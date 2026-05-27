Свет и душа острова Канта

Познакомиться с центром города, где соседствуют готика, современность и природа
Остров Канта — лучшее место, чтобы начать знакомство с Калининградом без спешки и расфокуса.

Вы увидите Кафедральный собор, погрузитесь в историю и культуру, пройдёте по парку скульптур и дендрарию, рассмотрите арт-инсталляции и преодолеете 133 ступеньки, чтобы полюбоваться городом с высоты полёта чайки.
Свет и душа острова Канта

Описание экскурсии

Кафедральный собор

Вы осмотрите главный символ острова и прикоснётесь к его многовековому прошлому. Узнаете о последних магистрах Тевтонского ордена, католических епископах, лютеранских пасторах, Иммануиле Канте и Эрнсте Гофмане. Отдельно поговорим о наших соотечественниках, оставивших след в истории Пруссии, в том числе об Игоре Одинцове — человеке, благодаря которому собор удалось возродить.

Парк скульптур и дендрарий

Необычное музейное пространство под открытым небом. Среди скульптур и редких растений вы услышите не только серьёзные, но и неожиданные, почти бытовые истории — про ипотеку, головы, отбитый нос и отпиленный хвост. А ещё я поделюсь любопытными фактами о дендрарии и расскажу о местных растениях-интродуцентах.

Арт-объекты и башня «Маяк»

Затем вы рассмотрите арт-инсталляции, которые переосмысляют образ маяка как света, сигнала и ориентира. Обсудим замысел художников и то, как объекты вписаны в пространство острова. А завершится прогулка на высоте 33 метров: вы подниметесь на башню «Маяк» и взглянете на город с нового ракурса.

Организационные детали

  • Подъём на башню оплачивается отдельно (100 ₽ с человека)
  • Поможем вам спланировать дальнейший маршрут: порекомендуем рестораны, места отдыха, музеи и фотостопы
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове Канта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 471 туриста
Я всегда стараюсь найти индивидуальный подход и учитывать интересы всех путешественников. Моя цель — не просто рассказать вам о достопримечательностях, но и погрузить в атмосферу места, которое мы посещаем. У
меня высшее образование по специальности «История» и квалификация преподавателя истории, что позволяет глубоко понимать исторические процессы. Кроме того, я прошла переквалификацию по специальности «Экскурсоведение», что дало необходимые знания и навыки. Со мной работает команда увлечённых профессионалов, и вместе мы проведём вас по любимым местам города и области. Наше путешествие будет интересным и запоминающимся!

