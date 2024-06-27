Найдено 3 тура в категории « Пивные туры » в Калининграде, цены от 21 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 4 дня Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00 «После прибытия в Калининград вы разместитесь в отеле (заезд возможен с 15:00), отдохнёте, а в 18:00 выезжаем на «пивную» экскурсию по местам пивоварения в Восточной Пруссии» 21 890 ₽ за человека 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Авторский тур 4 дня Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00 «Вы попробуете национальные блюда, продегустируете пиво, местные настойки и сыры и поучаствуете в выпекании традиционного хлеба на хуторе» 90 000 ₽ за человека 🚗 На машине 🚤 На катере Авторский тур 5 дней Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана Приготовить тар-тар из оленины, попробовать мандариновое пиво и прокатиться по заливу на катере Начало: Аэропорт Калининграда, 11:30 «Познакомимся с традициями изготовления напитка и, конечно, попробуем как традиционное пиво, так и сваренное по самым неожиданным рецептам: от светлого до томатного и мандаринового» 66 500 ₽ за человека Все туры Калининграда

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