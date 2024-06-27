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Авторский тур
4 дня
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
«После прибытия в Калининград вы разместитесь в отеле (заезд возможен с 15:00), отдохнёте, а в 18:00 выезжаем на «пивную» экскурсию по местам пивоварения в Восточной Пруссии»
27 июня в 15:00
4 июля в 15:00
21 890₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
«Вы попробуете национальные блюда, продегустируете пиво, местные настойки и сыры и поучаствуете в выпекании традиционного хлеба на хуторе»
12 июля в 10:30
19 июля в 10:30
90 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана
Приготовить тар-тар из оленины, попробовать мандариновое пиво и прокатиться по заливу на катере
Начало: Аэропорт Калининграда, 11:30
«Познакомимся с традициями изготовления напитка и, конечно, попробуем как традиционное пиво, так и сваренное по самым неожиданным рецептам: от светлого до томатного и мандаринового»
8 июля в 11:30
29 июля в 11:30
66 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пивные туры»
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