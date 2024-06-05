Экскурсии к Бранденбургским воротам

Найдено 36 экскурсий в категории «Бранденбургские ворота» в Калининграде, цены от 1 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калининград знакомый и неизвестный
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
207 отзывов
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
114 отзывов
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225 за всё до 4 чел.
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Калининград за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
84 отзыва
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
44 отзыва
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340 за всё до 4 чел.
И это всё - Калининград
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865 за всё до 7 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Калининград впервые
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
93 отзыва
Калининград впервые: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Калининградом: от древних руин до современных скульптур, от Преголи до городских ворот
Начало: Калининград
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000 за всё до 4 чел.
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
37 отзывов
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 900 за всё до 2 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Калининград для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Калининград для новичков: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальное наследие Калининграда, его знаковые места и тайны, которые ожидают вас на каждом шагу
Начало: На острове Канта
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Дуэт Калининграда и Кёнигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Дуэт Калининграда и Кёнигсберга
Автомобильная экскурсия по самым интересным местам древнего и молодого города
Завтра в 12:30
9 июня в 09:30
6 000 за всё до 4 чел.
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
140 отзывов
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400 за человека
Вкусное путешествие по янтарному краю
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400 за всё до 4 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
Расписание: Ежедневно с утра
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
10 999 за всё до 5 чел.
Калининград в первый раз
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
32 отзыва
Калининград в первый раз
Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
1 550 за человека
На поиски средневековых прусских городов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
На поиски средневековых прусских городов
Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Прошлое и настоящее Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Прошлое и настоящее Калининграда
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Пересечение ул Канта и ул. Октябрьская
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999 за всё до 8 чел.
Калининград сквозь столетия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
168 отзывов
Калининград сквозь столетия
Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
Начало: Остров Канта
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9 990 за всё до 4 чел.
На седьмом небе от Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 12 990 за всё до 8 чел.
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
1 отзыв
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Форты Кенигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Форты Кенигсберга
Начало: Площадь Василевского
Расписание: с понедельника - воскресенья с 9:00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Калининград. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
103 отзыва
Калининград: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: Калининград
4 сен в 07:00
от 6 500 за всё до 5 чел.
Шедевры прусской старины: форт и ворота в Кёнигсберге + кирха и замок Бранденбург
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Шедевры прусской старины: форт и ворота в Кёнигсберге + кирха и замок Бранденбург
Изучить архитектурные памятники западноевропейского средневековья вместе с гидом-историком
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 800 за всё до 5 чел.
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Замечательная экскурсия, спасибо!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Калининград
    23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал! Катались на собственном транспорте! Рекомендую однозначно.
    23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!
  • Д
    Диана
    3 июня 2024
    Калининград от истоков до наших дней
    Впервые посетили Калининград. Виктории за несколько часов удалось не только интересно рассказать историю города, но и влюбить нас в него!
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    Виктория приехала за нами в чётко обозначено время. Прекрасный, чистый, комфортный автомобиль. Вождение очень аккуратное. Хочется отметить хорошо продуманный маршрут, доброжелательность и открытость гида. Время пролетело незаметно, узнали много нового.,все наши пожелания были учтены. Виктория очень эрудированный гид и замечательный рассказчик, внимательный и располагающий к себе человек!!! Большое спасибо Виктории за потрясающую экскурсию и чудесные впечатления которые останутся в нашем сердце на долгие годы!!!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Экскурсия очень понравилась. Начало было вовремя, за некоторое время даже созвонились, урегулировали нюансы личного характера. Гид-Ирина профессионал своего дела, понравилось, что
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    человек знает больше, чем на обычных экскурсиях, много деталей, даже из своей жизни сопряжено с историей города. Один минус, что мало времени для фото. Но тогда бы экскурсия затянулась на большее время. 😉 Мы с мужем очень довольны, сами бы столько мест за такое короткое время охватить не смогли.

  • В
    Валерия
    2 июня 2024
    Калининград впервые
    Замечательная экскурсия! На всей информации, которой с Вами шедро поделится Евгений, можно смело ставить печать "рассказанному верить!" Знания глубочайшие, каждый факт выверен, все очень познавательно и интересно. Хотите познакомиться с Калининградом? От всей души рекомендую великолепного профессионала Евгения!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Калининград знакомый и неизвестный
    Супер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к своему городу. Способ подачи
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    информации доступный и нешаблонный. Продумывает все мелочи для комфорта гостей. Очень познавательная, не скучная экскурсия!!! Узнали много интересных фактов, историю о Калининграде. Увидели весь Кенигсберг! Как жаль,что не все экскурсии проходят не в таком высококачественном формате!!! Однозначно рекомендую!!! (Да мы и сами еще вернемся)

    Супер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся кСупер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся кСупер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся кСупер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
    Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими. Марк настоящий профессионал своего
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    дела, не грузит и не утомляет, подстраивается под настроение туристов, любит город К. всей душой и заражает этим чувством гостей)) Это действительно лучшая прогулка для знакомства с городом если вы тут впервые, как были мы. Тысячекратное спасибо!!!

    Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими
  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Калининград знакомый и неизвестный
    Большое спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось! Очень информативно, подача материала превосходная! Интересно не только взрослым, но и детям! Мы в восторге! Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Бранденбургские ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
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  3. История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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