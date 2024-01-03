Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск + Филинская бухта
Групповая экскурсия в Калининграде

Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)

В этой программе мы объединили лучшие локации побережья.

Вы изучите причудливую архитектуру в Светлогорске, научитесь отличать настоящий янтарь от поддельного в Янтарном, покормите лебедей в самом военном из всех морских и самом морском из всех военных городков Калининградской области — Балтийске и полюбуетесь бескрайними морскими пейзажами в Филинской бухте.
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск + Филинская бухта
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск + Филинская бухта
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск + Филинская бухта
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск + Филинская бухта
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск + Филинская бухта
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск + Филинская бухта
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск + Филинская бухта
Ближайшие даты:
3
янв
6
янв
14
янв
21
янв
28
янв
4
фев
11
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В Светлогорске:

  • Уникальное здание в стиле фахверк, построенное в конце 20 века на месте немецкой капеллы Девы Марии. Сейчас это действующий органный зал.
  • Лиственничный парк
  • Водонапорная башня — визитная карточка города и главная его достопримечательность
  • Курхаус. Дословно «Kurhaus» переводится как «курортный дом». Причудливое деревянное здание было построено в 1901 году в стиле модерн.
  • Скульптуры Германа Брахерта
  • Театр эстрады «Янтарь холл»

В Янтарном:

  • Семейная мануфактура по обработке янтаря. Именно здесь вас научат отличать настоящий янтарь от поддельного.
  • Храм Казанской иконы Божией Матери (до 1946 года — Лютеранская церковь в Пальмникене)
  • Самый лучший пляж Калининградской области, именно он первым в России получил «Голубой флаг»
  • Парк Моритца Беккера, где растёт тюльпанное дерево

В Балтийске:

  • Лебеди, которых сможем покормить
  • Памятник Елизавете Петровне
  • Памятник Петру I

В хорошую погоду можем покататься на кораблике 30-40 минут за дополнительную плату.

В Филинской бухте:

  • Потрясающий вид на Балтийское море с высоты птичьего полёта
  • Фото в лучших природных декорациях

Организационные детали

  • В стоимость включено транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Отдельно (по желанию) оплачивается обед и прогулка на кораблике (500 руб.)
  • Рекомендуем взять с собой воду и перекус
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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