На каждых 2-3 человека предоставляется джип. Один из участников за рулём, можно меняться. Необходимо при себе иметь водительское удостоверение и соблюдать скоростной режим.

Об особенностях вашего питания (аллергия, непереносимости и тд) необходимо заранее сообщить организатору.

Перед покупкой авиабилетов просим проконсультироваться с организатором.

Проживание. Жильё отличается повышенной комфортностью, аутентичностью и высоким уровнем сервиса. Все места тщательно проверены. Остановимся в загородном комплексе FishDorf (есть SPA-центр, бани и бассейн), в гостинице «Хутор старого пасечника» (отдельные домики, есть баня) и в замковом имении Langendorf (на базе крепости 13 века, есть SPA). Двухместное размещение. Возможно одноместное за доплату.

*Фото отелей взяты с сайтов: fishdorf.com, langendorf.su, vk.com/alteimkerfarm

Питание. Включено 3-разовое питание с упором на местную кухню. Вы попробуете национальные блюда, продегустируете пиво, местные настойки и сыры и поучаствуете в выпекании традиционного хлеба на хуторе. Об особенностях вашего питания просим сообщить заранее.

Транспорт. Джипы Nissan X-Trail. Предоставляется на 2-3 человека. Один из участников за рулём, можно меняться. Едем колонной из трёх машин. Необходимо при себе иметь водительское удостоверение и соблюдать скоростной режим.