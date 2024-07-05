Со скидкой – экскурсии в Калининграде

Найдено 101 экскурсия в категории «Со скидкой» в Калининграде, цены от 765 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
3 часа
417 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
999900 за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
732 отзыва
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1055950 за человека
Дух старого Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
1774 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
от 1037934 за человека
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
482 отзыва
Популярное предложение
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Сегодня в 15:55
Завтра в 15:55
1055950 за человека
Советск и Неман с дегустацией сыров
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
83 отзыва
В тренде
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
14 июля в 09:00
21 июля в 09:00
21661 950 за человека
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
474 отзыва
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18771 690 за человека
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
4 часа
55 отзывов
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Увлекательная групповая экскурсия по Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе. Откройте для себя ключевые достопримечательности города
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
999900 за человека
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
13 отзывов
Популярное предложение
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Путешествие по старинной европейской провинции. Посетите Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба, насладитесь историей и архитектурой Восточной Пруссии
Начало: В одной из 6 точек в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник в 09:00
8 июля в 09:00
15 июля в 09:00
23222 090 за человека
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1387 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
17661 590 за человека
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4820 отзывов
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
16551 490 за человека
На автобусе к Куршской косе и Зеленоградску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
755 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир природных чудес Калининградской области, открывая тайны танцующего леса и песчаных дюн
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13881 250 за человека
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
218 отзывов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16661 500 за человека
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
492 отзыва
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
888800 за человека
Калининград на одном дыхании
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
961 отзыв
В тренде
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:30
888800 за человека
Ваш идеальный день на Куршской косе
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
162 отзыва
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
Сегодня в 06:00
Завтра в 14:00
1333310 000 за всё до 4 чел.
Тёплая прогулка по Куршской косе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1933317 400 за всё до 6 чел.
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
249 отзывов
Популярное предложение
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
21001 890 за человека
Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
118 отзывов
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
80007 200 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
39 отзывов
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других
Начало: На площади Победы
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1000900 за человека
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
226 отзывов
В тренде
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
8 июля в 22:00
10 июля в 22:00
25002 000 за человека
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
111 отзывов
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
Сегодня в 01:30
8 июля в 00:00
25002 250 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
243 отзыва
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
8 июля в 09:00
13 июля в 09:00
12111 090 за человека
Таинственный мир Куршской косы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Мистика ночного форта № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
71 отзыв
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
9 июля в 22:00
11 июля в 22:00
25002 000 за человека
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
2000018 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
255 отзывов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
1299012 341 за всё до 4 чел.
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800016 200 за всё до 4 чел.
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
65 отзывов
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2000018 000 за всё до 4 чел.
Калининград - переплетение эпох
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
98 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
45004 050 за всё до 8 чел.
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
48 отзывов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
10 июля в 14:00
17 июля в 14:00
20001 800 за человека
Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
147 отзывов
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
Завтра в 09:00
9 июля в 08:30
от 40003 600 за всё до 6 чел.
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Куршская коса и уютный Зеленоградск
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Путешествие в мир песчаных дюн и прогулка по городу-курорту
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
1333312 667 за всё до 4 чел.
Калининград: самый смак за 3 часа
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2400 отзывов
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
1055950 за человека
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
222 отзыва
Популярное предложение
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
14991 350 за человека
Вдохновляющий Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
328 отзывов
Вдохновляющий Амалиенау: экскурсия по историческому району Калининграда
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 14:45, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
888800 за человека
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
121 отзыв
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу приморских городков Янтарного и Светлогорска, узнайте об их истории и насладитесь отдыхом на лучших пляжах Калининграда
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16661 500 за человека
Мистический Кёнигсберг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
287 отзывов
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
27502 200 за человека
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
3694 отзыва
Уникальная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску без толп
Откройте тайны Куршской косы и Зеленоградска без лишней суеты и толп туристов, наслаждаясь спокойствием и красотой
Начало: Ул. Черняховского 4Б и другие точки на выбор
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16551 490 за человека
В мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
596 отзывов
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
42503 400 за человека
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
118 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
8 июля в 09:30
10 июля в 09:00
16551 490 за человека
По морским городам: Светлогорск, Балтийск, Янтарный и Филинская бухта
скидка
10%
Групповая
9 часов
1154 отзыва
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
от 37773 399 за человека
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
131 отзыв
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25552 300 за человека
Янтарный, Светлогорск с посещением янтарного производства
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1318 отзывов
Янтарный, Светлогорск с посещением янтарного производства
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 17001 530 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
247 отзывов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 33002 970 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. На двухэтажном автобусе - по Калининграду
  2. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  3. Дух старого Кёнигсберга
  4. Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
  5. Советск и Неман с дегустацией сыров
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Со скидкой" можно забронировать 101 экскурсию от 765 до 23 400 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 27818 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 101 экскурсии в Калининграде на 2024 год по теме «Со скидкой», 27818 ⭐ отзывов, цены от 765₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам