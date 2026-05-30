Приглашаю на комбинированную экскурсию по Калининграду! Вы погуляете по волшебному острову Канта, где начиналась история города. Оцените величественный Кафедральный собор и увидите могилу легендарного немецкого философа. А еще прокатитесь на катере, наслаждаясь чудесными пейзажами и увлекательными рассказами.
Описание экскурсии
Остров Канта: погружение в прошлое
Остров Канта — сердце Старого города. Вы погуляете по его живописным улицам, раскроете связанные с ними легенды и рассмотрите чудом сохранившийся Кафедральный собор. Попробуете разгадать загадку о семи мостах и услышите об университете, где преподавал великий Кант. А также посетите домик смотрителя Высокого моста, где ныне располагается музей старинных открыток.
Мини-путешествие на катере
Знакомство с Калининградом продолжится на борту прогулочного катера. Вы насладитесь с воды панорамами Рыбной деревни и морского порта, узнаете о Кенигсбергской бирже и особенностях острова Октябрьский. О жизни старинного и современного города, местных знаменитых людях и знаковых исторических событиях. Кроме того, отдохнете и полюбуетесь завораживающими видами.
Организационные детали
- Формат: 1,5 часа индивидуальная пешеходная прогулка с гидом + 1 час групповая экскурсия на катере с аудиогидом
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 973 туристов
Наша команда рада помочь вам в организации отдыха в Калининградской области. Главное направление нашей деятельности — организация индивидуальных экскурсий, автобусных поездок, а также прогулок на катерах.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
прекрасный, итилегентный экскурсовод
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Неимоверно интересно и увлекательно! отличный выбор для знакомства с городом
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13.09.24 экскурсия для нашей мини-группы (8 человек). Отличная утренняя экскурсия по острову Канта и Рыбной деревне. Все хорошо изложила, много знает, показала старые фото города. Все по существу и по делу. Кораблик отличный - кайфанули! С погодой повезло! Ия спасибо большое за экскурсию!
+2
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Экскурсия очень понравилась. Мы посетили остров Канта, совершили экскурсию на катере и побывали в музее открыток. Ия рассказала много интересных фактов из истории Калининграда и несколько мифов о происхождении янтаря. Я прекрасно провела время, несмотря на мокрый снег и ветер.
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Интересная обзорная экскурсия по Калининграду. Для знакомства с городом и его историей самое то) спасибо!
+2
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Ю
Отличная экскурсия, которая включает в себя пеший маршрут, интересный рассказ о Канте и Калининграде, посещение уютного кафе и как вишенка на торте - прогулка по каналам на небольшом катерочке.
После экскурсии Ия отправила нам видео экскурсии по воде. Смотрели уже дома. Как будто ещё раз прокатились.
Рекомендую!
После экскурсии Ия отправила нам видео экскурсии по воде. Смотрели уже дома. Как будто ещё раз прокатились.
Рекомендую!
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