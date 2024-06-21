Увидим 7 замков, в одном из которых — некогда принадлежавшему древнему прусскому роду Пербандт — остановимся на ночь.
Проедем
Описание тура
Организационные детали
На каждых 2-3 человека предоставляется джип. Один из участников за рулём, можно меняться. Необходимо при себе иметь водительское удостоверение и соблюдать скоростной режим.
Об особенностях вашего питания (аллергия, непереносимости и тд) необходимо заранее сообщить организатору.
Перед покупкой авиабилетов просим проконсультироваться с организатором.
Проживание. Жильё отличается повышенной комфортностью, аутентичностью и высоким уровнем сервиса. Все места тщательно проверены. Остановимся в загородном комплексе FishDorf (есть SPA-центр, бани и бассейн), в гостинице «Хутор старого пасечника» (отдельные домики, есть баня) и в замковом имении Langendorf (на базе крепости 13 века, есть SPA). Двухместное размещение. Возможно одноместное за доплату.
*Фото отелей взяты с сайтов: fishdorf.com, langendorf.su, vk.com/alteimkerfarm
Питание. Включено 3-разовое питание с упором на местную кухню. Вы попробуете национальные блюда, продегустируете пиво, местные настойки и сыры и поучаствуете в выпекании традиционного хлеба на хуторе. Об особенностях вашего питания просим сообщить заранее.
Транспорт. Джипы Nissan X-Trail. Предоставляется на 2-3 человека. Один из участников за рулём, можно меняться. Едем колонной из трёх машин. Необходимо при себе иметь водительское удостоверение и соблюдать скоростной режим.
Программа тура по дням
От Калининграда до Куршского залива
Встречаемся в аэропорту Калининграда в 09:00, берём машины в аренду.
Начнём путешествие с места, где находился королевский замок, и рассмотрим форт № 1 «Штайн», являющийся военным укреплением 19 века. Посетим две кирхи — Арнау и Нойхаузен. Затем отправимся в тевтонский замок Лабиау в Полесске. Здесь происходили значимые исторические события, в том числе встреча магистра Тевтонского ордена с послами, короля Швеции и курфюрста. На дегустации попробуем местное пиво.
Доедем до побережья Балтийского моря к аутентичному маяку, одному из самых высоких в России. С него открывается впечатляющий вид на Балтику и Куршскую косу. На ночь остановимся в загородном комплексе у реки, на территории которого есть бани и SPA-комплекс (за доплату).
Советск и берег реки Неман
После завтрака выезжаем в Советск, где находится мост Королевы Луизы, соединяющий Россию и Литву. Посетим музей Тильзитского мира. Именно в этом здании и был подписан Тильзитский мирный договор.
Ещё одна интересная локация на сегодня — замок Рагнит, датируемый 13 веком. От орденской крепости остались руины, а рядом расположился музей. В своё время в здании была тюрьма, затем районный суд и военный трибунал. Замок известен и по фильму «Двадцать дней без войны». Продегустируем сыры и посетим музей оружия.
Сегодня остановимся в аутентичном хуторе в отдельно стоящих домах в немецком стиле. Рядом находятся лес и река. На территории есть баня (за доплату). Вечером посетим мастер-класс по выпечке традиционного хлеба.
Черняховск, Гвардейск и ночь в замке
Этот день будет насыщен посещением замков и погружением в атмосферу 13-14 веков.
В Черняховске увидим памятник полководцу Барклаю-де-Толли. Осмотрим снаружи средневековый Георгенбург, построенный рыцарем Немецкого ордена. Сначала здание использовалось по прямому назначению, а позже здесь стали выращивать племенных лошадей элитных пород. Прогуляемся и по самому городу с богатой историей, рассмотрим атмосферные кварталы и архитектурные шедевры прошлых лет. Посетим старинную крепость Инстербург, чьё название раньше носил город. Узнаем о роли замка в истории и рассмотрим руины. Во время обеда продегустируем местные настойки.
Далее выдвинемся в сторону Калининграда, по дороге остановимся в Гвардейске, а именно нас интересует замок Тапиау. Здесь останавливались знатные европейские рыцари, принял крещение литовский князь Витовт. Мы посетим музей и рассмотрим сохранившиеся сооружения.
Последнюю ночь нашего путешествия проведём в замковом имении Langendorf и почувствуем себя аристократами. Здание на протяжении нескольких веков принадлежало древнему прусскому роду Пербандт. Внутри сохранена атмосфера, дизайн максимально приближен к оригиналу и дополнен комфортом.
Возвращение в Калининград
Сегодня вернёмся в Калининград. По дороге посетим старинный прусский замок «Вальдау» и увидим Кафедральный собор, где находятся могила и музей великого мыслителя эпохи Просвещения.
После обеда в ресторане в центре Калининграда и до отъезда в аэропорт у вас будет время на шопинг.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест.размещение (за 1)
|67 500 ₽
|1-мест.размещение
|82 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание
- Дегустации
- Аренда джипов и транспортное обслуживание
- Входные билеты на локации по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Помощь турлидера по любым вопросам до и во время тура
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Одноместный номер - стоимость тура составит 110 000 руб
- Страховка
- Дополнительные развлечения и услуги отелей (по желанию)