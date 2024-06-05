Экскурсии к водонапорной башне

Найдено 47 экскурсий в категории «Водонапорная башня» в Калининграде, цены от 1 590 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Куршская коса и Зеленоградск за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
396 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340 за человека
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
90 отзывов
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 400 за всё до 6 чел.
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
544 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600 за человека
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670 за всё до 4 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
82 отзыва
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450 за всё до 3 чел.
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
91 отзыв
Путешествие по Светлогорску и Зеленоградску: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска и Зеленоградска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
109 отзывов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160 за всё до 4 чел.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000 за всё до 4 чел.
Самое-самое на Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
211 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Прогуляться по средневековому городу, увидеть рыцарские замки и узнать их секреты
Начало: Калининград, ул. Шевченко д. 2 к 5
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 335 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - уникальные приморские города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985 за всё до 7 чел.
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
85 отзывов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
2000018 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - природная сказка Балтики
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
148 отзывов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
57 отзывов
Курорты Балтики: путешествие по Янтарному побережью
Исследуйте богатую историю и культурное наследие балтийских курортов в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1350011 475 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уголок нетронутой природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Фотогеничная Балтика
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
32 отзыва
Фотогеничная Балтика
Прогуляться по Светлогорску с фотографом - тихие улочки, немецкие домики и живописное побережье
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
9 745 за всё до 4 чел.
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Тевтонский замок с сыроварней и курортный Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Замок Шаакен и курортный Светлогорск: экскурсия
Познайте средневековую атмосферу замка и вкус местных сыров, а также красоту курортного Светлогорска
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
454 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
666 отзывов
Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
19 000 за всё до 6 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800 за всё до 4 чел.
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
183 отзыва
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
1500013 500 за всё до 4 чел.
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
24 отзыва
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко 2к5
Расписание: в воскресенье в 08:00
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000 за человека
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
40 отзывов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
63 отзыва
Янтарный и Светлогорск: Путешествие по берегу Балтики
Исследуйте уникальный янтарный карьер и архитектурное наследие Светлогорска, наслаждаясь красотами Балтийского побережья
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 900 за всё до 8 чел.
Куршская коса по следам королевы Луизы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Куршская коса по следам королевы Луизы
Познакомиться с хранительницей Пруссии в курортном Кранце и самом живописном уголке янтарного края
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Начало: По договоренности с гидом
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
11 800 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Погрузиться в атмосферу старинных приморских курортов и узнать о «солнечном камне»
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:20
9 июня в 09:20
11 июня в 09:20
2 000 за человека
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Полюбоваться золотыми дюнами и погулять по старинному курортному городу в душевной компании
Начало: По договоренности
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и архитектурой
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
18 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
99 отзывов
Куршская коса: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в магию Куршской косы: от Танцующего леса до дегустации местных деликатесов - эксклюзивный маршрут ждёт вас
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670 за всё до 7 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Променады, свежесть Балтийского моря, ароматы сосновых лесов и свежая рыба, или один день на курорте
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670 за всё до 7 чел.
Янтарный город
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Янтарный город: эксклюзивное путешествие по Калининградской области
Погрузитесь в мир древнего камня с экскурсией в Янтарный, где история и природа переплетаются
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 11 340 за всё до 7 чел.
Мозаика прибрежных городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
128 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Мозаика прибрежных городов
Погрузитесь в уникальную атмосферу трёх жемчужин Калининградского взморья, каждая из которых раскроет свои секреты
4 сен в 07:00
от 13 500 за всё до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
    Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
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    рейсом Москва - Калининград 😉Поездку спланировали на период нашего пребывания с 1 по 6 июня. Хотелось охватить максимально масштабно и побольше получить информации. Забронировали на Трипстер три разные экскурсии с гидом и два дня пешая прогулка по городу без гида. Ну для первого посещения очень даже вполне достаточно,чтоб лицезреть все прелести этого региона,по истине одного из красивейших мест нашей планеты. Одну из экскурсий для нас провёл Дмитрий. Это была потрясающая,познавательная и увлекательная поездка-прогулка. Некоторые места у нас повторялись с другими экскурсиями и Дмитрий без проблем скорректировал наш путь так, чтоб мы побывали там, где ещё не были. Его рассказы очень интересные и, кстати, можно отойти от темы и поговорить, как говорится "о личном") Узнали что-то новое, что-то вспомнили" со школьной парты", а некоторые исторические события вызвали эмоции по типу" вау! да ладно!")) Получили ли вы впечатления или нет во многом зависят от гида. Я однозначно рекомендую выбирать Дмитрия👌 От него вы не услышите фразу "загуглите" или "не знаю, Яндекс вам в помощь" и т. д. Обязательно посетите этот край хоть раз в жизни 🙌 вы получите незабываемые эмоции и не стирающиеся воспоминания, даже если нечаянно удалились фотки😉

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
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    экскурсии нам понравился:и увидели и послушали и сфотографировались. На всё время было. Вечером были уставшие, но очень довольные. Эмоций море. Природа прекрасная, города красивые, экскурсовод молодец. Лису увидели)

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
    Сегодня были на этой экскурсии! Спасибо Богдану за интересный рассказ исторических фактов этих мест!!!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Добрый день! Данную программу выбрали из-за насыщенности, хотелось в один день увидеть несколько городов. У нас был гид Александр, легкий на
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    общение, не скучный, показал самые красивые места для фото по дороге, информацию дает в полном объеме. Спасибо ему за всё! Но мой вам совет если есть время поделите на два дня, выбирайте экскурсию максимум 2 города в один день, чтобы не утомиться от поездок и ходьбы и получить истинное удовольствие.

  • А
    Антонина
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
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    с толпами людей, и, что самое важное, рассказала нам все о косе, что знала сама. Ну или почти все! Всё было действительно в нашем темпе (нам было важно - были с ребенком 7 лет), легко и непринужденно. Как будто с подругой время провели! Спасибо огромное Елене! Буду в области еще раз - обязательно обращусь к ней сама и порекомендую друзьям.

  • Р
    Римма
    4 июня 2024
    Самое-самое на Куршской косе
    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа, интересного собеседника и просто
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    душевной женщины. 10 часов пролетели на одном дыхании: хороший автомобиль, комфортное вождение, интересные локации и рассказы о них, захватывающие виды, вкусная еда. 12-летняя дочь осталась очень довольна, особенно понравились орнитологическая станция Фрингилла, Танцующий лес и встреча с лисами и белками. Очень много узнали и увидели, нагулялись, надышались, отличная экскурсия❤️

    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Янтарный и Светлогорск
    Интересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослых. Юрий - прекрасный гид,
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    собеседник, знающий свое дело и любящий родной город. Он поведал нам интересные факты из истории города и области, показал интересные знаковые места, на которые необходимо обратить внимание. Очень понравилось, что Юрий аккуратно ведет машину, при этом не забывает рассказывать в микрофон, что очень удобно (хорошо слышно и на заднем сидении, шум трассы не мешает). Экскурсия прошла в спокойной дружелюбной обстановке. Нам очень понравилось. Стоит отметить и его чудесную рекомендацию про вкусный обед на берегу моря. Благодарим!

    Интересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослых
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
    Экскурсия началась с опозданием на 30 минут по вине организаторов, но это время не было компенсировано увеличением продолжительности экскурсии, а просто в Светлогорске мы совсем не имели свободного времени, не говоря о заявленном часе. В остальном всё прошло хорошо
  • В
    Вероника
    4 июня 2024
    Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
    Отличная экскурсия. Удобный мини автобус на 18 человек, нас было 12. В небольшой группе очень комфортно прошла экскурсия, никакой суеты,
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    все отлично слышно и видно. Галина эрудированный, интересный рассказчик и собеседник, без внимания никто не остался. В поселке Янтарный - очень вкусно и не дорого пооедали в столовой комбината.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водонапорная башня»

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