Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена

2
1 отзыв
Сергей Н.
Сергей Н. – Гид из Калининграда
Мы соберем всю коллекцию замков Восточно-Прусского государства! Вы осмотрите музей 🖼 замка Вальдау и раскроете загадки замка-тюрьмы Тапиау, узнаете об орудиях инквизиции в замке Шаакен и распробуете немецкие блюда и пиво в современном замке Нессельбек, построенном по всем канонам рыцарской архитектуры.

Я поделюсь любопытными деталями о каждом из замков и расскажу хроники Тевтонского ордена.
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Экскурсия

9 500 ₽ за экскурсию

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Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена

Что вы увидите 🤩

  • Калининград
  • Низовье
  • Гвардейск
  • Некрасово
  • Орловка
Программа
Замок 🏰 вальдов
Первый на нашем пути — замок 🏰 Вальдау, построенный на землях вальдов в XIII веке. Группа энтузиастов создала здесь два музея с редкими экспонатами со времен каменного века до наших дней. Вы раскроете прошлое этого места и узнаете, как жил и чем занимался в замке Петр I во время своего Великого Посольства в 1697 году. А еще попробуете отгадать, из какого дерева основатель музея Баринов вырезал скульптуры — ответ на загадку поможет запомнить историю замка!
Секреты замка Тапиау
На улочках старинного Тапиау – Гвардейска мы погрузимся в атмосферу Средневековья. Далее осмотрим орденский замок 🏰 Тапиау — он сохранился лучше всех в калининградской коллекции! Я расскажу о его дурной славе, о замке-тюрьме и современных попытках его «освобождения». Кроме того, открою тайну, где похоронен последний Великий магистр Тевтонского ордена.
Резиденция с орудиями пыток
Тенистые немецкие дороги-аллеи выведут нас к замку Шаакен с необычной планировкой. Мы спустимся в подвалы, где разместился музей 🖼 инквизиции — замковые экскурсоводы поделятся страшными повестями мрачного Средневековья. А рядом с замком вы посетите сыроварню, где делают сыр и шоколадные конфеты по старопрусским рецептам.
Замок 🏰 из новейшей истории 📖
Завершится экскурсия ⛳ замком Нессельбек, воссозданным архитекторами по старинным чертежам. В его стенах вы cможете попробовать свежесваренное фирменное пиво со знаменитыми немецкими колбасками, медовуху и другие блюда аутентичной кухни 🥧, а вечером, если будет желание, поучаствовать в рыцарском шоу.
Важная информация
Дополнительно можно осмотреть достопримечательности 🏛️ Зеленоградска – Кранца, замки Нойхаузен, Бранденбург, Таплакен, Лабиау, Рагнит, Инстербург, Георгенбург и другие.
Дополнительное время экскурсии 🧭 оплачивается 1200 руб. за один час.
🚩 Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
🏁 Место завершения: Калининград, в удобном для вас месте
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Приятное общение.
Что не входит
  • Билеты в музеи и экскурсионное обслуживание (билет в музей Вальдау – 100 руб. с персоны и 300 руб. экскурсионное обслуживание с группы в замок Шаакен – 200 руб. и 50 руб. экскурсионное обслуживание с группы)
  • Обед
  • Сувениры.
Важная информация
  • Дополнительно можно осмотреть достопримечательности Зеленоградска - Кранца, замки Нойхаузен, Бранденбург, Таплакен, Лабиау, Рагнит, Инстербург, Георгенбург и другие.
  • Дополнительное время экскурсии оплачивается 1200 руб. за один час.
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Время проведения: Ежедневно в 9:30
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Н.
Сергей Н.
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