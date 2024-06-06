1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старинные калининградские маяки
Атмосферное путешествие к самым западным огням России
Начало: По договоренности
30 июня в 10:00
26 июля в 10:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
За 7 часов увидеть самобытные уголки региона и прикоснуться к его истории
17 июня в 10:00
18 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
Нескучное погружение в историю края - в декорациях малых городов Калининградской области
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Ездили с Дмитрием по замкам и получили большое удовольствие! Дмитрий прекрасный рассказчик, который не просто много знает (а это так!),
- ООльга14 мая 2024Большое спасибо Диане за познавательную экскурсию. Диана географ, очень интересно рассказывает историю города и края. Мы узнали много нового о
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия! Рекомендую! И, ещё, повезло с погодой.
- ВВадим13 мая 2024Экскурсия понравилась, Дмитрий нашёл подход даже к малышке. С удовольствием ещё раз вернёмся в Гвардейск посмотреть на реконструированный замок. Тайминг очень чёткий - ничего не ждали, никуда не опоздали.
- ООльга5 мая 2024Мария открыла для нас Полесье и прекрасных людей - Инессу и Александра, являющихся достоянием Калининградской области, потому что эти люди
- ООльга5 мая 2024Не смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу и состоянию, нам очень понравилась
- ББелла4 мая 2024Диана замечательный рассказчик, отлично знает и очень любит свой край, легко находит общий язык с собеседниками. Кроме того, она готова
- ЛЛилия1 мая 2024Интересный маршрут, необычный. За один день посмотрели несколько городов, побывали на конезаводе и увидели великолепную фреску. Сергей профессионал своего дела. Единственное пожелание, в длительные экскурсии включать санитарные остановки)
- ААлексей1 мая 2024Сергей, очень увлеченный специалист, с чувством юмора, много интересной информации получили на экскурсии, но этой информацией нас не перегружали, были
- ТТатьяна11 января 2024Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20, если не холоднее, потом
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Нойхаузен»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Нойхаузен" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 990 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 245 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Замок Нойхаузен», 245 ⭐ отзывов, цены от 5990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август