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Авторский тур
4 дня
Время крутить педали: балтийский велотур
Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Советск»
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