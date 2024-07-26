Туры в Советск из Калининграда

Найдено 3 тура в категории «Советск» в Калининграде, цены от 22 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Время крутить педали: балтийский велотур
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
Время крутить педали: балтийский велотур
Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
39 900 за человека
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Советск»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Время крутить педали: балтийский велотур
  2. «Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
  3. Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Советск" можно забронировать 3 тура от 22 900 до 54 900.
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