Что вы увидите
- Бранденбургские ворота
- Морской колледж
- Дом им. Канта
- «Королевский замок» (памятная плита)
- Ул. Университетская (бывш. Параденплатц)
- Музей им. Канта (внутренний двор со скульптурами)
- Кафедральный собор — могила Им. Канта (посещение музея за доплату)
Маршрут:
- Ленинский проспект — Мемориальная доска — ул. Серпуховская,
- Бранденбургские ворота,
- Порт — кинотеатр «Октябрь» (бывшая Кирха Хаберберг, где его крестили)
- Морской колледж
- Дом им. Канта
- «Королевский замок» (памятная плита),
- Ул. Университетская (бывш. Параденплатц)
- Музей им. Канта (внутренний двор со скульптурами)
- Кафедральный собор — могила Им. Канта (посещение музея)
Что не входит
- Входные билеты в музей
- Питание
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Гостиница «Калининград»
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Королевский З.
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