Пять дней в Калининградской области, за которые вы по максимуму познакомитесь с главными достопримечательностями и побываете в знаменитых городах-курортах.



Будем гулять по длинному променаду в Зеленоградске, искать кошек в Светлогорске и любоваться песчаными дюнами Куршской косы.



А еще вы познакомитесь с историей Калининграда, поищите янтарь (и сможете увезти с собой эти находки) и расслабитесь на одном из лучших пляжей России, который получил международную награду Голубой флаг.