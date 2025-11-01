Экскурсия по Калининграду и его окрестностям - это возможность увидеть рыцарский замок Нойхаузен и старинный маяк Риндерорт. Путешествие включает посещение города Полесска, где можно полюбоваться узкими улочками и рыночной площадью. В Гурьевске откроются тайны любви герцога Альбрехта и Анны Марии. Кирха Гросс Легиттен в Тургенево удивит своей архитектурой и историей. Не упустите шанс посетить Бастион Обертайх и насладиться дегустацией кёнигсбергского марципана

Описание экскурсии

Гурьевск и замок 14 века

В городе-спутнике Калининграда вы посетите замок Нойхаузен. Здесь, в самом сердце региона, переплетаются захватывающие легенды о рыцарях, романтические истории и трагические драмы. Вы узнаете историю любви герцога Альбрехта и Анны Марии и полюбуетесь пейзажами.

Посёлок Тургенево и старинная кирха

Заглянем в кирху Гросс Легиттен — монументальное здание из валунов и кирпича. Оно окутано тайной, хоть внутренние убранства и скромны. Вы услышите, как с этим местом связана племянница Наполеона Бонапарта и что за странная скульптура на стене кирхи.

Полесск и балтийская Венеция

В этом городе на воде есть всё, что и в любом европейском провинциальном городке: замок-крепость, рыночная площадь, пивоварня, здание администрации, учебные заведения и узенькие улочки, уложенные брусчаткой. Но самым важным во все времена было рыболовство — основное занятие местных жителей, которое мы обсудим.

Посёлок Заливино и маяк

Где рыбаки, там и маяки. Вы изучите старинный маяк Риндерорт — символ верного пути и надежды. По желанию зайдёте внутрь — осмотрите комнату смотрителя и подниметесь по лестнице на самый верх. А также заглянете в музей «Дом рыбака», где представлены экспозиции об истории рыболовства на Куршском заливе.

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали