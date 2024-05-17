Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Всего за 4 дня мы преодолеем 80 километров, увидим бескрайние цветущие поля и густые леса и даже заглянем в кирху, из которой Наполеон вёл наблюдение за своими войсками. Питание, экскурсии и прокат «железных коней» уже включены в стоимость!
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июл
авг
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Организационные детали
Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград, брифинг
Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до «Friday Center», где до 16:30 разместитесь в номерах. Отдохнёте после дороги, пообедаете и погуляете по городу, а затем проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.
Вечером соберёмся на приветственный ужин.
Первый заезд «Знаменск - Правдинск», район Амалиенау
После завтрака выезжаем на юго-восток. Сегодня вас ждёт путешествие по маршруту «Знаменск — Правдинск». Преодолеем 40 километров без резких перепадов высот. Полюбуемся лесами, цветущими полями, увидим древние руины, липовые аллеи и «пряничные домики». Перекусим в кирхе, из которой Наполеон Бонапарт наблюдал за своими войсками.
Затем вернёмся в Калининград и отправимся на прогулку по району Амалиенау, известному благодаря своим роскошными особнякам. Проникнемся аутентичной атмосферой этого места и узнаем, какие традиции до сих пор здесь сохранились.
Ужин — в гостинице.
Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"
Позавтракав, отправимся на северо-восток Калининградской области. «Седлаем» велосипеды и катаемся по «Калининградской Венеции». Проедем по одному из самых красивых маршрутов российской Балтики. Преодолеем 40 километров и увидим множество каналов и ручейков.
После обеда пересаживаемся в автобус и едем в Советск или Тильзит. Вы узнаете историю Тильзитского мира, полюбуетесь местной архитектурой и посетите мост королевы Луизы. Уже догадались, откуда своё название получил сыр «Тильзитер»? Попробуем всемирно известный продукт и прогуляемся по уютным улочкам города.
К ужину вернёмся в гостиницу.
Окончание тура
Сегодня предлагаем вам самостоятельно исследовать красоты Кёнигсберга и закупиться сувенирами, ведь выселиться из отеля можно до 18:00. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: «Friday Center», с 08:00 до 16:30Завершение: «Friday Center», до 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.