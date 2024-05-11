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Авторский тур
6 дней
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
«Это приключение для всех, кто любит велосипеды»
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
«Мы покатаемся на велосипедах вдоль моря, увидим реликтовые деревья и устроим привал в живописной бухте»
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На велосипедах по балтийскому побережью
Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом
Начало: Калининград, до 18:00
«Для участия в туре необходимы базовые навыки управления велосипедом»
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Время крутить педали: балтийский велотур
Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
«Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом»
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
«Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом»
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
«Если вы несколько лет не катались на велосипеде, будет замечательно если перед туром несколько раз покатаетесь в своем городе»
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиталий11 мая 2024Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!! Особо отмечу очень классное оборудование предоставляемое для тура.
- ННаталья29 мая 2023Богатое янтарем Балтийское море, и море эмоций, впечатлений, красивых картин уникальной Калининградской земли… Я была в туре 4 дня, а
- ДДария30 июня 2022В тур ездили мой муж и моя дочь. Они в полном восторге. Спасибо! Организация на высочайшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На велосипеде»
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Сейчас в Калининграде в категории "На велосипеде" можно забронировать 6 авторских туров от 39 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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