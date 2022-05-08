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Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом

Остров Канта, старинные улочки, маяк, чайки и мосты на душевной экскурсии
Жизнь Калининграда и его история неразрывно связаны с морем.

Великий Кант говорил: «Чтобы увидеть весь мир, не надо уезжать из Кёнигсберга — достаточно прийти в порт и увидеть его». Мы воспользуемся его советом.

А также попадем в мирный Кёнигсберг, погуляем по новым и старым мостам, исследуем остров Канта и другие красно-кирпичные символы города.
5
29 отзывов
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Этот город дышит морем: знакомство с КалининградомФото из отзыва от Олег

Описание экскурсии

Душевный Калининград

Калининград действительно дышит морем. В историческом центре летают чайки, попрошайничают белоснежные лебеди и сушат на солнце черно-смоляные крылья бакланы. Вы пройдете по старинной набережной, рассмотрите Кёнигсбергскую торговую биржу и фортификационные сооружения 19 века с воротами и водным рвом. А на острове Канта, в самом сердце города, посетите 800-летний собор и увидите место захоронения философа.

История и легенды города

Гуляя по старинным кёнигсбергским мостам, вы отыщете ответ на вопрос математика Эйлера и раскроете, где началась история города и где обрела дом богатая белоснежная коллекция морского музея. А еще услышите о прошлом и настоящем Калининграда, поразмышляете над его будущим и узнаете о связанных с ним знаменитых людях.

Организационные детали

  • По желанию, мы можем включить в экскурсию посещение одного музея на выбор
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Скульптура «Борющиеся Зубры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 536 туристов
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после
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войны создавал историю будущей Калининградской области. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Вместе в командой коллег мы приглашаем вас на прогулку — покажем не только место на карте, но поможем собрать самые яркие впечатления в копилку памяти!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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Дарья
Спасибо огромное Марине!
У нас была очень разновозрастная группа: взрослые, подростки 13 и 16 лет, дети 7 лет.
У Марины была непростая задача заинтересовать всех. И кй это прекрасно удалось!
Мы исходили пешком
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весь центр, ноги отваливались, конечно, но была прекрасная погода и не менее прекрасная Марина:)
Что скрасило весь наш променад Спасибо еще раз Марине и ее команде. Также с нами работал гид Юрий. Ему тоже большой респект😎🤘

Спасибо огромное Марине!
Спасибо огромное Марине!
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Олег
Спасибо большое за знакомство с красивым и уютным городом👍
Спасибо большое за знакомство с красивым и уютным городом👍
Спасибо большое за знакомство с красивым и уютным городом👍
Спасибо большое за знакомство с красивым и уютным городом👍
Спасибо большое за знакомство с красивым и уютным городом👍
Спасибо большое за знакомство с красивым и уютным городом👍
Спасибо большое за знакомство с красивым и уютным городом👍
Спасибо большое за знакомство с красивым и уютным городом👍
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Э
Марина провела знакомство с Калининградом для меня и моей 10-летней дочки. После окончания экскурсии, я спросила дочь понравилась ли ей прогулка с Мариной. Ответ был "Оооочень!"
И у меня от этой
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экскурсии остались самые приятные впечатления. Марина не только эрудированный экскурсовод, но ещё и очень приятная собеседница-легко отвечала на вопросы о Калининграде и не только. Интересно рассуждала и об истории города, и о истории народов, населявших эти места в разное время, рассказала об очень интересных фактах, о которых я даже и не подозревала!
Наша прогулка была запоминающейся и показалась скоротечной-три с лишним часа пролетели как один миг, настолько увлекательным был рассказ. Марине огромное спасибо! Надеемся, что вернёмся в Калининград и снова встретимся и пройдём и по другим маршрутам.))))

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Юлия
У нас была очень разношерстая компания: дети-дошкольники, дети-школьники, пенсионеры, взрослые, и всем экскурсия очень понравилась. Подкупает и тон. которым велась экскурсия. Иногда шутливый, иногда ироничный, иногда исторические факты, а иногда
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байки историков. 3 часа пролетели как один миг, а все хотелось слушать и слушать. Экскурсия проходит по центральной части города, поэтому уже на ней все ключевые достопримечательности так или иначе будут затронуты. Понравилось и то, что экскурсовод очень чутко относился к нашим просьбам. Кофе? Вот тут отличный кофе. Устали, посидеть на лавочке? Вот скверик с лавочками. Хотите сувениры? Здесь отличные сувениры, а там лучший в городе марципан. При этом ни одной минуты без информации.

Однозначно рекомендую всем Марину как отличного гида и знатока истории и культуры города

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К
В первую очередь хочется отметить, что экскурсия для нас была индивидуальной. В конце января в Калининград приезжает немного туристов и это отличная возможность посмотреть город без толкучки и очередей в
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музеи.
Если вы опаздываете на экскурсию, то вас обязательно дождутся или перезвонят уточнить ваше присутствие.
Гид Марина очень внимательная и приятная девушка. Во время прогулки уточняет надо ли погреться, сходить в туалет или остановиться и выпить горячего чаю или кофе. Если группа будет не большая, как у нас, то будет возможность больше времени уделить интерестным именно вам местам.
Маршрут построен удобно и не напряжно. Вы пройдёте по самым значимым местам Калининграда. Название экскурсии полностью соответствует рассказу гида. Марина ответит вам на любой вопрос, можете спрашивать не стесняясь. А помимо экскурсионной программы подскажет где вкусно поесть и куда еще стоит сходить и съездить. А в конце вас ждет сюрприз, но не буду раскрывать всех секретов.
У нас остались только хорошие и теплые впечатления. Чувствуется, что гид знает город и может интересно преподнести всю информацию. Если вы думаете идти или нет, то однозначно да - идти.
Самый главный совет - надевайтесь по погоде.

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марина
Если честно - мы не совсем были уверены в выбранной теме экскурсии. Но выбрав такой подход мы абсолютно не прогадали! По ходу нашего движения из множества историй сложилась удивительная "янтарная"
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мозаика Кенигсберга-Калининграда, где было место и богатой истории города, и его фортификационным сооружениям, и героическим страницам, и конечно господину Канту. Марина прекрасный рассказчик - эрудированный, позитивный, влюбленный в свой город. Безусловно и гид, и рассказ заслуживают самых высоких рейтингов!

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