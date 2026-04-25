читать дальше уменьшить как оказалось, сделала правильный выбор. Отъезд был вовремя, по плану всё успели, времени хватило везде. Самое основное увидели, услышали, узнали. Даже плохая погода не испортила впечатлений в целом.

Наталья прекрасный гид, с красивой поставленной речью, слушать одно удовольствие! С чувством юмора у неё тоже все в порядке, а это огромный плюс для гида. Виктор отличный водитель, поездка с ним была комфортной и спокойной. Спасибо большое за увлекательную экскурсию, и Валере спасибо, без него бы не уехали)

Обычно в отзывах с таким маршрутом пишут, что где-то не хватило времени и надо чуть ли ни день на каждый город. Очень долго выбирала экскурсию именно в эти города и,