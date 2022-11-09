Золотая «пятерка»: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный

Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России

Пять дней в Калининградской области, за которые вы по максимуму познакомитесь с главными достопримечательностями и побываете в знаменитых городах-курортах.

Будем гулять по длинному променаду в Зеленоградске, искать кошек в Светлогорске и любоваться песчаными дюнами Куршской косы.

А еще вы познакомитесь с историей Калининграда, поищите янтарь (и сможете увезти с собой эти находки) и расслабитесь на одном из лучших пляжей России, который получил международную награду Голубой флаг.
Золотая «пятерка»: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Золотая «пятерка»: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Золотая «пятерка»: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Золотая «пятерка»: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Золотая «пятерка»: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Золотая «пятерка»: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Золотая «пятерка»: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Ближайшие даты:
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь. Погода в Калининградской области довольно переменчива: будьте готовы как к палящему солнцу, так и к проливному дождю.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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