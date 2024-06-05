🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 77 отзывов Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 207 отзывов Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён Начало: Пл. Центральная, Дом Советов 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде Начало: У Дома Советов 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 75 отзывов Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф Начало: По договоренности от 10 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 114 отзывов Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки 8500 7 225 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 137 отзывов Семь ворот Калининграда Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 95 отзывов Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом Начало: От места проживания путешественника 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 84 отзыва Влюбиться в Калининград за 4 часа Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности с гидом 7 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 104 отзыва Весь Калининград за один день Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 44 отзыва Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке Начало: На стоянке у Дома Советов 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград» Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий Начало: На улице Шевченко в Калининграде от 14294 12 865 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 56 отзывов Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры Начало: По договоренности с гидом 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 93 отзыва Калининград впервые: путешествие по страницам истории Познакомьтесь с Калининградом: от древних руин до современных скульптур, от Преголи до городских ворот Начало: Калининград 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 43 отзыва Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко 1 780 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 37 отзывов Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам Начало: Рыбная деревня 7 900 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 82 отзыва Калининград от истоков до наших дней Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва... 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 76 отзывов Калининград для новичков: путешествие по историческим местам Исследуйте уникальное наследие Калининграда, его знаковые места и тайны, которые ожидают вас на каждом шагу Начало: На острове Канта 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Дуэт Калининграда и Кёнигсберга Автомобильная экскурсия по самым интересным местам древнего и молодого города 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 7 отзывов Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей 11 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 2.5 часа 140 отзывов Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а... Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00 1 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Вкусное путешествие по янтарному краю Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки Начало: В любом месте в Калининграде 13 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград Расписание: Ежедневно с 09:00 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград Расписание: Ежедневно с утра 10 999 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 32 отзыва Калининград в первый раз Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии Начало: На парковке здания Дома Советов Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов На поиски средневековых прусских городов Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках Начало: У входа в гостиницу «Калининград» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Прошлое и настоящее Калининграда Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: Пересечение ул Канта и ул. Октябрьская от 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 60 отзывов Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю 8 999 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 168 отзывов Калининград сквозь столетия Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Гастрономическое путешествие по Калининграду и области Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни Начало: Остров Канта 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов На седьмом небе от Калининграда Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель Начало: В аэропорту Храброво от 12 990 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5.5 часов 1 отзыв Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Форты Кенигсберга Начало: Площадь Василевского Расписание: с понедельника - воскресенья с 9:00 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 103 отзыва Калининград: Путешествие по эпохам Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие Начало: Калининград от 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Шедевры прусской старины: форт и ворота в Кёнигсберге + кирха и замок Бранденбург Изучить архитектурные памятники западноевропейского средневековья вместе с гидом-историком 9 800 ₽ за всё до 5 чел.