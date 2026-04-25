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Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта (из Калининграда)

Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
В этой программе мы объединили лучшие локации побережья.

Вы изучите причудливую архитектуру в Светлогорске, научитесь отличать настоящий янтарь от поддельного в Янтарном, покормите лебедей в самом военном из всех морских и самом морском из всех военных городков Калининградской области — Балтийске и полюбуетесь бескрайними морскими пейзажами в Филинской бухте.
4.9
50 отзывов
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта (из Калининграда)
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта (из Калининграда)
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта (из Калининграда)

Описание экскурсии

В Светлогорске:

  • Уникальное здание в стиле фахверк, построенное в конце 20 века на месте немецкой капеллы Девы Марии. Сейчас это действующий органный зал.
  • Лиственничный парк
  • Водонапорная башня — визитная карточка города и главная его достопримечательность
  • Курхаус. Дословно «Kurhaus» переводится как «курортный дом». Причудливое деревянное здание было построено в 1901 году в стиле модерн.
  • Скульптуры Германа Брахерта
  • Театр эстрады «Янтарь холл»

В Янтарном:

  • Семейная мануфактура по обработке янтаря. Именно здесь вас научат отличать настоящий янтарь от поддельного.
  • Храм Казанской иконы Божией Матери (до 1946 года — Лютеранская церковь в Пальмникене)
  • Самый лучший пляж Калининградской области, именно он первым в России получил «Голубой флаг»
  • Парк Моритца Беккера, где растёт тюльпанное дерево
  • Час свободного времени, чтобы перекусить и погулять (гид порекомендует лучшие рестораны и кафе)

В Балтийске:

  • Лебеди, которых сможем покормить
  • Памятник Елизавете Петровне
  • Памятник Петру I

В Филинской бухте:

  • Потрясающий вид на Балтийское море с высоты птичьего полёта
  • Фото в лучших природных декорациях

Организационные детали

  • В стоимость включено транспортное и экскурсионное обслуживание
  • В Янтарном у вас будет 1 час свободного времени, вы можете прогуляться или пообедать (оплачивается отдельно). Мы порекомендуем вам кафе и рестораны.
  • Рекомендуем взять с собой воду и перекус
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду и субботу в 08:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 795 туристов
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый
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федеральный реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму. С июня 2022 года — экскурсовод в замке Тапиау, Башни Востока. Имею аккредитацию по проведению экскурсий в национальном парке «Куршская коса», на смотровой площадке Янтарного комбината, внештатный экскурсовод кафедрального собора.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
2
3
1
2
1
1
Д
Обычно в отзывах с таким маршрутом пишут, что где-то не хватило времени и надо чуть ли ни день на каждый город. Очень долго выбирала экскурсию именно в эти города и,
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как оказалось, сделала правильный выбор. Отъезд был вовремя, по плану всё успели, времени хватило везде. Самое основное увидели, услышали, узнали. Даже плохая погода не испортила впечатлений в целом.
Наталья прекрасный гид, с красивой поставленной речью, слушать одно удовольствие! С чувством юмора у неё тоже все в порядке, а это огромный плюс для гида. Виктор отличный водитель, поездка с ним была комфортной и спокойной. Спасибо большое за увлекательную экскурсию, и Валере спасибо, без него бы не уехали)

Обычно в отзывах с таким маршрутом пишут, что где-то не хватило времени и надо чуть ли
Обычно в отзывах с таким маршрутом пишут, что где-то не хватило времени и надо чуть ли
Обычно в отзывах с таким маршрутом пишут, что где-то не хватило времени и надо чуть ли
Обычно в отзывах с таким маршрутом пишут, что где-то не хватило времени и надо чуть ли
Обычно в отзывах с таким маршрутом пишут, что где-то не хватило времени и надо чуть ли
Обычно в отзывах с таким маршрутом пишут, что где-то не хватило времени и надо чуть ли
Обычно в отзывах с таким маршрутом пишут, что где-то не хватило времени и надо чуть ли
Обычно в отзывах с таким маршрутом пишут, что где-то не хватило времени и надо чуть ли
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Наталия
Экскурсовод Сергей, замечательный, энергичный, позитивный человек! Понравилось всё - Балтийск, наш военный город, Янтарный со своим уникальным парком и пляжем и чудесный Светлогорск. День прожит не зря! Рекомендую!
Экскурсовод Сергей, замечательный, энергичный, позитивный человек! Понравилось всё - Балтийск, наш военный город, Янтарный со своим
Экскурсовод Сергей, замечательный, энергичный, позитивный человек! Понравилось всё - Балтийск, наш военный город, Янтарный со своим
Экскурсовод Сергей, замечательный, энергичный, позитивный человек! Понравилось всё - Балтийск, наш военный город, Янтарный со своим
Экскурсовод Сергей, замечательный, энергичный, позитивный человек! Понравилось всё - Балтийск, наш военный город, Янтарный со своим
Экскурсовод Сергей, замечательный, энергичный, позитивный человек! Понравилось всё - Балтийск, наш военный город, Янтарный со своим
Экскурсовод Сергей, замечательный, энергичный, позитивный человек! Понравилось всё - Балтийск, наш военный город, Янтарный со своим
Экскурсовод Сергей, замечательный, энергичный, позитивный человек! Понравилось всё - Балтийск, наш военный город, Янтарный со своим
Экскурсовод Сергей, замечательный, энергичный, позитивный человек! Понравилось всё - Балтийск, наш военный город, Янтарный со своим+1
Экскурсовод Сергей, замечательный, энергичный, позитивный человек! Понравилось всё - Балтийск, наш военный город, Янтарный со своим
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Е
Экскурсия понравилась. Была проведена не смотря на то, что автобус был лишь на половину заполнен. Гид рассказывал истории с шутками-прибаутками, в общем все как я люблю и без нудятины)) Водитель
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с ветерком перевозил нас и одного пункта в другой, все в рамках безопасного вождения. Кому-то не понравилась в отзывах история про автобус Валеру, а на самом деле очень интересная и забавная) Спасибо за этот классный день, желаю новых автобусят!

Экскурсия понравилась. Была проведена не смотря на то, что автобус был лишь на половину заполнен. Гид
Экскурсия понравилась. Была проведена не смотря на то, что автобус был лишь на половину заполнен. Гид
Экскурсия понравилась. Была проведена не смотря на то, что автобус был лишь на половину заполнен. Гид
Экскурсия понравилась. Была проведена не смотря на то, что автобус был лишь на половину заполнен. Гид
Экскурсия понравилась. Была проведена не смотря на то, что автобус был лишь на половину заполнен. Гид
Экскурсия понравилась. Была проведена не смотря на то, что автобус был лишь на половину заполнен. Гид
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О
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог увлечь рассказом всю группу. Программа очень насыщенная, увидели много всего и получили массу интересной информации. Очень рекомендую!
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог+2
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог
Отличная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне. Гид - настоящий профессионал и энтузиаст своего дела, смог
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О
Прекрасная экскурсия: несмотря на то, что заявлено 3 города, экскурсия прошла достаточно легко, быстро, интересно. Замечательный экскурсовод Олег очень харизматичный и эрудированный челок отвечал абсолютно на все вопросы и готов
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был пообщаться на любую тему. В каждом городе было достаточно времени, чтобы сделать фото, самостоятельно погулять и перекусить. Также хочется отметить водителя Виктора тоже очень приветливый и общительный человек. Спасибо за прекрасно проведенное время.

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А
великолепная экскурсия👍, отдельное спасибо году 🌺, даже удалось в Балтийске пособирать янтарь
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