Королевский З.
Королевский З. – Гид из Калининграда
Экскурсия ⛳ по памятным местам, связанным с именем великого философа Иммануила Канта.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 6 200 ₽ за экскурсию

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Тропою Канта
Тропою Канта

Что вы увидите

  • Бранденбургские ворота
  • Морской колледж
  • Дом им. Канта
  • «Королевский замок» (памятная плита)
  • Ул. Университетская (бывш. Параденплатц)
  • Музей им. Канта (внутренний двор со скульптурами)
  • Кафедральный собор — могила Им. Канта (посещение музея за доплату)

Маршрут:

  • Ленинский проспект — Мемориальная доска — ул. Серпуховская,
  • Бранденбургские ворота,
  • Порт — кинотеатр «Октябрь» (бывшая Кирха Хаберберг, где его крестили)
  • Морской колледж
  • Дом им. Канта
  • «Королевский замок» (памятная плита),
  • Ул. Университетская (бывш. Параденплатц)
  • Музей им. Канта (внутренний двор со скульптурами)
  • Кафедральный собор — могила Им. Канта (посещение музея)
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Гостиница «Калининград»
Тропою Канта
Тропою Канта
Тропою Канта

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Королевский З.
Королевский З.
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