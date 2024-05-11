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такое ощущение, что уезжала на месяц, столько всего я увидела и узнала за поездку. Мне было комфортно, душевно и очень интересно в этом туре, и я благодарна Наталье Руденко за то, что влюбила меня в свои края. Когда человек в предназначении, это чувствуется. Поэтому я искренне рекомендую этот тур и гида Наталью.