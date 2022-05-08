Жизнь Калининграда и его история неразрывно связаны с морем.
Великий Кант говорил: «Чтобы увидеть весь мир, не надо уезжать из Кёнигсберга — достаточно прийти в порт и увидеть его». Мы воспользуемся его советом.
А также попадем в мирный Кёнигсберг, погуляем по новым и старым мостам, исследуем остров Канта и другие красно-кирпичные символы города.
Великий Кант говорил: «Чтобы увидеть весь мир, не надо уезжать из Кёнигсберга — достаточно прийти в порт и увидеть его». Мы воспользуемся его советом.
А также попадем в мирный Кёнигсберг, погуляем по новым и старым мостам, исследуем остров Канта и другие красно-кирпичные символы города.
Описание экскурсии
Душевный Калининград
Калининград действительно дышит морем. В историческом центре летают чайки, попрошайничают белоснежные лебеди и сушат на солнце черно-смоляные крылья бакланы. Вы пройдете по старинной набережной, рассмотрите Кёнигсбергскую торговую биржу и фортификационные сооружения 19 века с воротами и водным рвом. А на острове Канта, в самом сердце города, посетите 800-летний собор и увидите место захоронения философа.
История и легенды города
Гуляя по старинным кёнигсбергским мостам, вы отыщете ответ на вопрос математика Эйлера и раскроете, где началась история города и где обрела дом богатая белоснежная коллекция морского музея. А еще услышите о прошлом и настоящем Калининграда, поразмышляете над его будущим и узнаете о связанных с ним знаменитых людях.
Организационные детали
- По желанию, мы можем включить в экскурсию посещение одного музея на выбор
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Скульптура «Борющиеся Зубры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 536 туристов
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное Марине!
У нас была очень разновозрастная группа: взрослые, подростки 13 и 16 лет, дети 7 лет.
У Марины была непростая задача заинтересовать всех. И кй это прекрасно удалось!
Мы исходили пешком
У нас была очень разновозрастная группа: взрослые, подростки 13 и 16 лет, дети 7 лет.
У Марины была непростая задача заинтересовать всех. И кй это прекрасно удалось!
Мы исходили пешком
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Спасибо большое за знакомство с красивым и уютным городом👍
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Э
Марина провела знакомство с Калининградом для меня и моей 10-летней дочки. После окончания экскурсии, я спросила дочь понравилась ли ей прогулка с Мариной. Ответ был "Оооочень!"
И у меня от этой
И у меня от этой
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У нас была очень разношерстая компания: дети-дошкольники, дети-школьники, пенсионеры, взрослые, и всем экскурсия очень понравилась. Подкупает и тон. которым велась экскурсия. Иногда шутливый, иногда ироничный, иногда исторические факты, а иногда
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К
В первую очередь хочется отметить, что экскурсия для нас была индивидуальной. В конце января в Калининград приезжает немного туристов и это отличная возможность посмотреть город без толкучки и очередей в
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Если честно - мы не совсем были уверены в выбранной теме экскурсии. Но выбрав такой подход мы абсолютно не прогадали! По ходу нашего движения из множества историй сложилась удивительная "янтарная"
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