Эксклюзивно в рамках экскурсии мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года. В бастионе нас ждет: - комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана - посещение и экскурсия по Объекту #13 в бастионе (для наших путешественников бесплатно, посещение отдельно от экскурсии 500 руб/чел) - свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов *При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Нойхаузен в Гурьевске
- Кирха Гросс Легиттен в Тургенево
- Полесск
- Маяк в Заливино
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Посещение Бастиона / «Обертайх/» + бесплатная дегустация марципана
Что не входит в цену
- Вход в кирху Гросс Легиттен - 100 руб. /чел.
- Посещение маяка (по желанию) - 200 руб. /взрослые, 150 руб. /льготные
- Посещение замка Нойхаузен - 600р//чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Черняховского, 4Б, ориентир - Сбербанк
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
14 окт 2025
Вообще не понятно что это было. Прокатились на автобусе называется. К экскурсоводу нет вопросов, все рассказала. Но считаю что экскурсия по данному направлению бессмысленна. Плюс на «маяке» час гуляешь, там от силы 30 мин достаточно. В замок за 500 руб не стоит ходить, там смотреть нечего за такие то деньги. И в кирху я тоже не стала бы заходить.
Е
Елена
10 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Потрясающий экскурсовод Елена!!! Осень интересно рассказывала на протяжении всей экскурсии! Большое спасибо!
Ю
Юлия
6 окт 2025
А
Алена
15 сен 2025
Экскурсия заняла у нас всего 6 часов. Она автобусно- пешеходная, легкая, не надо много ходить. Прекрасный гид Елена, по пути знакомила нас с историей тех мест, где мы побывали. А
В
Валерия
7 сен 2025
Замок спас!!! Он прекрасен. И,слава богу,реставрируется! Без кирхи я бы не расстроилась. Приятное пространство на территории маяка!!! И,да,в описании не было ни слова про доп. платежи. Учтите,пожалуйста!
Е
Евгения
30 авг 2025
E
Evgeniya
30 авг 2025
А
Анжелика
25 авг 2025
Спасибо за экскурсию, было очень интересно и познавательно! Немного не хватило времени погулять по территории маяка, там очень атмосферно и можно любоваться бакланами, отдыхающими на волнорезе, кормить уток и наслаждаться пирожками в домике рыбака, подняться на маяк и подышать свежим морским воздухом. Вот бы было здорово, если бы посещение маяка было немного подольше))).
К
Карпова
23 авг 2025
Спасибо гиду Лены, все было очень интересно, особенно понравился замок, в рыбном домике очень вкусные пирожки, хотелось бы еще что-нибудь из рыбы Экскурсия очень понравилась
Е
Елена
2 авг 2025
Все понравилось, спасибо большое.
А
Анатолий
2 авг 2025
А
Анастасия
25 июл 2025
Отличная экскурсия, хватило и информации, и впечатлений. Понравилась чёткая организация и тайминг, нигде не нагоняли и не спешили, но и ничего не пропускали. Очень впечатлило Заливино, маяк, природа, филиал Музея Мирового океана. Хочу вернуться туда ещё раз. Замок Нойхгаузен, на мой взгляд, можно пропустить. Гида Ирину благодарю, равнодушным не оставила никого.
Н
Наталья
9 июл 2025
Замечательная экскурсия и отличный экскурсовод!
Ш
Шагеновна
21 июн 2025
Прекрасный экскурсовод, кот. любит своё дело. Чудесный замок!
Г
ГАСПАРЯН
21 июн 2025
