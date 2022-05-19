Калининград: остров Канта и прогулка на катере

Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды

Приглашаю на комбинированную экскурсию по Калининграду! Вы погуляете по волшебному острову Канта, где начиналась история города.

Оцените величественный Кафедральный собор и увидите могилу легендарного немецкого философа.

А еще прокатитесь на катере, наслаждаясь чудесными пейзажами и увлекательными рассказами.
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Остров Канта: погружение в прошлое

Остров Канта — сердце Старого города. Вы погуляете по его живописным улицам, раскроете связанные с ними легенды и рассмотрите чудом сохранившийся Кафедральный собор. Попробуете разгадать загадку о семи мостах и услышите об университете, где преподавал великий Кант. А также посетите домик смотрителя Высокого моста, где ныне располагается музей старинных открыток.

Мини-путешествие на катере

Знакомство с Калининградом продолжится на борту прогулочного катера. Вы насладитесь с воды панорамами Рыбной деревни и морского порта, узнаете о Кенигсбергской бирже и особенностях острова Октябрьский. О жизни старинного и современного города, местных знаменитых людях и знаковых исторических событиях. Кроме того, отдохнете и полюбуетесь завораживающими видами.

Организационные детали

  • Формат: 1,5 часа индивидуальная пешеходная прогулка с гидом + 1 час групповая экскурсия на катере с аудиогидом
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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