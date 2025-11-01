Тайны тевтонских замков и балтийских маяков (из Калининграда)
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замки и маяки Калининграда. Узнайте легенды и истории, которые скрывают эти древние стены
Экскурсия по Калининграду и его окрестностям - это возможность увидеть рыцарский замок Нойхаузен и старинный маяк Риндерорт.
Путешествие включает посещение города Полесска, где можно полюбоваться узкими улочками и рыночной площадью. В Гурьевске откроются тайны любви герцога Альбрехта и Анны Марии. Кирха Гросс Легиттен в Тургенево удивит своей архитектурой и историей. Не упустите шанс посетить Бастион Обертайх и насладиться дегустацией кёнигсбергского марципана
В городе-спутнике Калининграда вы посетите замок Нойхаузен. Здесь, в самом сердце региона, переплетаются захватывающие легенды о рыцарях, романтические истории и трагические драмы. Вы узнаете историю любви герцога Альбрехта и Анны Марии и полюбуетесь пейзажами.
Посёлок Тургенево и старинная кирха
Заглянем в кирху Гросс Легиттен — монументальное здание из валунов и кирпича. Оно окутано тайной, хоть внутренние убранства и скромны. Вы услышите, как с этим местом связана племянница Наполеона Бонапарта и что за странная скульптура на стене кирхи.
Полесск и балтийская Венеция
В этом городе на воде есть всё, что и в любом европейском провинциальном городке: замок-крепость, рыночная площадь, пивоварня, здание администрации, учебные заведения и узенькие улочки, уложенные брусчаткой. Но самым важным во все времена было рыболовство — основное занятие местных жителей, которое мы обсудим.
Посёлок Заливино и маяк
Где рыбаки, там и маяки. Вы изучите старинный маяк Риндерорт — символ верного пути и надежды. По желанию зайдёте внутрь — осмотрите комнату смотрителя и подниметесь по лестнице на самый верх. А также заглянете в музей «Дом рыбака», где представлены экспозиции об истории рыболовства на Куршском заливе.
Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном 50-местном автобусе
Дополнительно оплачивается: вход в кирху Гросс Легиттен — 100 ₽ за чел., посещение замка Нойхаузен — 500 ₽/чел. посещение маяка (по желанию) — 200 ₽ взрослые, 150 ₽ льготные
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 113068 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает.
На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
А
Алла
1 ноя 2025
Спасибо большое за интересную увлекательную и ненапряжную экскурсию!
З
Зимина
29 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании. Спасибо нашему экскурсоводу за интересный рассказ в течение всего пути. Всем рекомендую посетить эти места
Елена
24 окт 2025
Очень интересно гид Ирина рассказывает. Очень интересные объекты посетили. Всё супер. Рекомендуем!
Сидорова
17 окт 2025
Понравилось! В ожидании следующей классной экскурсии☺️
Т
Татьяна
17 окт 2025
Я даже не знаю, можно ли было рассказать об этих уголках Калининградской области лучше, чем рассказала нам Ирина сегодня. Как будто сам в прошлом побывал. Все интересно, не скучно. А места какие! Спасибо за возможность увидеть красоты вашего края!
Анастасия
15 окт 2025
Елена вообще лучшая. Я путешествовала одна, экскурсия очень понравилось. Вся организация, пунктуальность группы, водитель Сергей - всё на высшем уровне. Гид Елена знает очень много всего, по теме экскурсии и про Калининград и область в целом. Я получила такое наслаждение от этой экскурсии и от всего в целом. Даже яблочками угостили. Ну сказка, всем советую!
Н
Надежда
20 сен 2025
Гид Ирина знает своё дело, её рассказ полностью описывает исторические особенности объектов. Экскурсия прошла в размеренном темпе, без спешки и отдельное спасибо за время предоставленное на," чай с пирожками".
Ольга
19 сен 2025
Отличная организация экскурсии, гид Ирина прекрасно владеет информацией, интересно рассказывает, из минимального материала умеет преподнести максимум фактов. Небольшое разочарование от того, что замок и кирха внутри практически пустые
Е
Екатерина
12 сен 2025
Очень интересная экскурсия! Потрясающий экскурсовод Елена, выражаем огромную благодарность за интересный рассказ. Экскурсия легкая, не перегруженная, при этом насыщена исторической информацией. Рекомендую!
Д
Дарья
12 сен 2025
Вторая экскурсия, организация и экскурсоводы на высоте! Спасибо!
А
Артём
6 сен 2025
Все было здорово! Рады, что появляются новые экскурсии на новые локации, рады были снова видеть Ирину)
Ю
Юрасова
5 сен 2025
Всё понравилось, рекомендую.
О
Оксана
15 авг 2025
Понравились все три объекта. Здорово, что удалось их восстановить.
Ольга
15 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Красивые места, здания. Ирина интересно рассказывала. Видно, что она хочет поделиться своими знаниями с нами. Очень здорово, что происходит возрождение исторических достопримечательностей, которые мы можем посетить и узнать про них