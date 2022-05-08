Жизнь Калининграда и его история неразрывно связаны с морем. Великий Кант говорил: «Чтобы увидеть весь мир, не надо уезжать из Кёнигсберга — достаточно прийти в порт и увидеть его». Мы воспользуемся его советом. А также попадем в мирный Кёнигсберг, погуляем по новым и старым мостам, исследуем остров Канта и другие красно-кирпичные символы города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Душевный Калининград

Калининград действительно дышит морем. В историческом центре летают чайки, попрошайничают белоснежные лебеди и сушат на солнце черно-смоляные крылья бакланы. Вы пройдете по старинной набережной, рассмотрите Кёнигсбергскую торговую биржу и фортификационные сооружения 19 века с воротами и водным рвом. А на острове Канта, в самом сердце города, посетите 800-летний собор и увидите место захоронения философа.

История и легенды города

Гуляя по старинным кёнигсбергским мостам, вы отыщете ответ на вопрос математика Эйлера и раскроете, где началась история города и где обрела дом богатая белоснежная коллекция морского музея. А еще услышите о прошлом и настоящем Калининграда, поразмышляете над его будущим и узнаете о связанных с ним знаменитых людях.

Организационные детали