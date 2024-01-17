За четыре дня вы увидите всё, что скрыто от глаз обычных туристов, мягкий климат Прибалтики позволит насладиться зимними прогулками, а праздничная атмосфера добавит волшебства вашему путешествию.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Амалиенау и остров Канта
Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 13:00.
Заселяемся в номера и осматриваем комплекс.
На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.
Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга.
Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» — город-сад начала XX века.
Узнаем все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.
После этого поедем на остров Канта.
Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк — таков остров сейчас.
Мы узнаем, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор.
К ужину возвращаемся в комплекс.
Светлогорск. Бассейн и сауна
После завтрака отправляемся в Светлогорск.
В прошлом Раушен— элитный морской курорт Восточной Пруссии.
Узнаем, как город стал самым фешенебельным курортом, даже не имея выхода к морю, чем он так сильно отличается от других прибрежных городков и почему здесь столько говорят о Гофмане.
В сказочном Светлогорске возникает множество вопросов, и чем больше его исследуешь, тем интереснее.
Здесь нет широких песчаных пляжей, но есть крутой рельеф, бешеная балтийская стихия и изящная архитектура немецких вилл.
Выделим время на обед в Светлогорске.
А к вечеру возвращаемся во Friday Center.
После ужина можно будет отдохнуть в бассейне и сауне.
Куршская коса. Рождественский ужин
Позавтракаем в комплексе и отправимся на Куршскую косу.
Куршская коса — национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.
Сюда приезжают за неповторимыми природными ландшафтами.
Мы поднимемся по утопающей в зелени в зелени сосен экотропе на дюну Эфа и полюбуемся панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой неутомимого балтийского ветра.
Выделим время на перекус на маршруте и отправимся на высоту Мюллера: поднимемся на дюну, покрытую густым лесом, по тропам между корней. вековых сосен.
Здесь открывается панорама всей Куршской косы.
Мы увидим знаменитый Танцующий лес и разгадаем его тайны.
К вечеру мы вернёмся во Friday Center на праздничный рождественский ужин.
Встретим Рождество в приятной компании, продегустируем локальные калининградские продукты и услышим множество интересных историй о праздниках в Кёнигсберге. А еще нас ждет шоу-программа с ведущим.
После ужина отдохнём в бассейне и сауне.
Зеленоградск. Отъезд
После завтрака выезжаем в Зеленоградск.
Там нас ждёт прогулка по курортной жемчужине Балтики.
В конце XIX века сюда стремились путешественники из Европы и России — в XXI веке туристов притягивает современный Зеленоградск.
Здесь сохранились уютные старинные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, прекрасный променад вдоль моря и широкие песчаные пляжи.
Зеленоградск своими волшебными украшениями удивляет даже местных!
Это настоящая рождественская сказка – с милыми европейскими домиками и глинтвейном на променаде у моря.
Выделим время на обед в Зеленоградске и вернёмся в комплекс, чтобы собрать вещи и попрощаться.
Выезжаем из номеров до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Варианты проживания
Многофункциональный комплекс «Friday Center»
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в номерах с общей ванной комнатой
- Завтраки и ужины в рамках программы
- Рождественский ужин в туристическом комплексе
- Экскурсия по Амалиенау
- Экскурсия по Острову Канта
- Экскурсия по Куршской Косе
- Экскурсия по Светлогорску
- Экскурсия по Зеленоградску
- Услуги гидов и турлидеров
- Экологический сбор
- Посещение бассейна и сауны 5 и 6 января
- Транспортное обслуживание в рамках программы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Алкогольные напитки
- Доплата за одноместное размещение от 3 000 руб. за период
- Обеды не включены (подскажем лучшие кафе на маршруте)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- средства личной гигиены;
- тапочки (для перемещения по центру);
- лекарственные препараты, если необходимо;
- плавательные принадлежности (в комплексе есть бассейн).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер из аэропорта и обратно не включен в стоимость тура.
Как будет организовано питание?
Завтраки и ужины включены в стоимость тура, обеды оплачиваются отдельно (мы посоветуем вам лучшие кафе на маршруте).