Программа

Замок 🏰 вальдов

Первый на нашем пути — замок 🏰 Вальдау, построенный на землях вальдов в XIII веке. Группа энтузиастов создала здесь два музея с редкими экспонатами со времен каменного века до наших дней. Вы раскроете прошлое этого места и узнаете, как жил и чем занимался в замке Петр I во время своего Великого Посольства в 1697 году. А еще попробуете отгадать, из какого дерева основатель музея Баринов вырезал скульптуры — ответ на загадку поможет запомнить историю замка!

Секреты замка Тапиау

На улочках старинного Тапиау – Гвардейска мы погрузимся в атмосферу Средневековья. Далее осмотрим орденский замок 🏰 Тапиау — он сохранился лучше всех в калининградской коллекции! Я расскажу о его дурной славе, о замке-тюрьме и современных попытках его «освобождения». Кроме того, открою тайну, где похоронен последний Великий магистр Тевтонского ордена.

Резиденция с орудиями пыток

Тенистые немецкие дороги-аллеи выведут нас к замку Шаакен с необычной планировкой. Мы спустимся в подвалы, где разместился музей 🖼 инквизиции — замковые экскурсоводы поделятся страшными повестями мрачного Средневековья. А рядом с замком вы посетите сыроварню, где делают сыр и шоколадные конфеты по старопрусским рецептам.

Замок 🏰 из новейшей истории 📖

Завершится экскурсия ⛳ замком Нессельбек, воссозданным архитекторами по старинным чертежам. В его стенах вы cможете попробовать свежесваренное фирменное пиво со знаменитыми немецкими колбасками, медовуху и другие блюда аутентичной кухни 🥧, а вечером, если будет желание, поучаствовать в рыцарском шоу.

Важная информация

Дополнительно можно осмотреть достопримечательности 🏛️ Зеленоградска – Кранца, замки Нойхаузен, Бранденбург, Таплакен, Лабиау, Рагнит, Инстербург, Георгенбург и другие.

Дополнительное время экскурсии 🧭 оплачивается 1200 руб. за один час.