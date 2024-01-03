Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
В этой программе мы объединили лучшие локации побережья.
Вы изучите причудливую архитектуру в Светлогорске, научитесь отличать настоящий янтарь от поддельного в Янтарном, покормите лебедей в самом военном из всех морских и самом морском из всех военных городков Калининградской области — Балтийске и полюбуетесь бескрайними морскими пейзажами в Филинской бухте.
Вы изучите причудливую архитектуру в Светлогорске, научитесь отличать настоящий янтарь от поддельного в Янтарном, покормите лебедей в самом военном из всех морских и самом морском из всех военных городков Калининградской области — Балтийске и полюбуетесь бескрайними морскими пейзажами в Филинской бухте.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
6
янв
янв
14
янв
янв
21
янв
янв
28
янв
янв
4
фев
фев
11
фев
фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В Светлогорске:
- Уникальное здание в стиле фахверк, построенное в конце 20 века на месте немецкой капеллы Девы Марии. Сейчас это действующий органный зал.
- Лиственничный парк
- Водонапорная башня — визитная карточка города и главная его достопримечательность
- Курхаус. Дословно «Kurhaus» переводится как «курортный дом». Причудливое деревянное здание было построено в 1901 году в стиле модерн.
- Скульптуры Германа Брахерта
- Театр эстрады «Янтарь холл»
В Янтарном:
- Семейная мануфактура по обработке янтаря. Именно здесь вас научат отличать настоящий янтарь от поддельного.
- Храм Казанской иконы Божией Матери (до 1946 года — Лютеранская церковь в Пальмникене)
- Самый лучший пляж Калининградской области, именно он первым в России получил «Голубой флаг»
- Парк Моритца Беккера, где растёт тюльпанное дерево
В Балтийске:
- Лебеди, которых сможем покормить
- Памятник Елизавете Петровне
- Памятник Петру I
В хорошую погоду можем покататься на кораблике 30-40 минут за дополнительную плату.
В Филинской бухте:
- Потрясающий вид на Балтийское море с высоты птичьего полёта
- Фото в лучших природных декорациях
Организационные детали
- В стоимость включено транспортное и экскурсионное обслуживание
- Отдельно (по желанию) оплачивается обед и прогулка на кораблике (500 руб.)
- Рекомендуем взять с собой воду и перекус
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Шевченко
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Калининграде
Позвольте представиться: меня зовут Марина. Я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый федеральный реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму. С июня 2022 года — экскурсовод в замке Тапиау, Башни Востока. Имею аккредитацию по проведению экскурсий в национальном парке «Куршская коса», на смотровой площадке Янтарного комбината, внештатный экскурсовод кафедрального собора.
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