1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
999900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
от 1037934₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Сегодня в 15:55
Завтра в 15:55
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
В тренде
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
14 июля в 09:00
21 июля в 09:00
21661 950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18771 690₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Увлекательная групповая экскурсия по Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе. Откройте для себя ключевые достопримечательности города
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
999900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Путешествие по старинной европейской провинции. Посетите Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба, насладитесь историей и архитектурой Восточной Пруссии
Начало: В одной из 6 точек в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник в 09:00
8 июля в 09:00
15 июля в 09:00
23222 090₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
17661 590₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Куршская коса и Зеленоградск: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир природных чудес Калининградской области, открывая тайны танцующего леса и песчаных дюн
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13881 250₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16661 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
888800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
В тренде
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:30
888800₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
Сегодня в 06:00
Завтра в 14:00
1333310 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1933317 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
21001 890₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
80007 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других
Начало: На площади Победы
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1000900₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
В тренде
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
8 июля в 22:00
10 июля в 22:00
25002 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
Сегодня в 01:30
8 июля в 00:00
25002 250₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
8 июля в 09:00
13 июля в 09:00
12111 090₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
9 июля в 22:00
11 июля в 22:00
25002 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
1299012 341₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800016 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
45004 050₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
10 июля в 14:00
17 июля в 14:00
20001 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
Завтра в 09:00
9 июля в 08:30
от 40003 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Путешествие в мир песчаных дюн и прогулка по городу-курорту
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
1333312 667₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
14991 350₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Вдохновляющий Амалиенау: экскурсия по историческому району Калининграда
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 14:45, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
888800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу приморских городков Янтарного и Светлогорска, узнайте об их истории и насладитесь отдыхом на лучших пляжах Калининграда
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16661 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
27502 200₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Уникальная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску без толп
Откройте тайны Куршской косы и Зеленоградска без лишней суеты и толп туристов, наслаждаясь спокойствием и красотой
Начало: Ул. Черняховского 4Б и другие точки на выбор
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16551 490₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
42503 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
8 июля в 09:30
10 июля в 09:00
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
от 37773 399₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25552 300₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 17001 530₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 33002 970₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июля 2024Отличная экскурсия! Большое спасибо экскурсоводу Акиму за профессионализм,за интереснейшее погружение в историю города!
- ККатерина4 июля 2024Все прошло прекрасно, были. С ребенком 10 лет. Все посмотрели, было интересно
- ААнна4 июля 2024Прекрасный гид Евгений доступно и с юмором рассказывает историю Балтийска и Балтийской косы. Смело всем рекомендую! Не понимаю отрицательных отзывов.
- ИИрина4 июля 2024Выражаем большую благодарность Федору за прекрасную экскурсию,которая прошла на одном дыхании, мы даже не заметили как пролетело время, насколько это
- ННаталья4 июля 2024Гид Аким! Спасибо большое за прекрасную познавательную экскурсию, очень приятная подача материала. Было очень здорово!!!!
- ЕЕлизавета4 июля 2024Очень классная экскурсия, с погружением в историю через местную кухню. Спасибо большое Ларисе за интересные рассказы и насыщенную, вкусную программу
- ТТатьяна4 июля 2024Спасибо Анне за экскурсию! Легко, непринужденно, познавательно!
- ГГалина4 июля 2024Хорошая экскурсия. Информация доводится в интересной и доступной форме.
- ААнна4 июля 2024Экскурсия замечательная и интересная! Спасибо😁
- ЕЕкатерина4 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Интересный экскурсовод. Интересная экскурсия. Рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Со скидкой»
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