Рождество в сердце Кёнигсберга

Тур для тех, кто хочет погрузиться в сказочную атмосферу европейского рождественского города.

За четыре дня вы увидите всё, что скрыто от глаз обычных туристов, мягкий климат Прибалтики позволит насладиться зимними прогулками, а праздничная атмосфера добавит волшебства вашему путешествию.
5
3 отзыва
Рождество в сердце Кёнигсберга
Рождество в сердце Кёнигсберга
Рождество в сердце Кёнигсберга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Старинный район Амалиенау
Старинный район Амалиенау
Удивительные виллы здесь сказочно украшены сверкающими игрушками, нас будут окружать ароматы печного дыма и свежей выпечки
Остров Канта
Остров Канта
Отправимся на знаменитый остров и посетим новогоднюю ярмарку у старинного Кафедрального собора
Кошачий город Зеленоградск
Кошачий город Зеленоградск
Очаровательные улочки, милые кофейни с манящими ароматами и прекрасный променад вдоль моря
Светлогорск
Светлогорск
Изящные сказочные виллы, фантастический вид на море и множество интересных историй о жизни элитного курорта Восточной Пруссии.
Празднование Рождества
Празднование Рождества
Это будет ужин с кёнигсбергским оттенком – вы попробуете локальные продукты и услышите правдивые истории о праздниках старого города

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Амалиенау и остров Канта

Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 13:00.

Заселяемся в номера и осматриваем комплекс.

На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.

Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга.

Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» — город-сад начала XX века.

Узнаем все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.

После этого поедем на остров Канта.

Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк — таков остров сейчас.

Мы узнаем, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор.

К ужину возвращаемся в комплекс.

Прибытие. Амалиенау и остров КантаПрибытие. Амалиенау и остров КантаПрибытие. Амалиенау и остров КантаПрибытие. Амалиенау и остров Канта
2 день

Светлогорск. Бассейн и сауна

После завтрака отправляемся в Светлогорск.

В прошлом Раушен— элитный морской курорт Восточной Пруссии.

Узнаем, как город стал самым фешенебельным курортом, даже не имея выхода к морю, чем он так сильно отличается от других прибрежных городков и почему здесь столько говорят о Гофмане.

В сказочном Светлогорске возникает множество вопросов, и чем больше его исследуешь, тем интереснее.

Здесь нет широких песчаных пляжей, но есть крутой рельеф, бешеная балтийская стихия и изящная архитектура немецких вилл.

Выделим время на обед в Светлогорске.

А к вечеру возвращаемся во Friday Center.

После ужина можно будет отдохнуть в бассейне и сауне.

Светлогорск. Бассейн и саунаСветлогорск. Бассейн и саунаСветлогорск. Бассейн и саунаСветлогорск. Бассейн и сауна
3 день

Куршская коса. Рождественский ужин

Позавтракаем в комплексе и отправимся на Куршскую косу.

Куршская коса — национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.

Сюда приезжают за неповторимыми природными ландшафтами.

Мы поднимемся по утопающей в зелени в зелени сосен экотропе на дюну Эфа и полюбуемся панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой неутомимого балтийского ветра.

Выделим время на перекус на маршруте и отправимся на высоту Мюллера: поднимемся на дюну, покрытую густым лесом, по тропам между корней. вековых сосен.

Здесь открывается панорама всей Куршской косы.

Мы увидим знаменитый Танцующий лес и разгадаем его тайны.

К вечеру мы вернёмся во Friday Center на праздничный рождественский ужин.

Встретим Рождество в приятной компании, продегустируем локальные калининградские продукты и услышим множество интересных историй о праздниках в Кёнигсберге. А еще нас ждет шоу-программа с ведущим.

После ужина отдохнём в бассейне и сауне.

Куршская коса. Рождественский ужинКуршская коса. Рождественский ужинКуршская коса. Рождественский ужинКуршская коса. Рождественский ужин
4 день

Зеленоградск. Отъезд

После завтрака выезжаем в Зеленоградск.

Там нас ждёт прогулка по курортной жемчужине Балтики.

В конце XIX века сюда стремились путешественники из Европы и России — в XXI веке туристов притягивает современный Зеленоградск.

Здесь сохранились уютные старинные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, прекрасный променад вдоль моря и широкие песчаные пляжи.

Зеленоградск своими волшебными украшениями удивляет даже местных!

Это настоящая рождественская сказка – с милыми европейскими домиками и глинтвейном на променаде у моря.

Выделим время на обед в Зеленоградске и вернёмся в комплекс, чтобы собрать вещи и попрощаться.

Выезжаем из номеров до 18:00.

Зеленоградск. ОтъездЗеленоградск. ОтъездЗеленоградск. ОтъездЗеленоградск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

Многофункциональный комплекс «Friday Center»

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в номерах с общей ванной комнатой
  • Завтраки и ужины в рамках программы
  • Рождественский ужин в туристическом комплексе
  • Экскурсия по Амалиенау
  • Экскурсия по Острову Канта
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Экскурсия по Светлогорску
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экологический сбор
  • Посещение бассейна и сауны 5 и 6 января
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Алкогольные напитки
  • Доплата за одноместное размещение от 3 000 руб. за период
  • Обеды не включены (подскажем лучшие кафе на маршруте)
Место начала и завершения?
Г. Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • средства личной гигиены;
  • тапочки (для перемещения по центру);
  • лекарственные препараты, если необходимо;
  • плавательные принадлежности (в комплексе есть бассейн).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и обратно не включен в стоимость тура.

Как будет организовано питание?

Завтраки и ужины включены в стоимость тура, обеды оплачиваются отдельно (мы посоветуем вам лучшие кафе на маршруте).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 янв 2024
Тур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда и отъезда) программа была очень насыщенная. Не было скучных музеев, отсутствовала лишняя информация, все по
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делу, кратко, а главное интересно
Побывали в трех городах, и целый день провели на Куршской косе. Даже зимой там очень красиво
С погодой очень повезло, хотя даже если бы не повезло, я уверена программа тура и поддержка гидов спасла бы ситуацию

Тур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда и
Т
14 янв 2023
Увлекательное и незабываемое путешествие в Калининград. Красивый город и его окрестности. Советую посетить.
Н
21 мая 2024
Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои
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плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для

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