Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области

Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
На джипах Nissan X-Trail отправимся в прошлое Калининградской области во времена Тевтонского ордена.

Увидим 7 замков, в одном из которых — некогда принадлежавшему древнему прусскому роду Пербандт — остановимся на ночь.

Проедем
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от Калининграда до Куршского залива, границы с Литвой и Черняховска, где почти на каждом шагу расположены архитектурные шедевры.

Посетим музеи при замках, рассмотрим руины и кирхи, попробуем национальные блюда и напитки и поучаствуем в выпечке традиционного хлеба в ресторане на территории немецкого хутора.

Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

На каждых 2-3 человека предоставляется джип. Один из участников за рулём, можно меняться. Необходимо при себе иметь водительское удостоверение и соблюдать скоростной режим.

Об особенностях вашего питания (аллергия, непереносимости и тд) необходимо заранее сообщить организатору.

Перед покупкой авиабилетов просим проконсультироваться с организатором.

Проживание. Жильё отличается повышенной комфортностью, аутентичностью и высоким уровнем сервиса. Все места тщательно проверены. Остановимся в загородном комплексе FishDorf (есть SPA-центр, бани и бассейн), в гостинице «Хутор старого пасечника» (отдельные домики, есть баня) и в замковом имении Langendorf (на базе крепости 13 века, есть SPA). Двухместное размещение. Возможно одноместное за доплату.

*Фото отелей взяты с сайтов: fishdorf.com, langendorf.su, vk.com/alteimkerfarm

Питание. Включено 3-разовое питание с упором на местную кухню. Вы попробуете национальные блюда, продегустируете пиво, местные настойки и сыры и поучаствуете в выпекании традиционного хлеба на хуторе. Об особенностях вашего питания просим сообщить заранее.

Транспорт. Джипы Nissan X-Trail. Предоставляется на 2-3 человека. Один из участников за рулём, можно меняться. Едем колонной из трёх машин. Необходимо при себе иметь водительское удостоверение и соблюдать скоростной режим.

Программа тура по дням

1 день

От Калининграда до Куршского залива

Встречаемся в аэропорту Калининграда в 09:00, берём машины в аренду.

Начнём путешествие с места, где находился королевский замок, и рассмотрим форт № 1 «Штайн», являющийся военным укреплением 19 века. Посетим две кирхи — Арнау и Нойхаузен. Затем отправимся в тевтонский замок Лабиау в Полесске. Здесь происходили значимые исторические события, в том числе встреча магистра Тевтонского ордена с послами, короля Швеции и курфюрста. На дегустации попробуем местное пиво.

Доедем до побережья Балтийского моря к аутентичному маяку, одному из самых высоких в России. С него открывается впечатляющий вид на Балтику и Куршскую косу. На ночь остановимся в загородном комплексе у реки, на территории которого есть бани и SPA-комплекс (за доплату).

От Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского заливаОт Калининграда до Куршского залива
2 день

Советск и берег реки Неман

После завтрака выезжаем в Советск, где находится мост Королевы Луизы, соединяющий Россию и Литву. Посетим музей Тильзитского мира. Именно в этом здании и был подписан Тильзитский мирный договор.

Ещё одна интересная локация на сегодня — замок Рагнит, датируемый 13 веком. От орденской крепости остались руины, а рядом расположился музей. В своё время в здании была тюрьма, затем районный суд и военный трибунал. Замок известен и по фильму «Двадцать дней без войны». Продегустируем сыры и посетим музей оружия.

Сегодня остановимся в аутентичном хуторе в отдельно стоящих домах в немецком стиле. Рядом находятся лес и река. На территории есть баня (за доплату). Вечером посетим мастер-класс по выпечке традиционного хлеба.

Советск и берег реки НеманСоветск и берег реки НеманСоветск и берег реки НеманСоветск и берег реки НеманСоветск и берег реки НеманСоветск и берег реки НеманСоветск и берег реки НеманСоветск и берег реки НеманСоветск и берег реки НеманСоветск и берег реки НеманСоветск и берег реки Неман
3 день

Черняховск, Гвардейск и ночь в замке

Этот день будет насыщен посещением замков и погружением в атмосферу 13-14 веков.

В Черняховске увидим памятник полководцу Барклаю-де-Толли. Осмотрим снаружи средневековый Георгенбург, построенный рыцарем Немецкого ордена. Сначала здание использовалось по прямому назначению, а позже здесь стали выращивать племенных лошадей элитных пород. Прогуляемся и по самому городу с богатой историей, рассмотрим атмосферные кварталы и архитектурные шедевры прошлых лет. Посетим старинную крепость Инстербург, чьё название раньше носил город. Узнаем о роли замка в истории и рассмотрим руины. Во время обеда продегустируем местные настойки.

Далее выдвинемся в сторону Калининграда, по дороге остановимся в Гвардейске, а именно нас интересует замок Тапиау. Здесь останавливались знатные европейские рыцари, принял крещение литовский князь Витовт. Мы посетим музей и рассмотрим сохранившиеся сооружения.

Последнюю ночь нашего путешествия проведём в замковом имении Langendorf и почувствуем себя аристократами. Здание на протяжении нескольких веков принадлежало древнему прусскому роду Пербандт. Внутри сохранена атмосфера, дизайн максимально приближен к оригиналу и дополнен комфортом.

Черняховск, Гвардейск и ночь в замкеЧерняховск, Гвардейск и ночь в замкеЧерняховск, Гвардейск и ночь в замкеЧерняховск, Гвардейск и ночь в замкеЧерняховск, Гвардейск и ночь в замкеЧерняховск, Гвардейск и ночь в замкеЧерняховск, Гвардейск и ночь в замкеЧерняховск, Гвардейск и ночь в замкеЧерняховск, Гвардейск и ночь в замкеЧерняховск, Гвардейск и ночь в замке
4 день

Возвращение в Калининград

Сегодня вернёмся в Калининград. По дороге посетим старинный прусский замок «Вальдау» и увидим Кафедральный собор, где находятся могила и музей великого мыслителя эпохи Просвещения.

После обеда в ресторане в центре Калининграда и до отъезда в аэропорт у вас будет время на шопинг.

Возвращение в КалининградВозвращение в Калининград

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест.размещение (за 1)67 500 ₽
1-мест.размещение82 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Дегустации
  • Аренда джипов и транспортное обслуживание
  • Входные билеты на локации по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Помощь турлидера по любым вопросам до и во время тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Одноместный номер - стоимость тура составит 110 000 руб
  • Страховка
  • Дополнительные развлечения и услуги отелей (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
Завершение: Аэропорт Калининграда, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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