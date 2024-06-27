Пивные туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Пивные туры» в Калининграде, цены от 21 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
«После прибытия в Калининград вы разместитесь в отеле (заезд возможен с 15:00), отдохнёте, а в 18:00 выезжаем на «пивную» экскурсию по местам пивоварения в Восточной Пруссии»
27 июня в 15:00
4 июля в 15:00
21 890 за человека
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
«Вы попробуете национальные блюда, продегустируете пиво, местные настойки и сыры и поучаствуете в выпекании традиционного хлеба на хуторе»
12 июля в 10:30
19 июля в 10:30
90 000 за человека
Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана
Приготовить тар-тар из оленины, попробовать мандариновое пиво и прокатиться по заливу на катере
Начало: Аэропорт Калининграда, 11:30
«Познакомимся с традициями изготовления напитка и, конечно, попробуем как традиционное пиво, так и сваренное по самым неожиданным рецептам: от светлого до томатного и мандаринового»
8 июля в 11:30
29 июля в 11:30
66 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пивные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
  2. Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
  3. Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Кафедральный собор
  6. Балтийская коса
  7. Остров Канта
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Эфа
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Пивные туры" можно забронировать 3 тура от 21 890 до 90 000.
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