Остров Канта — лучшее место, чтобы начать знакомство с Калининградом без спешки и расфокуса. Вы увидите Кафедральный собор, погрузитесь в историю и культуру, пройдёте по парку скульптур и дендрарию, рассмотрите арт-инсталляции и преодолеете 133 ступеньки, чтобы полюбоваться городом с высоты полёта чайки.

Описание экскурсии

Кафедральный собор

Вы осмотрите главный символ острова и прикоснётесь к его многовековому прошлому. Узнаете о последних магистрах Тевтонского ордена, католических епископах, лютеранских пасторах, Иммануиле Канте и Эрнсте Гофмане. Отдельно поговорим о наших соотечественниках, оставивших след в истории Пруссии, в том числе об Игоре Одинцове — человеке, благодаря которому собор удалось возродить.

Парк скульптур и дендрарий

Необычное музейное пространство под открытым небом. Среди скульптур и редких растений вы услышите не только серьёзные, но и неожиданные, почти бытовые истории — про ипотеку, головы, отбитый нос и отпиленный хвост. А ещё я поделюсь любопытными фактами о дендрарии и расскажу о местных растениях-интродуцентах.

Арт-объекты и башня «Маяк»

Затем вы рассмотрите арт-инсталляции, которые переосмысляют образ маяка как света, сигнала и ориентира. Обсудим замысел художников и то, как объекты вписаны в пространство острова. А завершится прогулка на высоте 33 метров: вы подниметесь на башню «Маяк» и взглянете на город с нового ракурса.

Организационные детали