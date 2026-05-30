Приглашаю на комбинированную экскурсию по Калининграду! Вы погуляете по волшебному острову Канта, где начиналась история города. Оцените величественный Кафедральный собор и увидите могилу легендарного немецкого философа. А еще прокатитесь на катере, наслаждаясь чудесными пейзажами и увлекательными рассказами.

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Описание экскурсии

Остров Канта: погружение в прошлое

Остров Канта — сердце Старого города. Вы погуляете по его живописным улицам, раскроете связанные с ними легенды и рассмотрите чудом сохранившийся Кафедральный собор. Попробуете разгадать загадку о семи мостах и услышите об университете, где преподавал великий Кант. А также посетите домик смотрителя Высокого моста, где ныне располагается музей старинных открыток.

Мини-путешествие на катере

Знакомство с Калининградом продолжится на борту прогулочного катера. Вы насладитесь с воды панорамами Рыбной деревни и морского порта, узнаете о Кенигсбергской бирже и особенностях острова Октябрьский. О жизни старинного и современного города, местных знаменитых людях и знаковых исторических событиях. Кроме того, отдохнете и полюбуетесь завораживающими видами.

Организационные детали