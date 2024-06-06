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подстроиться по времени, и немного изменить маршрут под желания туристов. В нашем случае, когда папа сказал спросил про линию укреплений Лабиау, находящуюся недалеко от Полесска - Диана специально для нас туда завезла, причем показала не только дот, но и замечательную реставрируемую немецкую пивоварню. Пивоварня внезапно оказалась открытой (ранее, по словам гида, она работала только по выходным), поэтому у нас бонусом случилась экскурсия еще и по ней (рекомендуем всем любителям:)) Сам маршрут может кому-то показаться тяжеловатым - все-таки маяки находятся на противоположных концах полуострова, но для нас время пролетело незаметно. На значимых объектах после рассказа Диана дает достаточно времени на погулять, попить кофе при желании и запастись сувенирами, но нигде ничего не навязывает и не подгоняет. Поездка была отличная!