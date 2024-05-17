Время крутить педали: балтийский велотур

Индивидуальный тур в Калининграде

Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»

Отправляемся пробовать «Тильзитер», гонять по калининградским просторам на велосипеде и наслаждаться атмосферой Кёнигсберга.

Всего за 4 дня мы преодолеем 80 километров, увидим бескрайние цветущие поля и густые леса и даже заглянем в кирху, из которой Наполеон вёл наблюдение за своими войсками. Питание, экскурсии и прокат «железных коней» уже включены в стоимость!
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Ближайшие даты:
17
мая
26
июл
26
авг
25
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград, брифинг

Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до «Friday Center», где до 16:30 разместитесь в номерах. Отдохнёте после дороги, пообедаете и погуляете по городу, а затем проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.

Вечером соберёмся на приветственный ужин.

Прибытие в Калининград, брифингПрибытие в Калининград, брифингПрибытие в Калининград, брифингПрибытие в Калининград, брифинг
2 день

Первый заезд «Знаменск - Правдинск», район Амалиенау

После завтрака выезжаем на юго-восток. Сегодня вас ждёт путешествие по маршруту «Знаменск — Правдинск». Преодолеем 40 километров без резких перепадов высот. Полюбуемся лесами, цветущими полями, увидим древние руины, липовые аллеи и «пряничные домики». Перекусим в кирхе, из которой Наполеон Бонапарт наблюдал за своими войсками.

Затем вернёмся в Калининград и отправимся на прогулку по району Амалиенау, известному благодаря своим роскошными особнякам. Проникнемся аутентичной атмосферой этого места и узнаем, какие традиции до сих пор здесь сохранились.

Ужин — в гостинице.

Первый заезд «Знаменск - Правдинск», район АмалиенауПервый заезд «Знаменск - Правдинск», район АмалиенауПервый заезд «Знаменск - Правдинск», район АмалиенауПервый заезд «Знаменск - Правдинск», район Амалиенау
3 день

Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"

Позавтракав, отправимся на северо-восток Калининградской области. «Седлаем» велосипеды и катаемся по «Калининградской Венеции». Проедем по одному из самых красивых маршрутов российской Балтики. Преодолеем 40 километров и увидим множество каналов и ручейков.

После обеда пересаживаемся в автобус и едем в Советск или Тильзит. Вы узнаете историю Тильзитского мира, полюбуетесь местной архитектурой и посетите мост королевы Луизы. Уже догадались, откуда своё название получил сыр «Тильзитер»? Попробуем всемирно известный продукт и прогуляемся по уютным улочкам города.

К ужину вернёмся в гостиницу.

Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"
4 день

Окончание тура

Сегодня предлагаем вам самостоятельно исследовать красоты Кёнигсберга и закупиться сувенирами, ведь выселиться из отеля можно до 18:00. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: «Friday Center», с 08:00 до 16:30
Завершение: «Friday Center», до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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