Остров Канта — сердце Старого города. Вы погуляете по его живописным улицам, раскроете связанные с ними легенды и рассмотрите чудом сохранившийся Кафедральный собор. Попробуете разгадать загадку о семи мостах и услышите об университете, где преподавал великий Кант. А также посетите домик смотрителя Высокого моста, где ныне располагается музей старинных открыток.
Знакомство с Калининградом продолжится на борту прогулочного катера. Вы насладитесь с воды панорамами Рыбной деревни и морского порта, узнаете о Кенигсбергской бирже и особенностях острова Октябрьский. О жизни старинного и современного города, местных знаменитых людях и знаковых исторических событиях. Кроме того, отдохнете и полюбуетесь завораживающими видами.