Изучаем Калининград на велосипеде

Найдено 6 туров в категории «На велосипеде» в Калининграде, цены от 39 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
🚗 На машине
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
«Это приключение для всех, кто любит велосипеды»
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900 за человека
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
«Мы покатаемся на велосипедах вдоль моря, увидим реликтовые деревья и устроим привал в живописной бухте»
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900 за человека
На велосипедах по балтийскому побережью
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
На велосипедах по балтийскому побережью
Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом
Начало: Калининград, до 18:00
«Для участия в туре необходимы базовые навыки управления велосипедом»
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
39 900 за человека
Время крутить педали: балтийский велотур
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
Время крутить педали: балтийский велотур
Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
«Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом»
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
39 900 за человека
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
«Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом»
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900 за человека
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
«Если вы несколько лет не катались на велосипеде, будет замечательно если перед туром несколько раз покатаетесь в своем городе»
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виталий
    11 мая 2024
    Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
    Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!! Особо отмечу очень классное оборудование предоставляемое для тура.
    Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!
  • Н
    Наталья
    29 мая 2023
    По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
    Богатое янтарем Балтийское море, и море эмоций, впечатлений, красивых картин уникальной Калининградской земли… Я была в туре 4 дня, а
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    такое ощущение, что уезжала на месяц, столько всего я увидела и узнала за поездку. Мне было комфортно, душевно и очень интересно в этом туре, и я благодарна Наталье Руденко за то, что влюбила меня в свои края. Когда человек в предназначении, это чувствуется. Поэтому я искренне рекомендую этот тур и гида Наталью.

  • Д
    Дария
    30 июня 2022
    Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
    В тур ездили мой муж и моя дочь. Они в полном восторге. Спасибо! Организация на высочайшем уровне!
    В тур ездили мой муж и моя дочь. Они в полном восторге. Спасибо! Организация на высочайшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На велосипеде»

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Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На велосипеде" можно забронировать 6 авторских туров от 39 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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