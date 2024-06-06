Экскурсии к Замку Нойхаузен

Найдено 7 экскурсий в категории «Замок Нойхаузен» в Калининграде, цены от 5 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинные замки близ Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500 за всё до 6 чел.
Путешествие в Полесск и Гусев
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Старинные калининградские маяки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Старинные калининградские маяки
Атмосферное путешествие к самым западным огням России
Начало: По договоренности
30 июня в 10:00
26 июля в 10:00
14 000 за всё до 3 чел.
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990 за всё до 5 чел.
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
За 7 часов увидеть самобытные уголки региона и прикоснуться к его истории
17 июня в 10:00
18 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
Нескучное погружение в историю края - в декорациях малых городов Калининградской области
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
5 990 за всё до 4 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
123 отзыва
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Старинные замки близ Калининграда
    Ездили с Дмитрием по замкам и получили большое удовольствие! Дмитрий прекрасный рассказчик, который не просто много знает (а это так!),
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    но и умеет интересно и нескучно донести эту информацию до таких не сильно подготовленных слушателей, какими были мы. Поездка очень разумно организована, без длинных переездов, с промежуточными остановками в красивых местах, перекусом на дегустациях сыров и местных наливок. Замки области это конечно не Нойшванштайн, а по большей части живописные развалины, что не делает их менее интересными и аутентичными. Поездку настоятельно рекомендуем, а Дмитрия как гида уж тем более.

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Старинные калининградские маяки
    Большое спасибо Диане за познавательную экскурсию. Диана географ, очень интересно рассказывает историю города и края. Мы узнали много нового о
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    маяках — почему они разной формы и цвета, у каждого маяка свой голос, чем отличается маяк от навигационного знака. С удовольствием посетили восстановленный маяк в Заливино. Прогулялись по Балтийску и молу, увидели выход корабля в море. Проехали по красивым местам. День прошёл замечательно)))

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Старинные калининградские маяки
    Интересная, познавательная экскурсия! Рекомендую! И, ещё, повезло с погодой.
    Интересная, познавательная экскурсия! Рекомендую! И, ещё, повезло с погодойИнтересная, познавательная экскурсия! Рекомендую! И, ещё, повезло с погодойИнтересная, познавательная экскурсия! Рекомендую! И, ещё, повезло с погодойИнтересная, познавательная экскурсия! Рекомендую! И, ещё, повезло с погодойИнтересная, познавательная экскурсия! Рекомендую! И, ещё, повезло с погодойИнтересная, познавательная экскурсия! Рекомендую! И, ещё, повезло с погодойИнтересная, познавательная экскурсия! Рекомендую! И, ещё, повезло с погодой
  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Старинные замки близ Калининграда
    Экскурсия понравилась, Дмитрий нашёл подход даже к малышке. С удовольствием ещё раз вернёмся в Гвардейск посмотреть на реконструированный замок. Тайминг очень чёткий - ничего не ждали, никуда не опоздали.
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
    Мария открыла для нас Полесье и прекрасных людей - Инессу и Александра, являющихся достоянием Калининградской области, потому что эти люди
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    - настоящие энтузиасты своего края. Именно благодаря таким светлым людям понимаешь, что не оскудеет земля наша и будет процветать вопреки всему, гордость возникает за калининградцев. Искренне желаю им успехов, здоровья и поддержки земляков - общее дело делают, во благо всех полесцев.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Старинные замки близ Калининграда
    Не смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу и состоянию, нам очень понравилась
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    экскурсия благодаря умению Дмитрия познавательно и интересно донести историю Прусских земель, любви его коллег к родному краю, бережно сохраняющему его историю. День получился прекрасным (30 апреля). Большое спасибо!

    Не смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу иНе смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу иНе смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу иНе смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу иНе смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу иНе смотря на то, что замки Калининграда - это не замки Баварии по своему масштабу и
  • Б
    Белла
    4 мая 2024
    Старинные калининградские маяки
    Диана замечательный рассказчик, отлично знает и очень любит свой край, легко находит общий язык с собеседниками. Кроме того, она готова
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    подстроиться по времени, и немного изменить маршрут под желания туристов. В нашем случае, когда папа сказал спросил про линию укреплений Лабиау, находящуюся недалеко от Полесска - Диана специально для нас туда завезла, причем показала не только дот, но и замечательную реставрируемую немецкую пивоварню. Пивоварня внезапно оказалась открытой (ранее, по словам гида, она работала только по выходным), поэтому у нас бонусом случилась экскурсия еще и по ней (рекомендуем всем любителям:)) Сам маршрут может кому-то показаться тяжеловатым - все-таки маяки находятся на противоположных концах полуострова, но для нас время пролетело незаметно. На значимых объектах после рассказа Диана дает достаточно времени на погулять, попить кофе при желании и запастись сувенирами, но нигде ничего не навязывает и не подгоняет. Поездка была отличная!

  • Л
    Лилия
    1 мая 2024
    Путешествие в Полесск и Гусев
    Интересный маршрут, необычный. За один день посмотрели несколько городов, побывали на конезаводе и увидели великолепную фреску. Сергей профессионал своего дела. Единственное пожелание, в длительные экскурсии включать санитарные остановки)
  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
    Сергей, очень увлеченный специалист, с чувством юмора, много интересной информации получили на экскурсии, но этой информацией нас не перегружали, были
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    перерывы, на кофе брейк:) От себя, как человека, тоже увлеченного историей, могу добавить, что все понравилось, все было интересно, погода нас тоже радовала теплом и ясным небом. Сергей, спасибо большое, за Вашу работу и вклад в развитие региона, продолжайте в том же духе! Для других путешественников, рекомендуем заранее посмотреть те места, которые хотелось бы посетить и спланировать авторский-персональный маршрут, чтобы сильно не устать планировать экскурсию не более 7-8ч.

  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    Путешествие в Полесск и Гусев
    Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20, если не холоднее, потом
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    потеплело, но не сильно). Сергей проявил большую гибкость, учел наши пожелания и организовал нашу экскурсию так, чтобы много показать и не заморозить нас. Хотя мы не в первый раз в Калининградчине, именно после экскурсии этот край заиграл для нас новыми красками. Экскурсия очень насыщенная, мы много узнали и увидели, не меньше - прочувствовали.

    Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Нойхаузен»

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